По итогам завершившегося 30 июня сезона Россия стала лидером мировой торговли пшеницей. По подсчетам аналитиков Российского зернового союза (РЗС), с 1 июля 2016 года по 28 июня 2017 года наша страна экспортировала более 27,2 млн т пшеницы, что на 1,5 млн т больше, чем за весь предыдущий сезон.



«США, где сезон завершился 1 июня, экспортировали с учетом продовольственной помощи почти 27 млн т. Экспорт пшеницы из ЕС на 27 июня (за три дня до окончания сезона) составил более 24,4 млн т. Ни Австралия, ни Канада, ни Аргентина, где сезон 2016/17 еще продолжается, уже не смогут поколебать лидерских позиций России», — отмечает РЗС.



Как пояснил «Агроинвестору» президент РЗС Аркадий Злочевский, сохранению Россией лидерских позиций способствовал рост цен на пшеницу во второй половине июня. «За последние две недели они поднялись довольно существенно в связи с погодными рисками у крупных мировых производителей. В результате контракты заключались на уровне $192−193 за тонну (FOB). Такая цена наблюдалась только в предыдущем сезоне, в течение же всего 2016/17 сельхозгода цены были ниже, опускаясь до $165 за тонну», — отметил Злочевский.



Итоговые данные по объему российского экспорта в сезоне-2016/17 пока не объявлены. Согласно оперативным данным ФТС России на 28 июня, отгрузки пшеницы без учета торговли с государствами-членами ЕАЭС составляли 26,8 млн т, что на 9,3% выше аналогичного показателя сезона-2015/16. По данным территориальных управлений Россельхознадзора с учетом стран Таможенного союза, к 26 июня с территории России было вывезено 27,3 млн т пшеницы, на которую пришлось 76% всего экспорта зерновых агрокультур. Как сообщает «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна», в ушедшем сельхозгоду пшеница российского происхождения вывозилась в 90 стран, в тройку крупнейших импортеров вошли Египет (6,7 млн т к 26 июня), Турция (2,6 млн т) и Бангладеш (1,8 млн т).



По результатам сезона-2015/16 Россия также была лидером по экспорту пшеницы, отправив за рубеж 24,6 млн т. Потенциал для сохранения лидерства есть и в наступившем сезоне. Так, по расчетам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с учетом высоких переходящих запасов экспорт может составить 28−30 млн т. Впрочем, отмечает Злочевский, наличия потенциала недостаточно. «В завершившемся сезоне экспортный потенциал был на уровне 42,5 млн т зерна, в том числе более 30 млн т пшеницы. Однако главным образом из-за крепкого рубля в лучшем случае мы натянем лишь 37 млн т», — напомнил он.



Согласно июньскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, Россия в текущем сельхозгоду отправит на экспорт 29 млн т пшеницы. Ближайший конкурент — США — сможет вывезти 27 млн т. Совокупный экспорт стран Евросоюза, как ожидается, составит 30,5 млн т.

