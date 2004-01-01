Три инвестора выиграли торги по реализации значительных имущественных объектов Vogel & Noot 19 сентября 2016 года. При этом Amazone приобрела завод с соответствующими правами по производству плугов.

Головная компания Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & Co KG, расположенная в австрийском Вартберге, должна была в начале августа 2016 года заявить об открытии процедуры конкурсного производства. Дочернее предприятие в Мошонмадьяроваре не было объявлено банкротом и приобретено компанией Amazone целиком. Как заявили в компании Amazone, за счет плугов Vogel & Noot ассортиментный ряд будет значительно расширен. Поставка запасных частей для Vogel & Noot также будет осуществляться со стороны Amazone. С приобретением нового завода группа компаний Amazone увеличила количество производственных площадок, и к действующим пяти площадкам в Германии, Франции и России прибавилась еще одна — в Юго-Восточной Европе.