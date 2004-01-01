В Госдуму внесен законопроект, предлагающий дать регионам право определять предельную численность сельскохозяйственных животных, которых можно содержать на приусадебном участке. Автором инициативы, вносящей изменения в закон «О личном подсобном хозяйстве», стал глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.



Как говорится в тексте законопроекта, требования о максимальном числе животных каждого вида в ЛПХ должны будут определяться с учетом «санитарных, ветеринарных правил и норм». «Необходимость предлагаемых изменений обоснована тем, что в отдельных личных подсобных хозяйствах… содержится поголовье сельскохозяйственных животных, в сотни раз превышающее среднероссийские показатели», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом Кашин обеспокоен тем, что иногда скот и птица находится на приусадебном участке в границах населенного пункта и в помещениях, не приспособленных для их содержания. «Такие хозяйства становятся источником острых инфекционных заболеваний животных., а также нарушают конституционные права граждан, проживающих по соседству, на благоприятную окружающую среду», — отмечается в пояснительной записке.



Помимо санитарно-эпидемиологических рисков отсутствие ограничений также создает условия для недобросовестной конкуренции с другими сельхозпроизводителями, уверен глава думского аграрного комитета. В частности, полученные ЛПХ доходы сейчас полностью освобождены от налогов.



В конце прошлой недели вопрос об ограничении числа сельхозживотных в ЛПХ также поднимался в законодательном собрании Ростовской области. В частности, было заявлено, что из 560 тыс. ЛПХ в регионе около 30% выращивают животных для продажи. При этом они не платят налогов и никак не контролируются государством. В связи с этим региональный парламент предложил ввести норму об обязательной перерегистрации ЛПХ в предпринимательские виды экономической деятельности при превышении установленных нормативов, а также усилить ответственность за нарушения требований по ведению ЛПХ.



Минсельхоз ждет исчезновения ЛПХ

ЛПХ в России перестанут существовать уже через 15−20 лет, заявил на совещании в Ставропольском крае директор департамента животноводства Минсельхоза Харон Амерханов. По его словам, в будущем 60% производства сельхозпродукции в стране будет приходиться на сельхозпредприятия и организованные хозяйства, остальные 40% — на крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). «Вся беда в том, что ЛПХ снижает поголовье, задействованное в производстве молока. За это бьют Ставропольский край, за это бьют всю Россию. И это правильно, потому что в Европе невозможно, чтобы кто-то держал корову в частном секторе, тем более, чтобы он по своему усмотрению зарезал животное без ведома ветеринарной службы», — приводит слова Амерханова Eurasia Daily.



Между тем, согласно предварительным итогам сельхозпереписи 2016 года, за последние десять лет число ЛПХ в сельских поселениях страны выросло: если в 2006-м их насчитывалось 14,8 млн, то в прошлом году — уже 15 млн. Сокращение индивидуальных хозяйств официальная статистика зафиксировала лишь в городских округах и городских поселениях — с 8 млн до 3,2 млн в 2016-м.



Средняя площадь земли одного личного подсобного хозяйства в прошлом году составляа 0,8 га в сельской местности (в 2006-м — 0,6 га) и 0,3 га в городских округах (в 2006-м — 0,1 га). Для сравнения, средняя площадь земли в КФХ в 2016 году достигала 268,9 га, у индивидуальных предпринимателей — 140 га, у сельхозорганизаций — более 6 тыс. га.



По данным Росстата, в прошлом году хозяйства населения произвели сельхозпродукции на более чем 1,9 трлн руб. или 34,7% от общего объема в стране. Вклад растениеводческого сектора составил 1 трлн руб., животноводческого — более 0,9 трлн руб. В целом по сравнению с 2015 годом производство снизилось на 1,5%.

