По прогнозу Минсельхоза России, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в России в 2017 году составит 80,1 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем в 2016 году. Как уточнила «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минсельхоза, на 302,6 тыс. га увеличена площадь посевов под озимыми культурами под урожай 2017 года. Она составила 17,3 млн га, в том числе озимой пшеницы — 14,8 млн га. Яровой сев в 2017 году в Минсельхозе прогнозируют на площади 52,7 млн га. Из них на яровые зерновые и зернобобовые культуры, ожидают в министерстве, придется 31 млн га, в том числе 13,6 млн га составят посевы яровой пшеницы, что примерно соответствует уровню 2016 года. Увеличение посевных площадей прогнозируется по кукурузе на зерно — по оценке Минсельхоза, они составят 3,06 млн га, что на 169 тыс. га больше 2016 года. Посевы сахарной свеклы в 2017 году увеличатся на 18 тыс. га, до 1,13 млн га. Еще 2,26 млн га придется на сою (рост на 79 тыс. га). При этом в ведомстве ожидают сокращения на 327 тыс. га посевных площадей подсолнечника на зерно. В ИКАР считают такой прогноз слишком консервативным.



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ФАС России удовлетворила ходатайство «ТамбовСахарИнвеста» о приобретении 74-процентной доли в уставном капитале «Тамбовской сахарной компании» (ТСК), строящей крупнейший в России сахарный завод проектной мощностью 12 тыс. т сахарной свеклы в сутки. По данным kartoteka.ru, «ТамбовСахарИнвест» принадлежит Вадиму Антонову, гендиректору компании «Тихорецкагроинвест», которая, в свою очередь, на 100% принадлежит «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева. ТСК ведет строительство Мордовского сахарного завода с 2008 года, инвестиции в проект должны были составить более 10 млрд руб. Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин рассказал «Агроинвестору», что на проект уже потрачено около 8,5 млрд руб., а чтобы достроить завод, нужно еще 8−8,5 млрд руб. При этом будут ли мощности нового завода востребованы, неизвестно.



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Минсельхоз России уведомил органы управления АПК регионов о начале приема заявочной документации на получение субсидий по инвестиционным проектам. Прием документов будет осуществляться с 11 по 16 января включительно. Конкурсный отбор проектов будет проведен до 1 февраля, тем инвесторам, которые подавали документы в прошлом году, придется направить их заново. По мнению исполнительного директора «Союзмолоко» Артема Белова, менее недели на прием заявок — это стандартная практика министерства: обычно компании, претендующие на получение субсидий, готовы к тому, что отбор будет проводится в достаточно сжатые сроки. Как отметил «Агроинвестору» представитель «Росагромаркета» Владимир Русанов, о проведении конкурса инвесторов заранее никто не предупреждал, однако у компании все документы уже готовы.



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Урожай масличных приблизился к 16 млн тонн

Совокупный урожай масличных в сезоне-2016/17, по предварительной оценке ИКАР, составил 15,8−15,9 млн т, что почти на 2 млн т превосходит прошлогодний результат. Так, посевы подсолнечника в текущем сезоне достигли 7,6 млн га (+614 тыс. га к показателю прошлого сельхозгода), что на фоне более высоких показателей урожайности — 15,1 ц/га (+1 ц/га) позволило собрать около 11,4 млн т в бункерном весе или 10,69 млн т в зачетном. Важный рекорд поставлен и в секторе соевых бобов: совокупный валовый сбор сои в России достиг 3,2 млн т в бункерном весе или 3,1 млн т в зачетном. В то же время рекордный сбор масличных по-прежнему не сможет покрыть растущие мощности по переработке, которые вновь увеличились в этом сельхозгоду до 21−21,2 млн т.



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В 2016 году потребительская инфляция в России составила 5,4%, при этом рост цен на продовольственные товары оказался ниже общего уровня — 4,6%. Как следует из сообщения Росстата, из основных продовольственных товаров больше всего подорожало сливочное масло, к концу прошлого года розничные цены на него выросли на 20,5% по сравнению с концом 2015-го, только в декабре 2016-го цены поднялись на 3,3%. В тройку лидеров по росту цен в 2016 году также вошли рыба и морепродукты, подорожавшие в среднем на 8,6%. По крупам и бобовым рост цен в 2016 году равнялся 6,4%, хлебу и хлебобулочным изделиям — 5,9%, макаронным изделиям — 4,5%, подсолнечному маслу — 3,4%, мясу — 1,6%. Одновременно плодовоощная продукция за год подешевела на 6,8%, сахарный песок — на 6%, яйца куриные — на 0,7%.



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