Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 30 июня в России зерновые агрокультуры были убраны со 161 тыс. га, намолочено почти 730 тыс. т зерна при средней урожайности 45,3 ц/га. На аналогичную дату прошлого года сбор зерна был в пять раз выше — 3,7 млн т, однако урожайность была ниже на 2,5 ц/га и составляла 42,8 ц/га.



В частности, урожайность зерновых превышает прошлогодний показатель в Краснодарском крае и Крыму, на которые приходится 95% намолоченного на текущий момент зерна. На Кубани урожайность составляет 60,5 ц/га против 56,5 ц/га в 2016-м, в Крыму — 30,8 ц/га против 26,8 ц/га в 2016-м. В то же время в Адыгее урожайность ниже прошлогодней на 6,8 ц/га (44,4 ц/га), в Северной Осетии — на 3,8 ц/га (25,8 ц/га), а в Ставропольском крае — на 11,2 ц/га (30,7 ц/га). По данным Минсельхоза Краснодарского края, в регионе уже собрано 45% озимого ячменя, его средняя урожайность составила 60,6 ц/га, что превышает показатели прошлого года на 3,9 ц/га. В целом, как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, аграрии в этом году рассчитывают получить урожай сельхозкультур «не менее, чем в прошлом году».



Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 90% независимых сельхозпредприятий России в новом сезоне ожидают увеличения урожайности, объявил руководитель по коммуникациям компании «Сингента» Антон Пушкарев. Как передает «Интерфакс», остальные 10% рассчитывают получить результат на уровне прошлого года. «Повышать урожайность сельхозпроизводители планируют посредством применения удобрений, средств защиты растений, специальной обработки семян, а также с помощью повышения управляемости производственными процессами в хозяйстве», — подчеркнул Пушкарев. По его словам, важную роль начинает играть точное земледелие, в которое собираются инвестировать 48% опрошенных. Кроме того, 27% компаний в сезоне-2017 расширили посевы, 70% — оставили их на прежнем уровне.



Тем не менее, несмотря на все усилия аграриев, повторить рекордный урожай прошлого года не удастся, уверен президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «В текущем году, вопреки весенним прогнозам, сложились крайне неблагоприятные погодные условия. В первую очередь, это вызвано тем, что на европейской части страны из-за аномально низких для весны и лета температур растения находятся в угнетенном состоянии, их развитие задерживается, что отражается на низкорослости, качестве формирования колоса и бурном развитии сорняков и болезней растений», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, в зернопроизводящих регионах страны сохраняются условия для выпадения большого количества осадков, что с учетом сильных порывов ветра и града приводит к полеганию зерновых агрокультур. «Это создает технические сложности для уборочных работ, повышает их стоимость, а также увеличивает риск потерь. Такая ситуация хорошо заметна на Ставрополье, в Краснодарском крае и регионах Центрального Черноземья, особенно по озимой пшенице, в ряде областей — по ячменю», — констатировал Скурихин. Не способствует получению высокого урожая и сдвиг уборочной кампании на более поздние сроки, значительно повысивший риск потери порядка 1 млн т зерновых, полагает эксперт. В целом, по оценке Национального союза зернопроизводителей, валовой сбор зерна в 2017 году может составить 95−100 млн т, что более чем на 20 млн т ниже прошлогоднего показателя.



Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне 100−105 млн т, что, по словам главы министерства Александра Ткачева, «совершенно не катастрофично». «Это вполне хватит нам: условно 40 млн т — на кормовые цели, порядка 20 млн т — на продовольственные цели, 10 млн т, как правило, на семена, семенной фонд, ну и все остальное. Порядка 30−35 млн т — это экспорт», — сказал он в интервью НТВ.



Международный совет по зерну (IGC) оценивает урожай зерна в России выше Минсельхоза. Так, в своем июньском обзоре IGC увеличил прогноз сбора зерна в России в начавшемся с 1 июля сезоне на 900 тыс. т до 109,3 млн т. Показатель пересмотрен за счет пшеницы, оценка урожая которой выросла до 68 млн т с 67 млн т месяцем ранее. По данным IGC, переходящие остатки зерна на сезон-2017/18 составили 13,9 млн т, экспорт в новом сельхозгоду достигнет 39,6 млн т.



Один из самых оптимистичных прогнозов к настоящему времени — у Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его подсчетам, производство зерна может составить 111,5−116,5 млн т. Как сообщил в конце прошлой недели гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, в том числе урожай пшеницы может составить 66−71 млн т, кукурузы — 15 млн т, ячменя — 17 млн т. «Ситуация динамично меняется, но мы ожидаем достаточно стабильных условий работы», — полагает эксперт.



В 2016 году сбор зерна в России достиг рекордных 120,7 млн т, в том числе 73,3 млн т пшеницы, 17,99 млн т ячменя и 15,3 млн т кукурузы. Урожайность зерновых агрокультур по сравнению с 2015 годом выросла на 10,5% до 26,2 ц/га. В том числе урожайность озимой пшеницы составляла 37,6 ц/га, яровой пшеницы — 15,7 ц/га, кукурузы — 55,1 ц/га, ячменя — 22,1 ц/га.

