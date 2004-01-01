 Доход Александра Ткачева вырос в 97 раз — Агроинвестор
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Доход Александра Ткачева вырос в 97 раз
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
апрель 2018
По итогам 2017 года глава Минсельхоза заработал 548 млн рублей, став вторым в правительстве по величине дохода
Родственникам Ткачева принадлежит один из крупнейших в стране агрохолдингов
Фото: М. Стулов

В 2017 году министр сельского хозяйства Александр Ткачев заработал более 548,2 млн руб. — в 97 раз больше, чем в 2016-м, подсчитал «Агроинвестор» на основе сведений о доходах и имуществе членов правительства, опубликованных на сайте кабмина. В 2015-м задекларированный доход главы агроведомства составлял около 50,5 млн руб. Резкий рост показателя связан с тем, что министр получил дивиденды по ценным бумагам, которые ему передала мать в доверительное управление из-за болезни, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

По итогам 2016 года доход Ткачева оказался самым низким в правительстве, сейчас же он оказался вторым после вице-премьера Александра Хлопонина, который получил 2,9 млрд руб. — в 1,7 раза больше, чем в сумме все остальные члены правительства. На третьем месте вице-премьер Юрий Трутнев с 377,3 млн руб., далее идет министр промышленности и торговли Денис Мантуров (213,6 млн руб.), замыкает топ-5 министр Михаил Абызов (181 млн руб.).

Как следует из декларации, перечень имущества в собственности Ткачева за год не изменился. Он по-прежнему владеет тремя земельными участками общей площадью 4458 кв. м, жилым домом (903 кв. м), гостевым домом (435 кв. м) и нежилым помещением в 324 кв. м. Кроме того, министр арендует два земельных участка в 9,7 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м. В безвозмездном пользовании у Ткачева находится квартира (202,3 кв. м). Супруга Ткачева за год заработала почти 38,2 млн руб. — примерно в 3,8 раза больше, чем в 2016-м. У нее в собственности нет имущества, также ни у нее, ни у самого министра нет автомобилей или других транспортных средств.

Александр Ткачев возглавил Минсельхоз в апреле 2015 года, до этого 14 лет проработав губернатором Краснодарского края. С 1993 по 1994 год он был гендиректором «Агрокомплекса», — тогда небольшим сельхозпредприятием, центром которого был комбикормовый завод в станице Выселки. После того, как Ткачев стал депутатом краевого парламента, компанию возглавил его отец Николай, с которым они вместе создавали предприятие. Сейчас «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева является одним из крупнейших в стране агрохолдингов. Он занимается производством и переработкой мяса, молока, растениеводческой продукции, контролируя минимум 640 тыс. га земель, а также владеет сетью фирменных магазинов. Выручка компании по итогам 2017 года достигла 46,7 млрд руб. против 44,8 млрд руб. в 2016-м, чистый убыток составил 2,1 млрд руб. Годом ранее прибыль «Агрокомплекса» превышала 2,9 млрд руб.

После смерти Ткачева-старшего в 2014 году председателем совета директоров холдинга был избран зять Александра Ткачева Роман Баталов. Министр не раз признавал, что «Агрокомплекс» принадлежит его родственникам. В начале 2016 года глава Минсельхоза попросил правительство рассмотреть вопрос о возможном конфликте интересов из-за того, что его семья владеет крупным агроактивом. По итогам проверки сообщалось, что «при исполнении обязанностей по должности федерального министра конфликт интересов не был допущен».

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