Замминистра Елена Астраханцева покинула Минсельхоз

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Елену Астраханцеву от должности заместителя министра сельского хозяйства по ее просьбе. Распоряжение об этом датировано 21 июня и опубликовано сегодня на сайте правительства.



Астраханцева стала третьим замминистра, которые покинули Минсельхоз после того как 18 мая Александра Ткачева на посту главы ведомства сменил Дмитрий Патрушев. Ранее по собственному желанию из министерства ушли Евгений Непоклонов и Евгений Громыко. Последний — давний соратник Ткачева, работавший с ним в Краснодарском крае, Непоклонов до Минсельхоза был заместителем главы Россельхознадзора.



Астраханцева — человек из команды бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который до обновления состава правительства после президентских выборов курировал АПК. О том, что она покинет министерство, в отрасли говорили после того как в приказе о распределении полномочий в ведомстве ей было отведено лишь исполнение отдельных поручений. Как ранее писал «Агроинвестор», новыми заместителями министра могут стать Елена Фастова и Максим Увайдов, которые работали в Минсельхозе, когда им руководил Алексей Гордеев, сейчас занимающий пост вице-премьера. Также новым замминистра был назначен Дмитрий Сергеев, бывший первым замом Патрушева в Россельхозбанке.



Астраханцева родилась 31 мая 1975 года в Москве. В 1998-м окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист, в 2003-м — Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития по специальности экономист со знанием иностранного языка. С 2000 по 2004 год она работала советником департамента Минэкономразвития, затем до 2008-го — советником Экспертного управления президента России. В 2008-м Астраханцева стала руководителем аппарата Аркадия Дворковича, который тогда занимал должность помощника президента. С 2012 по 2015 год была замом руководителя секретариата Дворковича. Он в этот период был заместителем председателя правительства. В 2015 году Астраханцева была назначена заместителем министра сельского хозяйства.

