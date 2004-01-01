«Ариант» переработал около 63 тыс. т сырья, выработав за сезон рекордные 4,4 млн дал виноматериалов, остальной виноград был реализован в свежем виде, сообщает компания. По итогам 2016 года холдинг планировал выпустить 100 млн бутылок тихого и игристого вина, в 2015-м было произведено 72 млн бутылок (15% рынка).



Ежегодно холдинг расширяет посадки виноградников, так, весной 2016-го было заложено 30 га. Кроме того, были куплены виноградники под Анапой на Таманском полуосторове. Весной здесь планируется открыть первый в стране питомник мощностью 3 млн привитых саженцев в год. Инвестиции в проект составят 430 млн руб., писал «Коммерсантъ». Также в этом году «Ариант» намерен посадить еще 1 тыс. га виноградников, в том числе 63 га займут маточники.



Всего в Краснодарском крае собрали около 211 тыс. т винограда, побив рекорд 2003 года (205 тыс. т). Второе место по урожаю занял Дагестан с почти 149 тыс. т, что стало рекордом за последний 31 год. На третьей строке Крым, где получили почти 75 тыс. т — примерно на 20% меньше среднегодового показателя в регионе, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз республики. Основной причиной снижения урожая стали неблагоприятные погодные условия.



В 2016 году на поддержку отрасли — возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками — было предусмотрено 1,8 млрд руб., в том числе 1,64 млрд руб. из федерального бюджета.

