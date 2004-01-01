Для многих компаний вопрос использования инструментов хеджирования для поддержания стабильности бизнеса и сохранения прибыли стал ключевым. Сегодня как никогда актуальной становится необходимость оценки рисков, подлежащих хеджированию, и расходов на эти цели.



Летом 2014 года, когда курс доллара находился ниже отметки 40 руб./$1, компании стали фиксировать курсы покупки валюты в будущем с помощью валютных форвардных операций, опционов и других производных финансовых инструментов, чтобы избежать непредвиденных потерь и улучшить кредитный профиль. Один клиент нашего банка — крупный производственный холдинг, приобрел пакет опционов и зафиксировал уровень покупки долларов США за рубли на три года вперед. Компания намеревалась сфокусироваться на основной производственной деятельности и полностью нивелировать валютный риск. На тот момент стратегия была крайне затратной, но, как показали дальнейшие события на рынке, полностью себя оправдала. Компания получила полное возмещение отрицательной переоценки валютных контрактов, а все расходы на хеджирование были учтены в ее бизнес-модели.



Не случайно в условиях нарастающей волатильности рынка и политической неопределенности производственные и торговые компании вновь обратились к теме хеджирования финансовых рисков. Опыт кризисных 2014−2015 годов продемонстрировал, что динамика курсов валют в период высокой турбулентности на рынках существенно покрывает стоимость инструментов хеджирования. Когда курс рубля укрепляется, а цены на продукцию не растут из-за сложной ситуации на внутреннем и внешнем рынках, возможен дисбаланс между выручкой и затратами. Так, например, уверенный рост оборотов у экспортеров зерновых агрокультур и другой растениеводческой продукции, а также у производителей удобрений в 2016—2017 годах сопровождается недополучением прибыли из-за подверженности валютным рискам. Несмотря на то, что себестоимость продукции этих участников рынка формируется в рублях, прибыль они получают в валюте. Фиксация комфортного с точки зрения бюджета компании курса доллара и/или евро к рублю сейчас является оптимальным решением для обеспечения ее бесперебойной деятельности.



Валютным, товарным и процентным рискам независимо от отрасли и структуры бизнес-процессов сейчас подвержены все игроки, так или иначе связанные с внешнеэкономической деятельностью, и имеющие, например, экспортно-импортные операции, платежи в иностранной валюте, долгосрочные заимствования. Среди них компании сырьевого сектора, агрохолдинги, нефтеперерабатывающие и металлургические предприятия, авиакомпании и грузоперевозчики.



Защита от возможных убытков, а не спекуляция

Многие путают хеджирование с биржевой спекуляцией. Хеджирование рисков защитит от потенциальных убытков, сгладит динамику доходов компании, но не позволит в полном объеме воспользоваться благоприятными изменения конъюнктуры рынка. Добиться этого позволит комплексный подход к управлению рисками. В компании должны быть утверждены политики бюджетирования и хеджирования финансовых рисков, которые включали бы приемлемость тех или иных рисков, а также методы их оценки и пути минимизации. Долгосрочная стратегия хеджирования, вписанная в бизнес-модель и согласованная на всех уровнях корпоративного управления, является залогом успешного выполнения бизнес-плана.



Далее необходимо определиться с возможностями принять дополнительные риски. Следует брать на себя только те риски, в которых компания имеет достаточную экспертизу, при этом от непрофильных нужно отказываться. Риски, не свойственные бизнес-модели компании, должны передаваться профильным институтам. Потребуется оценка начального и остаточного приемлемого риска, а главное — результатов, которые планируется получить от хеджирования.



Заключение сделок хеджирования также стоит соизмерять с ситуацией в экономике. Согласно официальным данным, в российской экономике наблюдается положительный тренд: во втором квартале 2017 года ВВП вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, а инфляция достигла таргетируемого уровня в 4%. Данный рост пока еще не является устойчивым. Несмотря на позитивные тенденции, российская экономика существенно зависит от цен на энергоносители и сильно подвержена влиянию внешних факторов. Текущая цена нефти в $55−60/баррель комфортная, но не стоить исключать возможность ее коррекции до уровня $40/баррель. Кроме того, не стоит забывать о действиях ФРС США, Европейского Центробанка, а также политических событиях, которые также могут оказать негативное воздействие на российскую экономику и курс рубля к иностранным валютам.



