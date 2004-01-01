Все проходит, учит нас экономическая теория. Любой продукт проходит через жизненный цикл — стадии внедрения, роста, зрелости и упадка. Диета наших предков существенно отличалась от нашей, и нет оснований полагать, что потребительские предпочтения не изменятся в будущем. Произведенное промышленным способом мясо не является исключением. Естественно, жизненный цикл его рынков не синхронен географически. В западных странах мы можем наблюдать упадок, в России — входим в стадию зрелости, а Индия и Китай по некоторым видам мяса находятся в стадии роста. Спектр угроз для крупных компаний довольно широк: альтернативные методы производства (free range), субституты, имитации и совершенно новые продукты. В богатой Англии число вегетарианцев за 10 лет выросло на 360%, и вегетарианские рестораны считаются весьма перспективным бизнесом . Английский производитель заменителей мяса на грибной основе Quorn Foods рассчитывает нарастить продажи до $1 млрд к 2027 году. По другую сторону океана калифорнийская Impossible Foods привлекла на днях $75 млн инвестиций . Компания выпускает котлеты для бургеров из растительного сырья. Среди инвесторов — сингапурский фонд Temasek и Билл Гейтс. Любопытно, что в конце прошлого года крупнейший производитель мяса в США Tyson Foods вложил деньги в похожую компанию — Beyond Meats. По прогнозам, к 2020 году продажи заменителей мяса в США превысят $5 млрд .



Кроме продуктов растениеводства субститутом животного белка уверенно становятся насекомые. Идея может показаться отталкивающей, но число потребителей в этом сегменте растет, и компании, которые раньше не афишировали спорные ингредиенты, проводят ребрендинг, подчеркивая, что делают свои снеки из кузнечиков. По некоторым подсчетам , насекомые перерабатывают корм в живой вес (конверсия) в два раза более эффективно, чем курица. Это означает, что продукты питания из насекомых потенциально могут быть гораздо дешевле. Другим заменителем традиционной продукции животноводства может стать искусственно произведенное мясо. По опросам, более 65% потребителей в США были бы не против его попробовать. Впрочем, процент американцев, которые могут себе это позволить, должен быть гораздо меньше — один грамм полученной в лаборатории говядины стоит больше $5 . Дороговизна такого мяса является основным препятствием для выхода на рынок, но издержки снижаются, и в будущем это возможно.



Продажи субститутов и новых продуктов будут расти, хотя, конечно, мясные холдинги не сдадутся без боя. В арсенале отрасли дальнейшая консолидация (на этой неделе компания Aviagen купила Hubbard ), роботизация , создание более удобных для потребителя продуктов и другие, уже спорные, ухищрения . Но даже постепенный, продолжающийся десятилетиями, сдвиг в структуре потребления приведет к драматическим последствиям не только для мясной отрасли, но и для всей производственной цепочки — будут затронуто и растениеводство, и производители удобрений. Радует, что от роста конкуренции и разнообразия предлагаемых продуктов выиграет потребитель. А поиски более эффективных решений производства белка должны привести к улучшению экологической ситуации, которая пока остается сложной .



И о более краткосрочных тенденциях. На данный момент рынок пшеницы является одним из наиболее динамичных из всех рынков агрокультур. Инвесторы не могут определиться, что их пугает больше — засуха в США или рекордные запасы пшеницы, оставшиеся с прошлого сезона. В результате цены двигаются зигзагом. Журналисты Bloomberg доходчиво объясняют , что пшеница пшенице рознь. Больше всего пострадали посевы яровой пшеницы с высоким содержанием белка, которая мало конкурирует (стоит значительно дороже) с основными объемами российской пшеницы, продающейся на базисе FOB Новороссийск. Рейтинги состояния посевов кукурузы и сои в США также снижаются , но пока это не ведет к росту цен. В Бразилии собран второй урожай кукурузы, который уже начал вывозиться на мировые рынки. По подсчетам USDA, общий урожай кукурузы в Бразилии составит 97 млн т, что на 45% выше прошлого, неудачного для бразильских фермеров сезона. Также в Бразилии будет собран рекордный урожай сои — 114 млн т. В конце сентября на рынке появятся американская соя и кукуруза нового урожая, что приведет к резкому обострению конкуренции между производителями Бразилии и США на мировых рынках. Резюмируя, в наступившем сельскохозяйственном году животноводы получат больше зерна, а потребители, как следствие, больше мяса. Издержки производителей лапши сократятся (используется пшеница с низким содержанием белка), а выпускать румяные караваи будет не так выгодно (высокий процент белка). Поэтому переходите на рамен .



Автор — руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово». Материал подготовлен специально для agroinvestor.ru.

