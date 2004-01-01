В конце прошлой недели на Нью-Йоркской бирже июльский контракт на какао-бобы опустился на 3,6%, составив $1806/т. Это самый низкий уровень с сентября 2007 года. Цены на какао-бобы на Лондонской бирже установили минимум с 2013 года — в данный момент они составляют 1423 британских фунта за тонну. С начала года цены упали на 15%, за год стоимость какао-бобов снизилась на 40%. Как отмечает Financial Times, причиной столь существенного снижения цены стало перепроизводство бобов и избыточное предложение на рынке. Также на цену оказало влияние укрепление фунта стерлингов.



Исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) Елизавета Никитина отмечает, что российские поставщики при расчетах опираются на цены Лондонской биржи. По ее словам, мировые цены на какао-бобы действительно стремительно падают с октября 2016 года. Причина такого снижения — высокие показатели урожая и производства какао в мире при стагнации спроса. По оценке эксперта, переизбыток предложения в текущем сельхозгоду может составить от 200 тыс. т до 400 тыс. т. При этом всего в мире в последние несколько лет производилось 4−4,4 млн т какао за сезон. «Изменение ситуации в среднесрочной перспективе маловероятно», — прокомментировала Никитина «Агроинвестору».



Уменьшение цен на какао и, соответственно, какао-сырье могут привести к снижению стоимости готовой продукции. Глава ЦИКР говорит, что Россию этот тренд пока не затронул, хотя в последние месяцы динамика роста цен на шоколад стала самой низкой за последние два года — в марте 2017-го в среднем по России он подорожал на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. «И если мы увидим некоторое снижение цен в рознице в масштабах всей страны, то, возможно, с июня», — предполагает Никитина. Производителям шоколада в этой ситуации она советует «стимулировать потребление шоколада различными способами среди конечных потребителей».



В 2015—2016 годах мировые цены на какао-бобы, напротив, держались на максимуме. С начала января 2014-го до середины декабря 2015 года котировки фьючерсов на какао-бобы на Лондонской бирже выросли на 36%, в Нью-Йорке — на 26%. По данным ЦИКР, в октябре 2015-го какао-бобы подорожали на 52%, какао-паста — на 85%, какао-масло — на 39%. Средняя цена какао-пасты достигала $7 тыс./т, масла — $5 тыс.



Рост цен привел к тому, что Россия в 2015 году импортировала на 25% меньше, чем в 2014-м какао-бобов и на 10−15% меньше какао-пасты и масла. В итоге Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулила ввозную пошлину на какао-продукты, нулевая ставка должна действовать до 31 декабря 2017 года.

