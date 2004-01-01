— Антон Александрович, прошедший сезон вместе с рекордным урожаем принес катастрофическое снижение качества зерна в России. Пшеницы 3 класса на рынке мало, так что некоторые лоббисты даже предлагают разрешить использование фуражного зерна в хлебопечении. Как Вы считаете, с чем связана проблема низкого качества зерна, и как ее можно решить?



- На мой взгляд, ситуация не настолько катастрофическая. Действительно, пропорция сменилась в сторону фуражного зерна: погода была неблагоприятная, возникали болезни, например, фузариоз, но катастрофы, на мой взгляд, нет.



— Как Вы оцениваете текущий сельскохозяйственный сезон? Какой он для АПК России и для компании DuPont?



- В целом, сезон для АПК складывается неплохо, как и в предыдущие годы. Безусловно, на фоне высоких урожаев и укрепления рубля произошла корректировка цен на сельхозпродукцию — они снизились. Это отчасти оказало негативное влияние и на отрасль средств защиты растений (СЗР). Сельхозпроизводители получили меньше денег, чем ожидали и это отразилось на их готовности тратить средства на покупку СЗР. Но я считаю, что ситуация не настолько серьезна, чтобы мы говорили о кризисе отрасли. Отрасль продолжает развиваться достаточно динамично.



— Какие факторы сдерживают рынок пестицидов, на Ваш взгляд?



- Чтобы работать пестицидами, особенно фунгицидами, необходима экономика сельскохозяйственных культур. Для того, чтобы эта экономика была, помимо применения пестицидов, важны и другие составляющие: качественный семенной материал, техника, высокий уровень технологий производства и т. д. Если будет стремление вырастить более качественный продукт, то будет и более высокое потребление СЗР. В Европе пестициды применяются очень широко. Но, до тех пор, пока экономика сельскохозяйственных культур остается не очень убедительной, в некоторых регионах страны будут меньше обрабатывать пестицидами.



— Как выглядит российский пестицидный рынок в сравнении с другими развивающимися рынками-регионами присутствия DuPont? DuPont Насколько рынок привлекателен для компании?



- Российский рынок привлекателен для DuPont. Если сравнивать его с другими рынками, то следует понимать, что они очень разные. Поскольку DuPont присутствует на рынках СЗР глобально, то мы видим разную динамику в регионах. Есть устоявшиеся сформированные рынки, такие как европейский или рынок Северной Америки. А также, достаточно динамично растущие рынки в Латинской Америке, скажем, в Бразилии, или рядом с нами — в Украине и Турции. Если сравнивать Россию с развитыми рынками, то можно сказать, что у нас он более динамичный, растет быстрее. Если сравнивать Россию с рынками развивающимися, то я не думаю, что у нас самый значительный рост, но рост вполне достойный, отражающий состояние нашего сельского хозяйства.



— Продажи СЗР DuPont в мире выросли на 4% в первом квартале 2017 г. Какова динамика продаж в России? Какие препараты наиболее востребованы, какие сегменты демонстрируют наибольший рост? С чем это связано?



- В России хороший рост показывают наши новые инсектициды Кораген® и Авант®. Они востребованы. Причем, появляются сегменты применения, которых раньше не существовало. Хорошо развивается применение Корагена® на кукурузе и на подсолнечнике.



Наблюдается рост препаратов, встроенных в технологические решения, что для рынка сейчас актуально. Например, продажи препарата Экспресс®, который входит в технологию ExpressSun®. Технология востребована, она растет, и вместе с ней увеличиваются объемы применения препарата Экспресс®. Достаточно активно развивается сегмент гербицидов для сои, потому что очень динамично растет производство сои.



— С какими трудностями вы сталкиваетесь при регистрации препаратов в России? Как видите оптимизацию этого процесса?



- Вопрос почти риторический. Мы на практике знаем, что процесс регистрации СЗР в России длительный и недешевый. Есть примеры более эффективного процесса регистрации, например, на Украине процесс проходит в два раза быстрее. Что именно нужно менять — об этом должны говорить эксперты. Но я бы изменил некоторые требования. Скажем, когда регистрируется препарат, который уже зарегистрирован в Европейском Союзе, где очень жесткие требования к токсикологии, экологическим аспектам и биологической эффективности, то, в России можно упростить процедуру регистрации этого препарата.



