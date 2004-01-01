В основе современного состояния животноводства лежит простой выбор, который общество сделало несколько десятков лет назад — есть мясо по большим праздникам или каждый день. Употребляя мясо часто, вы «голосуете рублем» за особый производственный уклад, который в США называется «concentrated animal feeding operation (CAFO)» или «площадка концентрированного содержания и откорма животных» (здесь и далее в моем вольном переводе). О плюсах и минусах такого производства рассказывает в недавней статье Guardian. CAFO — это большое количество животных в одном месте. CAFO производит максимальный объем продукции, потребляя минимальное количество ресурсов. Таким образом, животный белок могут себе позволить и наименее социально защищенные слои населения. Первыми такую модель производства ввели американские птицеводы, затем она перекочевала в свиноводство, после — в мясное и молочное скотоводство. По мере роста эффективности производства конкуренция ужесточалась, реальные розничные цены снижались, а объемы потребления росли.



На зрелом рынке соревнуются не отдельные компании, а целые сегменты АПК. Логично, что суммарный объем потребления белка конечен, и чтобы занять или удержать долю в потребительской корзине приходится прилагать все больше усилий. В США продвижением продукции занимаются специальные группы, созданные отраслевыми союзами. Bloomberg посвятил объемный обзор

деятельности Dairy Management Inc (Корпорация развития молочной отрасли). DMI знаменита выпуском забавных роликов , продвигающих «молочку». Менее известен тот факт, что организация стоит за запуском наиболее успешных продуктов с зашкаливающим содержанием молочных ингредиентов. Один из последних хитов — тако Quesalupa , плод сотрудничества DMI и Taco Bell — содержит 30 г сыра. Для производства Quesalupa необходимы тысячи тонн сыра — неплохое подспорье для американской молочной отрасли. А вот в Европе в ближайшее время никого не придется убеждать покупать молочные продукты. В регионе формируется острый дефицит молока, ставший логичным следствием затяжного периода низких цен.



Деятельность групп «специального назначения» подобных DMI (их в США около 30) наиболее безобидна для потребителя. Есть и другие, более спорные, методы поддержания продаж. В Европе крупные корпорации «играют» с ингредиентами и ассортиментом в зависимости от «национальности» рынка. Восточные европейцы жалуются на то, что их рыбные палочки содержат меньше рыбы, кола — меньше сахара, а сосиски — меньше свинины, чем в Германии (последнее интересно в том контексте, что сами немцы снижают потребление свинины ). Поляки и чехи могут сколько угодно кричать о «продуктовом расизме» и том, что не хотят быть «помойным ведром» Европы, но пока корпорации правильно маркируют продукты, по закону придраться не к чему. Основным контраргументом является ссылка на «потребительские предпочтения». Ну да, всем же известно, что на Востоке предпочитают есть похуже и подороже. ЕС продолжает интегрировать Украину - интересно, какие продукты придумают для этого рынка?



К сожалению, маржинальность может удерживаться и откровенно криминальными способами. Европол заканчивает расследование деятельности транснациональной организации, сбывавшей неподходящую для употребления в пищу конину. Она попадала в фарши и далее в готовые продукты. Надо отметить, что к забою лошадей (даже пригодных к употреблению в пищу) в Европе, как и в США сохраняется неоднозначное отношение. Англосаксы особенно склонны относиться к лошадям (и кроликам) не как к еде, а как к домашним питомцам. Именно поэтому в США более десяти лет существовал запрет на забой лошадей на контролируемых федеральным Минсельхозом бойнях.



И о погоде. В Австралии , ЕС и США сформировались погодные условия, которые неблагоприятны в первую очередь для производителей пшеницы. В результате у российских компаний есть неплохие шансы выйти на первое место по экспорту пшеницы в наступившем сезоне. Американская HRW 2 (FOB Мексиканский залив) «взмыла» с конца мая на 26% до $255/т (здесь и далее данные Bloomberg). Вслед за ней потянулась российская пшеница 12,5% (FOB Новороссийск), которая демонстрирует более скромную динамику (+5%), и подорожала до $195/т. На данный момент погода в США не может оказывать непосредственного влияния на урожайность кукурузы и сои, но спекулянты на всякий случай скупают все . Бразильцы, которые «сидят» на грудах сои и кукурузы, наверняка вздохнули с облегчением, когда американская соя подорожала более чем на 10% за месяц.



О среднесрочных перспективах рынков зерновых, масличных, сахара и животноводческой продукции читайте в свежем отчете OECD-FAO . В отчете очень много текста, но можно быстро ознакомиться с диаграммами прогнозных цен на последних страницах соответствующих разделов (начиная со стр. 103). Судя по кривым, в ближайшие годы наименее завидна участь производителей сахара и свинины.



Автор — руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово», материал подготовлен специально для agroinvestor.ru

