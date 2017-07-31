 Фото: Посевы под урожай-2017 — Агроинвестор
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Посевы под урожай-2017

31 июля 2017, 10:23

По данным Росстата, всем хозяйствам предстоит убрать 80,2 млн га — примерно на 200 тыс. га больше, чем в 2016 году, а за семь лет посевная площадь в стране выросла на 5 млн га.

Почти 60% площадей занято зерновыми и зернобобовыми

Почти 60% площадей занято зерновыми и&nbsp;зернобобовыми
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В структуре посевов традиционно преобладают зерновые и зернобобовые агрокультуры, ими занято 47,9 млн га — на 0,8 млн га больше, чем годом ранее. Технические агрокультуры возделывают на 13,8 млн га, что на 200 тыс. га превышает показатель прошлого года. Рост произошел за счет увеличения посевов масличных и сахарной свеклы. Картофеля и овощей из-за плохой погоды в ряде регионов посадили меньше, чем год назад — около 2,7 млн га (минус 200 тыс. га). Также Росстат зафиксировал сокращение посевов кормовых агрокультур с 16,4 млн га до 15,7 млн га.

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