Задача хеджирования — снизить нагрузку на бизнес

Часто клиенты банка понимают под успешным хеджированием сделки, которые принесли им доход, но совершенно не принимают во внимание предотвращенные потери. Например, в 2016 году для одного агрохолдинга в период высокой волатильности рубля мы смогли существенно сократить стоимость хеджирования за счет перехода от использования биржевых контрактов к долгосрочной стратегии хеджирования. Стоит признать, что не каждая сделка клиента была прибыльной, но благодаря транспарентной стоимости инструмента хеджирования валютных рисков холдинг смог уйти от непрофильных рисков и успешно выполнить свой бизнес-план. Клиент продолжает придерживаться выработанной тактики и демонстрирует рост финансового результата.



При этом задача инструментов хеджирования не выиграть или проиграть, а снизить нагрузку на бизнес от изменения цен на рынке. Не зря многие «голубые фишки» российского фондового рынка в своей управленческой отчетности указывают финансовые риски, которым они подвержены, а также заключенные сделки хеджирования и результаты по ним. Именно такой подход повышает прозрачность и эффективность политики управления рисками и позволяет обосновать расходы на хеджирование, а главное — своевременно предотвращать внеплановые потери.



В середине 2015 года наш клиент — крупный промышленный холдинг -заключил с банком своп со встроенным процентным опционом для хеджирования обесценивания своих активов, номинированных в рублях. Ключевым критерием для выбора инструмента было фиксирование процентной ставки в рублях не выше определенного уровня. За период действия свопа процентные ставки в рублях снизились на 0,5−1%, однако общая стратегия дала положительный результат и помогла выполнить изначально обозначенные цели.



Угроза потерь возникает не только в связи с новыми сделками и договорами. Анализируя пассивную базу своих будущих клиентов, мы до сих пор сталкиваемся с тем, что даже лидеры в своих сегментах рынка несут значительные риски, не осознавая этого в полной мере. Кредиты многих крупных российских предприятий заключены под плавающую ставку. Это означает, что компания ежемесячно сталкивается с непрогнозируемыми платежами, которые даже если предусмотрены в бюджете, все равно отражаются на чистой прибыли. Например, плавающая ставка LIBOR 3M в начале 2017 года составляла 1%, в июне — 1,25%, в сентябре — 1,35%, а в период 2005—2008 годов была в диапазоне 3−5%. При этом весь мир сейчас ожидает дальнейшего роста процентных ставок в долларах в связи с планируемым повышением ставки ФРС США. С учетом того что кредитные портфели на таких уровнях исчисляются сотнями миллионов долларов США, процентный риск подобного кредита одной компании может в разы превышать процентный риск, который может принимать на себя банк соизмеримого размера.



Растет спрос на товарное хеджирование

На рынке в большинстве случаев используются три стандартных инструмента хеджирования финансовых рисков: форвард, опцион и своп. Далее возможны их различные комбинации в зависимости от хеджируемой позиции. Наш банк предлагает комбинированные решения исходя из потребностей клиентов. Так, например, появился форвард с открытой датой, который сочетает в себе отсутствие процентных рисков, гибкие условия, возможность исполнения сделки в любой день до даты истечения контракта по заранее известной цене. Такие сделки осуществляются на рынке в рамках генеральных соглашений о внебиржевых сделках (ISDA или его российского эквивалента RISDA).



В связи с переориентацией многих компанией на внутренний рынок, мы наблюдаем рост спроса на товарное хеджирование в рублях. Банки активнее предлагают как свопы, так и опционы на нефть, агропромышленные товары или металлы в рублях. Это нестандартные инструменты — в данном случае на организованном рынке отсутствуют товарные инструменты, номинированные в рублях. Поэтому при заключении сделок с клиентами банк имеет дело не только с товарными, но и с валютным риском, и порой вынужденно берет на себя часть из них.



Сейчас не только удачное время для хеджирования валютных и других рисков, но и возможность получить лучшие условия от банков. Многие кредитные организации готовы идти навстречу клиентам в вопросе внесения дополнительного обеспечения (margin call). Правда, нужно быть готовым к тому, что дополнительные риски банк возьмет на себя только при условии проведения более глубокого анализа кредитного качества клиента. Снизить расходы на услуги банка также можно за счет максимальной сбалансированности активов и пассивов на подверженность как кредитным, так и рыночным рискам. Уменьшить издержки на хеджирование и получить наиболее благоприятные условия можно путем предоставления банку максимального объема информации. Исходя из имеющихся данных, банк сможет определить приемлемые для клиента риски и за счет их принятия предложить наиболее оптимальные ценовые условия. Условия заключения сделки будут различаться в зависимости от структуры хеджируемых операций и размера кредитного риска.



Автор — управляющий директор по рынку деривативов и товаров банка «Открытие».

