Мероприятие проводится по поручению и под патронатом Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, организатором Форума выступает Министерство сельского хозяйства РФ.

Участники II Всемирного Зернового форума обсудят, в том числе, существующие возможности и прогнозы развития мирового рынка зерна, вопросы государственной поддержки в целях увеличения потенциала самообеспечения зерном и продовольствием, а также повышения эффективности зерновой отрасли за счет внедрения инновационных технологий.

Среди главных задач форума — совершенствование системы регулирования мирового зернового рынка, создание условий для реализации международных инфраструктурных инвестиционных проектов.

В работе II Всемирного Зернового форума примут участие около 2,5 тыс. представителей отрасли, в том числе официальные делегации более 50 стран, руководители международных организаций и финансовых институтов, представители крупнейших российских и иностранных отраслевых предприятий, ведущие отечественные и мировые эксперты, а также около 250 представителей российских и зарубежных СМИ.

ЖДЕМ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ НА II ВСЕМИРНОМ ЗЕРНОВОМ ФО-РУМЕ

Сайт: wgforum.ru