Много раз, с коллегами из R&D-компаний, мы поднимали вопрос о предрегистрационных испытаниях. В настоящий момент, такого порядка не существует и это мешает выходить на регистрацию с более обоснованными ожиданиями, поскольку до того, как начинать формальный процесс регистрации, было бы полезно завезти в страну ограниченный объем препарата, чтобы попробовать действие комбинаций препарата и различные дозировки именно в российских условиях. Вопрос много лет поднимается, но решения, к сожалению, не получил до сих пор. Процесс регистрации — вещь достаточно консервативная.



— В январе 2017 года ЕЭК начала антидемпинговое расследование в отношении гербицидов, которые поставляются из стран Евросоюза. Сообщается, что за последние 2 года доля демпингового импорта в общем объеме поставок составила в среднем 50%. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Как DuPont относится к проблеме?



- DuPont, как законопослушная компания, активно участвует в этом процессе. Мы предоставляем информацию по запросам Евразийской экономической комиссии, которая отвечает за проведение антидемпингового расследования. И мы рассчитываем на то, что будет принято объективное решение.



Я детально изучил вопрос, и если говорить о моей позиции, то ситуация выглядит немного странно. В демпинге, обвиняются компании, поставляющие, в частности, гербициды из Евросоюза. Однако, стоимость препаратов у этих компаний, как правило, заметно выше, чем у похожих препаратов отечественного производства. Понятно, законодательство основывается на несколько иных принципах, в частности, на том, что демпингом можно считать ситуацию, когда стоимость конкретного препарата на Евразийском рынке ниже, чем на рынке страны происхождения. Мы говорим про Евросоюз в данном случае.



Также, упоминается наличие ущерба российской отрасли производства средств защиты растений. Я видел аналитику по нашему рынку за несколько последних лет. Ущерба российской отрасли средств защиты растений, судя по ее динамике развития в сравнении с импортом, не наблюдается.



Не секрет, что глобальные компании при ценообразовании на конкретных рынках отталкиваются от реалий этих рынков, чтобы оставаться конкурентоспособными. И это выгодно для потребителей, ведь они хотят покупать качественные продукты дешевле, а не дороже. Цены у компаний могут быть дифференцированы для различных регионов. Это абсолютно нормальная практика, которая существует в мире и не только в нашей индустрии. Поэтому я считаю, что это необоснованные претензии. Мы активно участвуем в процессе расследования и надеемся, что будет принято объективное решение.



— На пестицидном рынке в последние годы идет активная консолидация активов. Bayer и Monsanto, ChemChina и Syngenta, FMC и Cheminova. DuPont не исключение, компания объединяется с Dow. На ваш взгляд, как изменится рынок СЗР в результате этих глобальных слияний? Как объединение DuPont с Dow повлияет на работу компании в России?



- Будет наблюдаться технологическая консолидация. В случае DuPont, произойдет сближение семенного направления и средств защиты растений и активизируется работа на стыке этих направлений, в частности, работа, направленная на селекцию семян, которые устойчивы к определенным химическим веществам. Это будет одно из выраженных изменений.



Перегруппировка активов, безусловно, будет, но, в целом, с точки зрения рынка, не думаю, что произойдет радикальное изменение расстановки сил. Регуляторы, в частности Еврокомиссия, очень бдительно следят за тем, чтобы не уменьшилось количество компаний, располагающих действительно серьезным научным потенциалом и не произошло чрезмерной консолидации активов в каком-либо сегменте в одних руках.



Пример DuPont в этом случае показателен. Мы получили одобрение Еврокомиссии на слияние компаний DuPont и Dow, при этом нам предложили продать часть наших активов бизнеса средств защиты растений и это должны быть не просто активы, а фактически работоспособный бизнес с научными разработками и всесторонней поддержкой. При этом, компания, приобретающая бизнес, не должна иметь соответствующего научного потенциала. В рамках этих требований, после слияния, количество R&D-компаний на рынке не должно уменьшиться. В итоге, сделка состоится между компаний DuPont и компанией FMC.



FMC становится очень большим игроком, получая большую часть нашего портфеля. Но главное, она получает научно-исследовательское направление DuPont, становясь, тем самым, R&D-компанией. Поэтому расстановка сил с точки зрения влияния на конкуренцию, на мой взгляд, поменяется не существенно. Но перегруппировка и концентрация активов будет иметь место.



