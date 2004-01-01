Закупочные цены на пшеницу выросли на 12% из-за ослабления рубля

Закупочные цены на пшеницу в портах резко выросли на фоне падения курса рубля, наблюдаемого на этой неделе. Как сообщил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, если на прошлой неделе пшеница 4-го класса с 12,5% протеина закупалась по 10500 руб./т, то на этой — уже по 11800 руб./т. «То есть закупочные цены фактически полностью отразили произошедшую девальвацию рубля», — отметил Сизов.



В пятницу Минфин США объявил о введении очередного пакета санкционных мер. Под ограничения попали 38 российских юридических и физических лиц, в том числе олигарх Олег Дерипаска и его активы, Виктор Вексельберг, глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Вслед за санкциями в начале этой недели курс рубля обвалился, за первые три дня недели доллар вырос на 6,22 руб. до 64,06 руб., евро — на 8,57 руб. до 79,28 руб., в течение среды доллар на Московской бирже поднимался выше 65 руб., евро — 80 руб. В четверг рубль смог частично отыграть позиции: официальный курс доллара, установленный Банком России на пятницу, — 62,06 руб., евро — 76,75 руб.



«В результате падения курса рубля экспортеры в начале этой недели получили резкий рост маржинальности. Однако из-за высокой конкуренции на зерно и массового отказа сельхозпроизводителей поставлять по старым ценам им пришлось очень активно повышать закупочные цены в портах», — говорит Сизов. Средняя экспортная цена на российскую пшеницу к 5 апреля достигала $210 за тонну. При этом учитывая уже сложившийся уровень цен в портах и ситуацию на фьючерсных рынках, серьезного отката экспортных цен, по мнению Сизова, ждать не стоит. «Более того, если мы увидим дальнейшее укрепление рубля, экспортеры могут даже понести серьезные убытки, если их валютные риски не были захеджированы», — заметил эксперт.



Одновременно ослабление рубля должно дать дополнительный стимул для экспорта зерновых агрокультур, ранее говорил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Основным драйвером [экспорта] сегодня является мировой рынок. Внешние цены, по которым мы продаем, позволили, собственно говоря [увеличивать экспорт]. Сейчас еще у нас в последние дни курс ослаб, это будет способствовать, естественно», — сказал Злочевский ранее на этой неделе (цитата по РИА «Новости»). Он отметил, что внутренние отгрузки зерна в России бьют все рекорды, как и экспортные — например, в течение сезона только сельскохозяйственными организациям было поставлено свыше 52 млн т зерна. С другой стороны, на цены по-прежнему негативно влияют большие запасы: к началу марта остатки в сельхозорганизациях выросли на 17,8% в годовом выражении, до 20,7 млн т.



По состоянию на 11 апреля с начала сезона Россия экспортировала в дальнее зарубежье 40,8 млн т зерновых агрокультур, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Темпы вывоза на 39% опережают аналогичный период прошлого сезона, когда за рубеж было отгружено 29,3 млн т. В том числе экспорт пшеницы по сравнению с прошлым сезоном вырос на 40% до 31,8 млн т, экспорт ячменя — в два раза до 4,6 млн т, кукурузы — на 2% до 4,2 млн т. Прочих агрокультур вывезено 274 тыс. т, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода.



Мартовский прогноз «СовЭкона» по экспорту зерна в этом сезоне — 50,3 млн т, однако, по словам Сизова, в апреле он будет, вероятно, существенно повышен. Минсельхоз ожидает вывоз зерновых на уровне 52−53 млн т, Российский зерновой союз — 52 млн т. По словам Злочевского, экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в 55 млн т.

