По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2016/17 сельхозгоду площади под нишевой агрокультурой сафлором выросли почти в 1,5 раза до 445 тыс. га, а сбор увеличился почти вдвое — со 154 тыс. т в 2015/16-м до 290 тыс. т. Однако в этом сезоне из-за снижения доходности он потеряет свою привлекательность, полагает ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. «Это классический экспортный товар на Турцию, но в начале сезона турки ввели пошлину на ввоз этой агрокультуры, чем серьезно нарушили планы российских аграриев, — говорит эксперт. — Альтернатив по поставкам для сафлора нет: часть объемов удалось перенаправить в Европу и Иран, но Турция все равно занимала 85−90% экспорта, и без нее агрокультура неинтересна».



У аграриев был ориентир продавать сафлор по 14−15 тыс. руб./т, а сейчас цена на него провалилась до 8−9 тыс. руб./т, знает Хотько. Поэтому часть сельхозпроизводителей откажется от его выращивания, не исключено, что площади снизятся вдвое. Продолжат заниматься сафлором те, кто максимально логистически выгодно расположен к рынкам сбыта — на Юге России. Интерес к агрокультуре в Поволжье и Центре упадет.



Опыт прошлых лет показывает, что отдельные небольшие хозяйства, выращивая перспективные нишевые агрокультуры (как, например, сафлор), показывают выдающуюся относительно средней доходность в растениеводстве, отмечает начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Например, были годы, удачные для производителей кориандра (открылся индийский рынок, вследствие неурожая этой агрокультуры), давно уже стал модным рынок масличного льна, рыжика, мака, гороха — они востребованы и в мире, и в России. Но долгое время делать на них ставку не нужно, так как перепроизводство обрушивает мировые цены и чревато потерями, обращает внимание эксперт.



По оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в новом сезоне среди нишевых агрокультур по-прежнему будет привлекателен нут, поскольку на мировом рынке все еще наблюдается его дефицит, а российские производители кормов уже начинают привыкать к этому ингредиенту. «Более долгосрочная история — выращивание хмеля в России, — считает Снитко. — Мировое пивоварение переживает крафтовую революцию, и многие страны начинают развивать это производство».

