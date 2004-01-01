Самое интересное за неделю с 19 по 25 февраля

10 крупнейших компаний выпустили 58% мяса бройлера в стране

Росптицесоюз на годовом собрании представил рейтинг российских производителей мяса птицы по итогам 2017 году. Среди крупнейших производителей мяса бройлеров первая пятерка за год не изменилась: лидерство по-прежнему сохраняет «Приосколье», за которым следуют «Черкизово», «Ресурс», «Белая птица» и «Белгранкорм». В топ производителей индейки вошли «Дамате», «Евродон» и «Тамбовская индейка». Как следует из рейтингов, среди российских производителей мяса птицы в целом на первое место вышла группа «Черкизово», потеснившая «Приосколье».



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ЦИТАТА НЕДЕЛИ





По итогам прошлого года Египет стал крупнейшим импортером российского продовольствия, потеснив на вторую строчку Китай. В основном страна закупает у нас зерно, однако в перечне товаров также есть рыба, сахар, шоколад и др. По словам Ткачева, Россия готова активно увеличивать свое присутствие на рынке стран Африки, учитывая быстрый рост населения и экономики в этих государствах.



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Минсельхоз подготовил изменения в нормативно-правовые акты, корректирующие целевое использование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов. В частности, представители аграрного ведомства предложили предусмотреть выдачу льготных кредитов на модернизацию теплиц и возведение комплексов для выращивания ягодной и грибной продукции. Кроме того, в перечень целевых направлений для льготного кредитования добавлены сооружения и оборудование для развития рыбоводства, а также короткие кредиты по льготной ставке на закупку молока-сырья. По мнению представителей отраслевых союзов, благодаря господдержке эти направления получат новый стимул для развития.



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ЦИФРА НЕДЕЛИ





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В России будет построен первый за 30 лет льнокомбинат

Компания «Русский Лён» — дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро» (один из крупнейших производителей свинины в Черноземье) в мае планирует начать строительство льнокомбината на площадке индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области. Стоимость проекта около 2 млрд руб., это будет первый льнозавод, построенный в России за последние 30 лет. Эксперты оценивают перспективы проекта как средние: в числе трудностей, ожидающих инвестора, — низкое качество российской льнотресты, отсутствие квалифицированного персонала и низкий спрос в России на продукцию изо льна ввиду ее дороговизны.



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ЗАПРЕТ НЕДЕЛИ





Россельхознадзор с 26 февраля временно ограничивает поставки в Россию молока и некоторых видов молочного сырья из Белоруссии из-за их несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям и нормам ЕАЭС. Однако это является нарушением положения, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): ограничить поставки из всей страны, а не с отдельных предприятий допустимо только при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных, отметил Сидорский. Представители Россельхознадзора и Минсельхозпрода Белоруссии должны обсудить сложившуюся ситуацию 26 февраля.



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В январе сельхозпроизводство увеличилось на 2,5%

Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Росстат. В прошлом месяце во всех хозяйствах продолжило расти животноводство, в том числе сельхозорганизации в январе произвели 308,4 тыс. т свиней, что на 12,6% больше первого месяца 2017-го, 521,2 тыс. т птицы (рост на 8,9%), 74,5 тыс. т КРС (рост на 3%). Надои молока во всех хозяйствах увеличились на 3,2% до 2 млн т, в том числе в сельхозорганизациях прирост составил 5,9% до почти 1,3 млн т. Тем не менее по итогам 2018 года эксперты ожидают замедления роста производства сельхозпродукции. Основная причина — вероятное сокращение валового сбора относительно рекорда прошлого года.



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Доля фальсифицированной продукции, качественный состав которой не соответствовал заявленному производителем, на российском мясном рынке в 2017 году составила 21,9%, подсчитал Россельхознадзор. Как отмечает ведомство, одно из главных нарушений, выявленных в ходе исследований, — подмена сырья. Уровень фальсификации продукции на молочном рынке России в 2017 году Россельхознадзор оценил в 19,4% «Союзмолоко», в свою очередь, оценивает долю фальсификата в разы меньше, на уровне 4−5%. Ранее представитель Россельхознадзора уже объявлял, что в стране фальсифицируется 25% продовольствия, однако позднее глава ведомства признал, что эти цифры не соответствуют действительности.



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