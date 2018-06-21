Новыми замглавы Минсельхоза могут стать люди из команды Гордеева

Новыми заместителями министра сельского хозяйства могут стать Елена Фастова и Максим Увайдов, их назначение активно обсуждается в министерстве, рассказал «Агроинвестору» источник, близкий к Минсельхозу. Он затруднился сказать, какой у них будет функционал, но предположил, что работа будет в сфере их прежних компетенций. Фастова — специалист по бухгалтерскому учету, Увайдов — по административной работе, уточнил источник.



О том, что Фастова, ранее назначенная советником министра Дмитрия Патрушева, может стать его заместителем, говорит и один из отраслевых экспертов. «У нее большой опыт работы по финансовой части, кроме того, она хорошо знает систему господдержки еще со времен, когда Минсельхоз возглавлял Алексей Гордеев, — прокомментировал он «Агроинвестору». — К тому же, когда она ушла из ведомства, все равно понимала, как идет развитие АПК, поскольку осталась в отрасли». Сама Елена Фастова была недоступна для комментариев.



О возможном назначении в Минсельхоз Максима Увайдова — одного из ключевых чиновников команды бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, в мае занявшего пост вице-премьера — ранее писал «Коммерсантъ». По информации издания, он, возможно, будет курировать ветеринарию. О предстоящей отставке врио зампреда правительства Воронежской области Максима Увайдова на прошлой неделе объявил врио губернатора региона Александр Гусев. Как и Фастова, Увайдов работал в федеральном Минсельхозе под руководством Гордеева. «Увайдов — умный и хитрый человек. Гордеев пролоббировал в Минсельхоз именно его, чтобы иметь там свою надежную опору и око. Ведь министра Дмитрия Патрушева никак его ставленником не назовешь. Он будет работать у министра, но в команде Гордеева», — рассказал «Коммерсанту» источник в регионе.



Варианты назначения заместителей главы Минсельхоза по рекомендации Алексея Гордеева не исключены, такая практика, например, была характерна, когда вице-премьером был Аркадий Дворкович, в том числе курировавший АПК, прокомментировал «Агроинвестору» партнер компании Kesarev Consulting (в частности занимается вопросами GR) Юрий Панасик. «Базовый сценарий — все фигуры, связанные с бывшим министром Александром Ткачевым, покинут министерство. При этом вряд ли Дмитрий Патрушев сможет тотально обновить команду Минсельхоза, — предполагает он. — Вполне вероятен приход лиц, связанных с новым министром, на значимые позиции и замыкание на них ключевых направлений в деятельности Минсельхоза. Вместе с тем, в министерстве, скорее всего, останутся фигуры, представляющие другие федеральные группы интересов».



Сейчас вслед за Патрушевым в ведомство уже пришли Светлана Ходнева, которая возглавила департамент правового обеспечения, и Ольга Гагатова, ставшая директором административного департамента. Ранее обе они возглавляли аналогичные департаменты в Россельхозбанке. Также в Минсельхоз на пост заместителя министра перешел Дмитрий Сергеев, бывший первым замом Патрушева в банке. Бывший директор департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций РСХБ Юрий Косован стал советником нового министра. В свою очередь, ведомство покинули два замминистра — Евгений Громыко, давний соратник Ткачева, который пришел в министерство вслед за ним, а также Евгений Непоклонов, который до этого был заместителем главы Россельхознадзора.



Опыт потенциальных замминистра

Елена Фастова родилась 23 марта 1970 года в селе Чуровичи Брянской области. В 1992 году окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер по автоматизации металлургического производства». В 2002-м — Московский государственный авиационный институт по специальности «инженер-экономист по экономике и управлению на предприятии». В 2004 году окончила курсы MBA Академии народного хозяйства при правительстве России, в 2007-м получила степень кандидата экономических наук. С 1992 по 1997 год Фастова работала главным бухгалтером различных предприятий, в том числе торговой компании «Вимм-Билль-Данн». По ее словам, там она поняла, что такое бизнес, и как с нуля создать крупную прогрессивную компанию западного образца. В 1997—2000 годы была финансовым директором, директором финансового управления «Лианозовского молочного комбината». В 2000 году пришла на работу Минсельхоз, где возглавила департамент бухгалтерского учета и отчетности, затем — департамент финансов и бухгалтерского учета. «В Министерстве сельского хозяйства я приобрела опыт работы в государственной структуре, увидела изнутри, как осуществляется финансирование в рамках бюджета и разработанных регламентов, принимала участие в разработке порядков и правил предоставления бюджетных средств в качестве мер государственной поддержки», — рассказывала Фастова в одном из интервью. После ухода из агроведомства с 2009 по 2014 год она была управляющим директором агропромышленной группы «Молочный продукт», затем стала независимым консультантом по управлению агропроектами.



Максим Увайдов родился 17 июня 1977 года в Душанбе Таджикской ССР. В 1998 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Правоведение». Начал карьеру в производственной компании «Краснодарглавснаб», где работал юрисконсультом. В 1999 году был назначен главным специалистом юридического отдела департамента сельского хозяйства администрации Краснодарского края. В 2001-м перешел в департамент правового обеспечения федерального Минсельхоза, был назначен начальником отдела арбитражного и гражданского процесса. С 2002 по 2007 годы был заместителем директора департамента правового обеспечения агроведомства, затем стал директором департамента. В 2009 году принял предложение губернатора Воронежской области Алексея Гордеева войти в состав правительства региона, был назначен руководителем департамента имущественных и земельных отношений. В декабре 2012-го Увайдов стал заместителем председателя правительства области, также сохранив за собой руководство департаментом.