— Эксперты и практики отмечают, что некоторые препараты, в частности, фунгициды, не работают так же эффективно, как раньше. Фитопатологи фиксируют появление новых болезней или явления, когда на фоне обеднения почв некоторые прежде не вредоносные микроорганизмы становятся патогенами. Как вы видите решение этой проблемы?



- Проблема резистентности к действующим веществам не нова. Наиболее остро она проявляется при защите растений от болезней. Это связано с биологией патогенов и скоростью, с которой возникают устойчивые расы. Принципиально новых решений здесь нет. Стратегии остаются те же.



Первая — применение антирезистентных программ. Если вы работаете препаратом с одним и тем же действующим веществом постоянно, вы должны ожидать, что через год-другой возникнет резистентность. Это уже азбучная истина. Поэтому вы должны чередовать действующие вещества, должны их комбинировать в рамках одной обработки. И соблюдение этой программы — это гигиенический фактор, которого должны строго придерживаться все сельхозтоваропроизводители.



Вторая стратегия — вывод действующих веществ с новыми механизмами действия. И здесь я хочу подчеркнуть важную роль R&D-компаний. Они могут предложить, как глобальные, так и локальные решения. Без новых действующих веществ мы придем к ситуации, когда фунгициды, например, вообще перестанут работать, даже при условии антирезистентных программ.



— Во всем мире аграрии все больше внимания обращают на технологии биологизации земледелия и применения комплексных стратегий защиты растений с использованием химических и биологических препаратов. Как вы оцениваете перспективы развития этого направления в России? Есть ли биорешения в линейке DuPont в мире и в России?



- Я считаю, что биопрепараты всегда будут нишевым решением. Тому есть разные причины: от их стоимости до технологии применения, сроков хранения и других аспектов.



DuPont несколько лет назад инвестировал в приобретение компании в США, которая занимается биорешениями, но пока эти биорешения не встроены в нашу глобальную линейку и, тем более, не присутствуют в России.



На ближайшую перспективу я не вижу каких-то изменений в планах компании DuPont по этому вопросу. Думаю, что изменения скорее будут связаны с поиском решений в области химических средств защиты растений, которые комплиментарны по отношению к биорешениям. Если взять наши инсектициды нового поколения, например, Кораген®, то одна из значительных особенностей этого препарата в том, что он щадяще воздействует на энтомофагов. Если энтомофаги используются в защищенном грунте, то это становится важным положительным качеством химического препарата.



Одно из направлений развития ХСЗР — их комплиментарность к биорешениям. Биорешения в чистом виде — я вижу, как нишевые решения.



— Как развивается завод DuPont в России? Какова доля препаратов, произведенных внутри страны, в общем объеме продаж? Ваши планы по продвижению этого производства.



- Доля препаратов российского производства составляет 25−30%, в общих объемах продаж, поскольку специализация завода — это сульфонилмочевины для зернового сегмента.



Завод, безусловно, востребован. Качество на очень высоком уровне. У нас нет никаких проблем и нареканий. И то, что завод находится в стране, очень помогает в плане гибкости производства. Поскольку спрос в нашем сегменте слабо предсказуем и меняется в зависимости от массы факторов — от погоды и других условий, то, когда есть возможность быстро произвести препарат, это сильно помогает.



О будущем развитии завода DuPont пока говорить рано, поскольку мы проходим серьезные организационные изменения, и нам важно сначала завершить их, а потом выстраивать стратегии использования тех или иных активов, в том числе производственных.



— Не секрет, что Минсельхоз России ратует за увеличение доли препаратов, производимых в России. Как вы к этому относитесь?



- Идея поддержки местного производства вполне понятна. И я, как человек, который в течение 8 лет руководил российским производством DuPont, могу ее только приветствовать. Мой опыт позволяет видеть эту ситуацию изнутри, и я могу поделиться некоторыми взглядами на эту стратегию.



