Банк России в ближайшие дни скорректирует свой прогноз по инфляции, понизив его до 3,2%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Инфляция сейчас в годовом выражении опустилась ниже 3%, мы считаем это абсолютно нормальным, это не отклонение от цели», — цитирует ее ТАСС.



По словам Набиуллиной, в сентябре инфляция замедлилась до 3% в годовом выраджении после 3,3% в августе, на это повлияли как денежно-кредитная политика ЦБ, так и разовые позитивные факторы — укрепление рубля и хороший урожай, сбор которого сместился на более поздние, чем обычно сроки. Тем не менее, в декабре инфляция не опустится ниже нынешнего уровня, а после того как перестанут влиять временные дезинфляционные факторы, она будет колебаться вблизи 4%, говорится в обзоре ЦБ по текущей экономический ситуации. При проведении денежно-кредитной политики Банк России будет учитывать среднесрочные риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз.







В сентябре заметно замедлился годовой рост цен на продовольственные товары, отмечает ЦБ: прирост составил 2% после 2,6% в августе и 3,8% в июле. Кроме рекордного урожая многих агрокультур, возможно, позитивно сказался эффект базы: более поздняя уборка сместила поступление части урожая на сентябрь, в результате плодоовощная продукция подешевела на 2,4% по сравнению с сентябрем 2016-го. При этом, как ранее писал «Агроинвестор», в месячном выражении в сентябре Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию на уровне 0,1%, в августе она составляла 0,5%.



Пятую неделю подряд инфляция в России держится на нуле, сообщил Росстат. За неделю с 3 по 9 октября потребительские цены не изменились, с начала года они выросли на 1,7%. Тем не менее, статведомство отметило удорожание некоторых видов продовольствия. Так, например, стоимость огурцов увеличилась на 7,3%, томатов — на 2,2%, яиц — на 2,4%. Питьевое молоко подорожало на 0,2−0,3%, сливочное масло — на 0,2%, говядина, творог, сыры, пшеничный хлеб и булочные изделия, растительное масло — на 0,1%. При этом цены на сахар-песок снизились на 1,8%, гречневую крупу — на 0,7%, свинину, кур, маргарин и муку — на 0,1−0,3%. Плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,4%, в том числе цены на белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки уменьшились на 1,2−2,7%.



По итогам этого месяца инфляция может опуститься ниже 3%, что не очень хорошо с точки зрения отклонения от цели ЦБ в 4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах министерской встречи ВТО. «У нас в принципе инфляционные тенденции сейчас очень мягкие. Еще в апреле я говорил, что у нас инфляция может составить ниже 3% по итогам 2017 года в случае сохранения курса рубля на тех уровнях, которые мы видели в апреле», — цитирует его «Прайм».



По прогнозу Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, на конец года инфляция может составить 3%, рассказала «Агроинвестору» начальник Центра Дарья Снитко. «Это абсолютно новый вызов для всех участников экономической деятельности, так как пока в современной России такой низкий уровень не был характерен, а это требует иных подходов в ведению бизнеса, — прокомментировала она. — Прежде всего, нужно понимать, что цены, а следовательно, выручка компаний не будут расти или будут расти очень медленно. Поэтому для увеличения прибыли потребуется активнее работать над издержками производства, повышать производительность труда». Идеального уровня инфляции, наверное, нет, но экономическая теория говорит о том, что наиболее благоприятно иметь именно устойчивый уровень инфляции, поскольку это повышает предсказуемость условий для участников рынка, добавляет эксперт. «Высокая инфляция в силу своей природы не может быть устойчивой на одном уровне, а низкая при целенаправленном таргетировании — может», — отмечает Снитко.



Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития, внесенном в конце сентября в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2018−2020 года, предполагает, что в конце 2017 года инфляция будет на уровне 3,2%, а в 2018-м вернется на целевой уровень в 4%. В следующем году более высокому темпу роста цен будет способствовать восстановление потребительского спроса благодаря росту доходов населения, считает министерство. При этом в секторе продовольственных товаров инфляция по итогам 2018 года будет незначительно превышать уровень 2017-го. Этому будет способствовать увеличение производства продукции, в том числе за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов, что поможет снизить зависимость от импортной овощной продукции и уменьшит влияние колебаний курса рубля на рост продовольственных цен, говорится в прогнозе. При этом плодоовощная продукция будет вносить отрицательный вклад в продовольственную инфляцию, следует из документа: без ее учета показатель в декабре 2018-го прогнозируется на уровне 3,8%, тогда как с учетом плодов и овощей продовольствие в целом подорожает на 2,9%.

