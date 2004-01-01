В сентябре в России продолжилась начавшаяся в августе дефляция, в прошлом месяце она составила 0,1%, сообщает Росстат. В августе потребительские цены снизились на 0,5%, что стало рекордным показателем. Таким образом, в России впервые с 1997 года дефляция фиксируется два месяца подряд, тогда же в последний раз дефляция наблюдалась в сентябре.



Как и в августе, в сентябре основной вклад в снижение цен внесли продовольственные товары, стоимость которых уменьшилась еще на 0,7% после сокращения на 1,8% в августе. В первую очередь, такой показатель зафиксирован за счет плодоовощной продукции, цены на которую в августе опустились на 15,5%, а в прошлом месяце — еще на 6,9%. В сентябре, как и в предыдущие месяцы третьего квартала, снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. Так, цены на лук уменьшились на 21,7%, картофель — на 18,9%, морковь — на 18,4%, белокочанную капусту, свеклу, виноград, яблоки — на 7,8−16,6%. Плодоовощная продукция подешевела практически во всех российских регионах, при этом в восьми из них цены на овощи и фрукты снизились на 10% и более, в том числе в Курской области — на 13,3%, в республиках Алтай, Башкирия и Астраханской области — на 11−11,7%. В то же время в Республике Саха (Якутия) овощи и фрукты стали дороже на 0,4%.



Также еще на 9,9% в сентябре подешевел сахар-песок, по сравнению с сентябрем прошлого года цены на него опустились уже на 19,8%. Продолжилась негативная динамика потребительских цен и на гречневую крупу, которая в минувшем месяце стоила на 3,7%. Меньше, чем в августе Цена на горох и фасоль опустилась на 1%, на мясо и птицу, а также подсолнечное масло — на 0,1%. В то же время рис и пшено стали обходиться на 0,3% дороже. Также увеличились цены на огурцы — на 1,3%, бананы — на 4,3%, лимоны — на 4,6%. Хлеб и хлебобулочные изделия в сентябре подорожали на 0,2%, рыба и морепродукты — на 0,3%, молоко и молочная продукция — на 0,3%. Куриные яйца, с начала года к августу опустившиеся в цене на 25,5%, в прошлом месяце подорожали на 1,6%.



Таким образом, по данным Росстата, с начала года инфляция в стране составила 1,7%, в то время как в прошлом году в аналогичный период она равнялась 4,1%. Однако уже в октябре 2017-го инфляция должна возобновиться, ранее говорил «Агроинвестору» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «Инфляция традиционно замедляется в августе и сентябре, что в первую очередь связано с сезонными факторами: идет сбор урожая, а плоды и овощи традиционно занимают большую долю в потребительской корзине. Естественно, цены в такой период уменьшаются и в целом оказывают понижательное воздействие на показатель инфляции в целом», — отмечал Николаев. Впрочем, по его оценке, рост цен в конце 2017 года будет небольшим по макроэкономическим причинам, в том числе благодаря политике ЦБ. 15 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 9% до 8,5%.



Как сообщил 5 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сейчас ведомство оценивает инфляцию в России на уровне 3% в годовом выражении. «В текущем году российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического роста, сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%, инфляция снизилась до отметки в 3%", — сказал Орешкин (цитата по ТАСС). Официальный прогноз инфляции Минэкономразвития по итогам 2017 года — 3,2%, Центробанка — 3,5−3,8%.



В то же время население пока не готово верить, что инфляция действительно находится вблизи 4%, говорится в сентябрьском обзоре ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». Ожидаемая россиянами через год инфляция находится на уровне 9,6%, показал опрос «инФОМ». Большинство респондентов также уверены, что и к концу 2017 года инфляция будет заметно выше таргета в 4% — так ответили 56% опрошенных. Лишь 26% считают, что рост цен составит примерно 4%, как изначально планировал ЦБ, а 2% полагают, что инфляция будет заметно ниже 4% в год.

