По предварительной оценке Росстата, экономический рост в России в январе-июне 2017 года составил 1,5% в годовом выражении. Согласно данным, опубликованным статистическим ведомством ранее, в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%, во втором — на 2,5%.



Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП в первом полугодии в 1,7% с учетом того, что в первом квартале он составил 0,5%, а во втором ускорился до 2,7%. На фоне таких темпов в конце июля министр экономического развития Максим Орешкин называл официальный прогноз по годовому показателю увеличения ВВП в 2% консервативным. По словам министра, экономический рост существенно ускоряется, постепенно снижаются процентные ставки, и это помогает банкам наращивать портфель, в том числе корпоративного кредитования, малого и среднего бизнеса.



Как говорится в обзоре Минэкономразвития за июнь, восстановление экономической активности продолжается и охватывает широкий спектр отраслей. «Восстанавливается и внутренний спрос — как потребительский (в первую очередь в сегменте товаров длительного пользования), так и инвестиционный», — отмечается в документе. В результате оживления экономической активности безработица находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях. «Численность безработных (с учетом коррекции на сезонность) снизилась за год более чем на 400 тыс. человек, несмотря на продолжение снижения занятости в сельском хозяйстве из-за холодной погоды», — указывает МЭР. В июне годовой рост ВВП составил 2,9%, сезонно очищенный — 0,3% по сравнению с маем.



При этом реальные располагаемые доходы в первом полугодии остались в отрицательной зоне, снизившись за шесть месяцев на 1,4% в годовом выражении. И если в июне они не продемонстрировали сокращения, сохранившись на уровне июня прошлого года, то в июле падение возобновилось, составив 0,9%. В номинальном выражении средние доходы населения в июле были на уровне 31 634 руб., что на 2,9% выше июля 2016-го. Реальные доходы населения сокращаются три года подряд: в 2016 году они упали на 5,9%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%.



Центробанк в начале августа оценивал рост ВВП во втором квартале ниже подсчетов Росстата и Минэкономразвития, однако выше своих предыдущих данных — в 1,3−1,5%. «В условиях роста реальной заработной платы и постепенного восстановления потребительского кредитования спрос населения на товары и услуги продолжал повышаться, это способствовало увеличению выпуска непродовольственных потребительских товаров», — говорилось в комментарии ЦБ по текущей экономической ситуации. В результате промышленное производство во втором квартале выросло на 3,8%, грузооборот транспорта — на 9,3%, оборот розничной торговли — на 0,7% при одновременном сокращении производства сельхозпродукции на 0,1%. Аналитики ЦБ прогнозируют, что в третьем квартале темп прироста ВВП продолжит ускоряться и, оценочно, достигнут 1,5−1,8% «на фоне возобновления тенденции к росту выпуска промышленного производства». В июле ЦБ ожидал увеличения этого показателя с исключением сезонного и календарного факторов на 3,1−3,6%.



Ускорения не произошло

В то же время данные Росстата по промышленному производству в июле не оправдали ожиданий ЦБ, поскольку зафиксировали замедление темпов. Выпуск промышленной продукции в прошлом месяце вырос на 1,1% в годовом сопоставлении после роста на 3,5% в июне и на 5,6% в мае. В частности, при увеличении добычи полезных ископаемых обрабатывающие производства продемонстрировали снижение на 0,8% по сравнению с июлем 2016-го. Выпуск соков из фруктов и овощей сократился в годовом выражении на 14,6%, молока кроме сырого — на 3,9%, пшеничной и пшенично-ржаной муки — на 1%. В то же время производство круп в июле выросло на 51,4%, подсолнечного масла и его нерафинированных фракций — на 43,5%, сыров — на 28%, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 10,3%, а остального мяса — на 8,7%.



«Указанная динамика [промышленного производства] действительно оказалось хуже ожиданий Банка России, — признала пресс-служба ЦБ в комментарии «Интерфаксу». — Основной вклад в замедление динамики показателя внесли обрабатывающие производства. Предположительно, негативное влияние оказали слабая динамика экспорта и коррекция запасов материальных оборотных средств. Кроме того, по оценкам, небольшой негативный вклад (0,1 п. п.) в годовую динамику промышленного производства внесла прохладная погода (за счет снижения кондиционирования воздуха). Такая динамика промышленного производства указывает на некоторое замедление темпов экономического роста в третьем квартале после их ускорения во втором квартале 2017 года».



Центробанк на заседании совета директоров в конце июля подтвердил свой прогноз по росту ВВП на 2017 год в интервале 1,3−1,8%. Эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли полагают, что темпы роста ВВП в 2017—2019 годах не превысят 1,4%, а при ухудшении внешних условий могут замедлиться примерно вдвое. «Мы по-прежнему не видим реальных факторов роста экономики выше уровня 1−1,5% в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами, и Минэкономразвития России темпы роста не могут рассматриваться как приемлемые», — говорилось в прогнозе экспертов. Экс-министр финансов Алексей Кудрин ранее прогнозировал рост ВВП в 2017-м на 1,2−1,5% «с учетом тех вызовов, которые у нас в этом году есть». По данным Всемирного банка, российская экономика прибавит 1,5%.

