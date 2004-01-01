Посевная площадь агрокультур во всех хозяйствах за последние 10 лет выросла на 4,5 млн га до 79,2 млн га, следует из предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, опубликованных на этой неделе. «Рост произошел за счет крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, расширивших посевную площадь на 9 млн га или на 70%. Основные категории хозяйств посевы сократили, в том числе сельхозорганизации — на 7% или на 4 млн га», — рассказал замглавы Росстата Константин Лайкам на пресс-конференции во вторник.



Наиболее значительно выросли посевы технических агрокультур — на 54% до 13,6 млн га, также на 8,5% до 47,4 млн га увеличились посевы зерновых и зернобобовых. При этом на 32,6% до 1,4 млн га снизились площади под картофелем, на 17,5% до 16 млн га — под кормовыми агрокультурами, на 4,3% до 716 тыс. га — под овощными и бахчевыми агрокультурами.



«Особенно заметны изменения структуры посевов в разрезе категорий хозяйств: удельный вес сельхозорганизаций в посевах зерновых и зернобобовых культур, а также технических и кормовых культур снизилась, в преобладающей степени за счет увеличения указанных посевов в КФХ и у индивидуальных предпринимателей», — прокомментировал итоги переписи Лайкам. Так, по данным переписи, если в 2006 году на долю сельхозорганизаций (СХО) приходилось 79% посевов зерновых и зернобобовых, то в 2016-м — только 68%, примерно на аналогичную величину увеличилась доля крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) — с 21% до 31%. В производстве технических агрокультур доля СХО сократилась с 72% до 70% при одновременном росте доли КФХ с 28% до 30%. В урожае кормовых агрокультур на СХО в 2016 году приходилось 79% (в 2006-м — 92%), КФХ — 18% (в 2006-м — 6%), немного выросла доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) — с 2% до 3,4%.



«Также обращает на себя внимание снижение доли ЛПХ в посевной площади картофеля, овощных и бахчевых культур, где они всегда были бесспорными лидерами», — отметил Лайкам. Если в 2006 году на ЛПХ приходилось 89% всех посевов картофеля в стране, то в 2016-м — 76% при одновременном повышении удельного веса СХО с 7% до почти 14% и КФХ — с 4% до 11%. По овощным и бахчевым агрокультурам доля ЛПХ снизилась на 7 п. п. до 60% при одновременно сокращении на 1,2 п. п. до 15% доли СХО, в то время как удельный вес КФХ вырос с 16% до 24%.



К 2016 году в стране насчитывалось 36 тыс. сельхозорганизаций, из которых 76% осуществляли сельскохозяйственную деятельность, 137 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (66% работали), 38 тыс. индивидуальных предпринимателей (67% занимались сельхозпроизводством) и 23,5 млн личных подсобных хозяйств (80% вели деятельность). Общая земельная площадь одной сельхозорганизации за 10 лет выросла в среднем с 6,9 тыс. га до 8 тыс. га, в том числе площадь пашни — с 1,4 тыс. га до почти 1,8 тыс. га. Из общего числа сельхозорганизаций 76% имеют посевную площадь до 3 тыс. га, 19% — до 10 тыс. га и лишь 5% — более 10 тыс. га. «Таким образом, доля крупных предприятий существенно возросла. Сейчас на эти 5% таких организаций приходится 35% общей посевной площади сельхозорганизаций», — отметил Лайкам. Средний размер КФХ увеличился в 2,5 раза — со 103 га до 248 га, в том числе пашня — с 59 до 114 га.



Поголовье скота

Также Росстат отметил укрупнение среднего стада скота. «У каждой категории товаропроизводителей существенно увеличилось среднее поголовье. Причем по всем без исключения видам животных. Например, число свиней на одну СХО, занимающуюся их разведением, возросло в 11 раз, птицы — в два раза. У фермеров среднее поголовье птицы выросло более чем в шесть раз. Таким образом, в свиноводстве и птицеводстве, как мы видим, доминируют крупные специализированные организации, эти отрасли отличаются наибольшей концентрацией производства. Под воздействием рынка происходит укрупнение СХО для повышения их конкурентоспособности», — прокомментировал Константин Лайкам.



Как показала перепись, за 10 лет поголовье свиней выросло на 36% до 23,3 млн животных, кур мясных и мясо-яичных пород — в 2,5 раза до 319 млн, индейки — в четыре раза до 8,9 млн. Стадо мясного КРС с 2006 по 2016 год выросло более чем в четыре раза до 3,6 млн голов. При этом общее число КРС снизилось на 18% до 19,3 млн животных, кур яичных пород — на 14% до 194 млн, коз — на 21% до 2,3 млн, уток — на 0,1% до 21,7 млн птиц. В среднем на одну сельхозорганизацию в 2016-м приходилось 785 голов КРС, 10,6 тыс. свиней, 1,6 тыс. овец и 323 тыс. птиц.



Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года. В отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в этот период было затруднено, перепись проводится с 15 сентября по 15 ноября 2016-го. Это вторая сельскохозяйственная перепись в России, первая прошла в 2006 году. Окончательные итоги должны быть опубликованы до конца 2018 года.

