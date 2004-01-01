С начала года по середину апреля импорт мяса индейки в Россию увеличился на 58% до 0,9 тыс. т, сообщает аналитическое агентство «Имит». Как уточнил «Агроинвестору» представитель агентства, подавляющая часть — около 97% этого объема — ввезена из Бразилии, остальная доля пришлась на Чили. Во второй половине апреля цены на тушку индейки в США продолжили снижаться, опустившись за неделю в среднем на 0,2%, а по сравнению с уровнем месячной давности — на 3,1%. В России, напротив, цена тушки индейки в долларовом выражении выросла на 1% за неделю и стала выше уровня месячной давности на 6,7%.



В 2016 году объем импорта мяса птицы в Россию снизился по сравнению с 2015 годом на 17,5% до 107,5 тыс. т, в основном оно также ввозилось из Бразилии (86,8% всех поставок). При этом поставки мяса индейки в прошлом году сократился на 40,7%, или 2,3 тыс. т, — до 3,4 тыс. т, подсчитало «Имит». Экспорт мяса птицы из России в страны, не входящие в Таможенный союз, в 2016 году увеличился в 2,2 раза до 74,5 тыс. т, в том числе почти половина (37 тыс. т) пришлась на Украину (Донецкая и Луганская области), 18% — на Вьетнам, 15% — на Гонконг.



Производство индейки в России в 2016 году выросло на рекордные 51% до 227,2 тыс. т, оценила консалтинговая компания Agrifood Strategies. По подсчетам «Имит», выпуск вырос еще больше, до 253 тыс. т. Крупнейшими производителями стали холдинги «Дамате» Наума Бабаева и «Евродон» Вадима Ванеева, выпустившие, по данным Agrifood Strategies, примерно по 60 тыс. т индейки в убойном весе каждая. Однако в конце прошлого года на двух производственных площадках «Евродона» был выявлен вирус птичьего гриппа, в результате чего пришлось уничтожить 220 тыс. птиц, до 16 марта на предприятии был введен карантин. Как писали «Ведомости», в начале апреля торговый дом «Индолина» (входит в группу «Евродон») уведомила торговые сети, что временно не сможет поставлять охлажденное индюшачье мясо из-за последствий эпизоотической обстановки. А 21 апреля Россельхознадзор сообщил о новой вспышке птичьего гриппа на «Евродоне», компания сообщила об уничтожении еще 42 тыс. индеек.



Из-за этого говорить о продолжении роста производства индейки в 2017 году не приходится, прокомментировал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Ситуация с гриппом птиц, сложившаяся на «Евродоне», запрещает им продавать продукцию. А это значительный объем — примерно 5 тыс. т мяса индейки в месяц. Поэтому в первом квартале производство индейки фактически не увеличилось, потому что есть провал по одному из крупнейших поставщиков», — сказал Давлеев. А с учетом новой вспышки карантин на «Евродоне» продлится еще три месяца, отметил он. «Не ранее чем через три месяца «Евродон» сможет сажать птицу. Соответственно получит продукцию в лучшем случае к концу года, а то и к началу 2018-го», — добавил он.



По оценке Давлеева, другие производители вряд ли смогут заместить выпадающий объем «Евродона». «У «Дамате» производственные мощности сейчас расширяются, однако запущены они будут в 2018 году. Хотя, возможно, частично заместить «Евродон» сможет «Черкизово», если выйдет на запланированные объемы», — рассуждает Давлеев. Комплекс «Тамбовская индейка» (совместный проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) был запущен в 2016 году. В 2017-м предприятие выйдет на производственную мощность в 50 тыс. т в живом весе в год, которая впоследствии может быть удвоена, сообщала пресс-служба «Черкизово» в марте.



Представитель «Евродона» уточнила, что карантинные и другие мероприятия, необходимые для восстановления производства, продлятся около пяти месяцев. «На 21 день прекращены поставки в сети охлажденного продукта из индейки: снижение поголовья птицы стало следствием изменений в технологическом цикле, а они вызваны эпизоотической обстановкой, сложившейся в конце 2016 — начале 2017 года, и планом ветеринарно-санитарных мероприятий, требующих соблюдения карантина. Карантин длился до 16 марта и сейчас «Евродон» восстанавливает технологические процессы, птица вырастает за 140 дней, поэтому для восстановления производства необходимо еще два месяца», — рассказала она. На прежние показатели производства компания рассчитывает выйти к концу мая 2017 года.