Поддержка местного производства может проводиться по-разному. Возможна ситуация, когда просто запрещают или ограничивают ввоз продуктов, произведенных за пределами страны, тем самым вынуждая потребителя приобретать то, что произведено внутри страны. Это приводит к тому, что у потребителя снижается выбор, а у производителей уменьшается стимул снижать цены и предлагать потребителю какие-то дополнительные услуги. Посмотрите на изменения, которые произошли на рынке СЗР за последние 10 лет, когда этот рынок стал высококонкурентным. Мы не только продаем СЗР по приемлемым ценам, но и предлагаем дополнительную поддержку: товарное кредитование сельхозпроизводителей, агрономическое сопровождение в полях и проведение обучения. Это, в значительной степени, следствие того, что рынок высококонкурентен. Чтобы на этом рынке выживать и добиваться успеха, производители должны предлагать больше и больше. В итоге, выигрывает потребитель. Если мы говорим о поддержке местного производства в форме ограничения ввоза продуктов извне, то мы, тем самым, сокращаем предложение и уменьшаем конкуренцию. Соответственно, потребитель проигрывает.



Сейчас не менее актуальна идея локализации производства. По этому поводу, я могу сказать следующее — на проблему локализации нужно смотреть, как на проблему конкуренции стран за размещение производственных площадок. В нашей индустрии, строительство и содержание современной производственной площадки отвечающей всем требованиям производства качественного продукта и требующая повышенных мер в области безопасности, не может быть экономически оправдано, если завод узкоспециализирован и нацелен на рынок только одной страны. Эта площадка должна работать на несколько рынков. Площадки синтеза, вообще, обслуживают весь мир. Региональные площадки менее глобальны, но и они должны быть ориентированы больше, чем на одну страну. Поэтому размещение площадки в стране должно быть выгодно тому, кто инвестирует. Для этого, должны решаться вопросы снятия ограничений регулятивного свойства, которые существуют сейчас.



Я уже не первый год говорю о проблеме, связанной с требованиями закона об обороте пестицидов в плане регистрации препаратов вне зависимости от того, будут эти препараты применяться в России или не будут. Производитель обязан зарегистрировать препарат даже, если этот препарат не будет продаваться в России и произведен для другой страны. На мой взгляд — это абсолютно избыточное требование.



Поставьте себя на место того, кто инвестирует в производство. Вы решаете, в какой стране разместить производственный актив — завод. Если страна имеет торговые барьеры, то очевидно, что для вас это будет большим минусом. Если вы планируете использовать завод для удовлетворения спроса не только в данной стране, то прибавляйте к затратам на производство те затраты, которые связаны с таможенными пошлинами, ту неопределенность, которая связана с возникающими ограничениями, и вы поймете, что для многих инвесторов будет проще разместить производство там, где этих ограничений нет. Я считаю, что если заниматься проблемой локализации в стратегически правильном направлении, то имеет смысл посмотреть на вопросы, которые я озвучил.



У нас достаточно жесткий подход к нормативам в области производства, разработка тех же самых предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны и так далее. Есть расчетные методики, которые могут использоваться, но используются они крайне мало. В основном, это экспериментальные исследования в области токсикологии, которые отнимают массу времени и денег. Это — ограничитель. В ряде случаев можно было бы прибегнуть к расчетным методикам и, может быть, адаптировать стандарты, которые существуют в Евросоюзе, чтобы обеспечить достаточный уровень безопасности. Этот фактор имеет значение.



Мы с Минсельхозом РФ эти вопросы обсуждаем, есть ощущение, что нас слышат и намечается диалог в этой сфере. Радует, что российские власти стараются придерживаться взвешенной политики в отношении иностранных инвесторов и не создавать дополнительных проблем для иностранного бизнеса в России. Долгосрочная перспектива инвестиций требует благоприятного инвестиционного климата и минимизации рисков для инвестора.



— Многие крупные иностранные производители пестицидов, работающие в России, говорят о росте контрафакта на рынке. А компания DuPont сталкивается с этой проблемой? Расскажите, как вы защищаете бренд?



- Мы тоже отмечаем рост контрафакта в стране. Многие годы мы боремся с этим и не только в России, ведь проблема контрафакта существует повсеместно.



Борьба идет по двум направлениям. Первое — научить потребителя идентифицировать аутентичный продукт, чтобы он мог отличить подлинный препарат от подделки. Мы используем любой повод, выступления на различных мероприятиях, видео ролики, листовки и другие рекламные материалы, чтобы проинформировать сельхозтоваропроизводителей о существующей проблеме, и научить ее избегать, выполняя ряд простых действий. Для этого мы используем любой повод:



Второе направление — это борьба с теми, кто занимается контрафактными пестицидами. Мы сотрудничаем и с правоохранительными органами, и с другими структурами, которые помогают нам выявлять случаи контрафакта и предпринять необходимые действия для привлечения лиц, которые в этом замешаны, к ответственности, вплоть до уголовной. В России правоприменительная практика в этом вопросе пока недостаточно развита, но прогресс наблюдается. Есть случаи возбуждения уголовных дел и судебные решения с привлечением к ответственности.



