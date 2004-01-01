В апреле 2017 года в России зафиксировано резкое снижение производителями цен на пищевую соль. Как сообщает ассоциация «Руспродсоюз», по сравнению с декабрем прошлого года отпускные цены отечественных заводов упали в среднем на 10%. Снижение зафиксировано как на соль для населения в полиэтиленовых пакетах по 1 кг, так и для нужд пищевой промышленности в мешках по 50 кг. Потребители почувствуют удешевление к июню. «После снижения цен отгрузки цены на полке отреагируют в течение 1,5−2 месяцев», — поясняет директор «Руспродсоюза» Денис Флеровский.



Более всего падение цены коснулось каменной соли и соли «Экстра» в фасовке по 1 кг, которые являются наиболее востребованными среди покупателей. «Отпускную цену на товар уменьшили все российские производители пищевой соли, практически одновременно снижение цен на этот товар провели и импортеры», — говорится в сообщении «Руспродсоюза».



Как уточнила «Агроинвестору» представитель ассоциации, падение цен связано с «жесткой конкуренцией и борьбой за рынок при уходе санкционных игроков». С 1 ноября 2016 года постановлением правительства № 897 соль внесена в список продукции, запрещенной к ввозу из стран, которые ввели санкции против России, в том числе из США, Евросоюза и Украины. «На отечественном рынке, помимо российской продукции, широко представлена соль из Белоруссии и Казахстана. Высокая конкуренция среди данных стран в 2015 году уже приводила к снижению оптовых цен российских производителей на 12%", — говорит Флеровский.



По данным Росстата, в марте средняя потребительская цена на пищевую поваренную соль составила 12,6 руб./кг против 12,64 руб./кг в феврале и 12,63 руб./кг в январе. Год назад, в апреле 2016 года, пищевая поваренная соль продавалась потребителям в среднем по по 12,5 руб./кг.



В то же время в ПАО «Соль Руси» ситуацию с ценами называют неоднозначной. «В некоторых регионах соль подешевела, в некоторых — увеличилась в цене. С января 2016 года мы наблюдали планомерное, стабильное увеличение цен на пищевую соль. В целом тенденция сохраняется», — сказал «Агроинвестору» президент компании «Соль Руси» Станислав Черкасов. По его словам, изменения динамики цен происходят скачкообразно, например, в феврале этого года рекордно — на 26% — выросли цены на пищевую соль в Нижегородской области. Тогда подорожание на 10% затронуло Иркутскую, Липецкую области и Кубань. «В апреле 2017 года динамика несколько изменилась. В некоторых регионах: Южного и Северо-Кавказского федеральных округов произошло падение цен по сравнению с декабрем 2016 года в пределах 2%, но в Центральном, Сибирском и Уральском округах пищевая соль выросла в цене более чем на 2,5%. Больше всего соль подорожала в Новосибирске — на 6%, в Ростове — на 4% и Мурманске — на 1,5%", — сказал Черкасов. В целом, по его данным, в апреле цены действительно снизились, но не на 10%, а лишь на 0,2%, при том что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 15%.



В 2016 году российский рынок соли вырос на 4,9% до 5,8 млн т, что стало самым высоким показателем емкости рынка за последние шесть лет. Во многом увеличение связано с рекордным ростом поставок пищевой соли, которые в прошлом году увеличились на 17% до 1,3 млн т, остальные 4,5 млн т пришлись на техническую соль (плюс 2,2%). Доля отечественной соли в общем объеме ресурсов в 2016 году выросла до 65,5%: российские производители поставили 3,8 млн т соли, остальные 2 млн т пришлись на ввоз из-за рубежа.



Гречневая крупа

Также продолжает снижаться цена на гречневую крупу. Как сообщает Минсельхоз в обзоре ситуации на агропродовольственном рынке, по сравнению с концом августа 2016 года потребительская цена уменьшилась на 17,9% и к 10 апреля составляла 77,51 руб./кг. По данным Росстата, в марте килограмм гречневой крупы-ядрицы стоил в среднем 79,83 руб., в то время как в августе 2016-го — 94,14 руб. При этом год назад, в апреле 2016 года, гречку можно было приобрести в магазинах в среднем по 77,79 руб./кг, а в конце 2015 года — по 70,42 руб./кг.



«В прошлых годах наблюдались сильные колебания цен на гречневую крупу, и сейчас происходит нормальный процесс определенной коррекции цен. Однако говорить о каких-либо серьезных изменениях сейчас не приходится, и предпосылок к большим изменениям значений, как это было раньше, пока не ожидается», — пояснил «Агроинвестору» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Нынешнее снижение цен он объяснил уменьшением потребительского спроса. «В целом оборот розничной торговли падает уже третий год, соответственно, спрос снижается на все сегменты, а потребитель уходит в более низкие по стоимости товары. С 2015 года падение потребительского спроса составило порядка 20%", — напомнил Карпов.



Ранее главное управление сельского хозяйства Алтайского края сообщало о рекордном урожае гречихи в этом сельхозгоду. По данным Росстата, валовой сбор агрокультуры в хозяйствах всех категорий в регионе превысил 625 тыс. т против 370 тыс. т в 2015 году. Общий российский урожай гречихи в 2016 году составил 1,18 млн т (в 2015-м — 861 тыс. т), что является очень хорошим показателем, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, такие объемы позволяют в полной мере обеспечить страну крупой, при том что объемы экспорта ядрицы невысоки и обычно не превышают 50−55 тыс. т. Средняя норма потребления гречки в России, по данным Росстата, составляет около 650 тыс. т/год.

