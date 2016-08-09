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Команда Ткачева: Кого привел в Минсельхоз экс-губернатор Краснодарского края

9 августа 2016, 10:45

За полтора года министр сельского хозяйства Александр Ткачев более чем на половину обновил команду управленцев в агроведомстве. Теперь с экс-губернатором Кубани в агроведомстве работает много его бывших коллег и соратников, число которых в ближайшее время, вероятно, будет пополняться. Сам Ткачев после своего назначения обещал, что в том, что касается кадров, «революции не будет», но в его команде «выживут сильнейшие». Агроинвестор вспоминает, каких людей привел в агроведомство его нынешний глава.

Команда Ткачева: Кого привел в Минсельхоз экс-губернатор Краснодарского края

Команда Ткачева: Кого привел в&nbsp;Минсельхоз экс-губернатор Краснодарского края
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За полтора года министр сельского хозяйства Александр Ткачев более чем на половину обновил команду управленцев в агроведомстве. Теперь с экс-губернатором Кубани в агроведомстве работает много его бывших коллег и соратников, число которых в ближайшее время, вероятно, будет пополняться. Сам Ткачев после своего назначения обещал, что в том, что касается кадров, «революции не будет», но в его команде «выживут сильнейшие». Агроинвестор вспоминает, каких людей привел в агроведомство его нынешний глава.

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