— Чем сейчас занимаются научные центры DuPont?



- В России и ряде других стран, DuPont имеет инновационные центры. Задача таких центров — сблизить потребности рынка и глобальную экспертизу DuPont. Это актуально в тех ситуациях, когда существующие на рынке решения DuPont, не полностью удовлетворяют клиента. Если клиент захочет, используя механизм инновационного центра, вовлечь в обсуждение проблемы глобальных экспертов, у него есть такая возможность. Они могут порекомендовать другие продукты или их комбинации, либо разработать иные решения в помощь клиенту. Этот механизм успешно работает в последние годы.



— Какие разработки готовятся к выводу на рынок?



- В перспективе 10 лет ожидайте много прорывных решений.



В ближайшие два года мы выведем на рынок нематицид для защиты картофеля, сахарной свеклы и других культур от нематод. Это очень своевременно и важно для наших сельхозпроизводителей, потому что некоторые нематоды — это карантинные объекты и необходимо иметь препарат для их контроля.



Кроме того, мы выводим на рынок новый фунгицид для защиты картофеля, овощей, винограда, содержащий принципиально новое действующее вещество — оксатиапипролин. За разработку оксатиапипролина компания DuPont получила премию Agrow Awards в 2016 году. Это что-то вроде Оскара в нашей индустрии.



На основании оксатиапипролина в среднесрочной перспективе компания запустит производство протравителя семян и семена, которые будут поставляться на рынок компанией Пионер, будут обработаны этим препаратом. Он поможет решить проблему ложной мучнистой росы на подсолнечнике.



— Как вы видите будущее пестицидного рынка в мире и в России через 10 лет?



- Для пестицидного рынка 10 лет не так уж и много: в среднем 6−7 лет уходит на разработку нового действующего вещества, регистрация занимает от 4 лет. Действующие вещества, которые уже проходят предрегистрационные либо регистрационные стадии, выйдут на рынок и сыграют положительную роль. Наверное, за эти 10 лет будут изобретены какие-то новые действующие вещества. Но, я не думаю, что за 10 лет произойдет что-то кардинальное. В России мы ожидаем продолжение роста технологичности сельскохозяйственного производства, в частности, в растениеводстве, что может увеличить использование некоторых видов средств защиты растений, например, фунгицидов.



— Как меняются производители сельхозпродукции в Европе, США, России и мире? Как реагирует компания DuPont на эти изменения?



- В мире происходит активное распространение цифровых технологий в сельском хозяйстве, в частности, развитие технологий точного земледелия. Проанализировав ситуацию, можно сказать, что интерес к цифровым технологиям растет в геометрической прогрессии. Считается, что аграрии — очень консервативные люди, но мы видим, что это не совсем верная точка зрения.



В России — большой разрыв между поколениями, но на смену ветеранам приходят молодые агрономы. А они выросли на этих технологиях и естественным образом переносят их на то, чем занимаются. Думаю, в ближайшие 10−20 лет произойдет серьезная цифровизация АПК.



В компании DuPont цифровые технологии также становятся стратегическим направлением.



— У вас есть добрая традиция — проводить обучение для партнеров по принципу олимпийских тренировок. Расскажите, как развивается проект Лига Чемпионов, почему выбран такой формат и какие он дает результаты?



- Мы провели уже 4 Лиги Чемпионов и очень довольны результатом. Это уникальная среда для общения, мотивации и обучения. Участвуя в Лиге Чемпионов, наши партнеры получают передовые знания не только о продуктах DuPont, но и о технологиях сельского хозяйства от экспертов мирового уровня, а лучшие бизнес-тренеры обучают навыкам продаж и проведения презентаций, дают ориентиры для личностного роста.



Компания DuPont работает через дистрибьютеров и нам важно выстраивать с ними долгосрочные партнерские отношения. Для нас Лига Чемпионов стала ценным источником информации, где есть возможность узнать из первых уст о существующих проблемам и решениях.



Мы большие поклонники этого проекта и с удовольствием будем продолжать над ним работать!





Беседовала Анна Медведева







Источник: agroxxi.ru

