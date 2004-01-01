«Белая дача» вытеснит импорт. Компания строит завод по производству картофеля фри за €120 млн

Марка Lamb Weston появилась в 1950 году, когда основатель компании, производитель овощей Ф. Гильберт Лэмб, купил полуразрушенную фабрику в городе Вэстон, штат Орегон (США). Предприниматель восстановил и переоборудовал ее, сделав самым совершенным и современным в США предприятием по выпуску зеленого горошка. В 1960 году Лэмб изобрел водяной нож-пистолет для нарезки картофеля фри с помощью высокоскоростного потока воды, впоследствии устройство стало стандартом в этой отрасли пищевой промышленности. Позже компания внедрила несколько новых необычных стилей нарезки картофеля для жарки во фритюре. В 1988 году Lamb Weston была приобретена корпорациями ConAgra Inc. и Golden Valley Microwave Foods, Inc. ConAgra Foods Specialty Potato Products — ключевой поставщик замороженных картофельных продуктов для HoReCa и потребителей по всему миру. В 1995 году в ассортименте Lamb Weston появилась серия картофельных пюре: порционно замороженного натурального толченого картофеля, а не обезвоженных концентратов. Выручка Lamb Weston в 2016 году достигла почти $3 млрд, EBITDA — почти $600 млн, у компании 22 завода — в США, Европе и Китае.

Брянский завод «ЭкоФрио» изначально тоже должен был выпускать картофель фри, но в ходе реализации проекта инвесторы перепрофилировали его на картофельные хлопья, рассказывает Алексей Красильников. Предприятие было запущено в сентябре прошлого года, но проработало лишь около двух недель и было закрыто по требованию экологов из-за проблем с очистными сооружениями. Губернатор региона Александр Богомаз давал указания исправить нарушения и запустить завод, однако у инвесторов не нашлось на это денег, знает эксперт. «Брянские картофелеводы ждут, когда предприятие начнет работать, хотя его мощность — около 100 тыс. т в год — все равно недостаточна для области, где производят 0,9−1,2 млн т картофеля», — добавляет он.

Российский рынок картофеля фри динамично развивается и прибавляет примерно по 2% в год, хотя точных данных о его объеме нет, говорит Красильников. «Общепит постепенно привыкает к такой продукции, появляются небольшие линии по выпуску фри в регионах, — рассказывает он. — Жители мегаполисов, где доходы населения выше, также начинают покупать и готовить картофель фри, поскольку это удобно». Рынок продолжит расширяться и дальше по мере увеличения доходов населения, хотя о прорывном росте пока говорить не приходится, добавляет он. Рынок будет расти, если станут увеличиваться доходы населения, соглашается Семенов: «Люди питаются вне дома, когда у них есть на это деньги». Замороженный картофель фри незаменим для общепита, уверен он. Позволить себе жарить или варить картофель могут рестораны с индивидуальным приготовлением блюд, а для сетей быстрого питания с большим потоком посетителей удобнее и эффективнее готовить картофель фри. «Мы не очень рассчитываем на большой рост продаж в рознице, все-таки дома люди предпочитают вареный или жареный картофель, и он еще долго будет в приоритете из-за принятой культуры питания», — уточняет Семенов.

Холдинг «Белая Дача» совместно с голландско-американской компанией Lamb Weston Meije летом прошлого года начала возведение завода по производству картофеля фри в ОЭЗ «Липецк». Стоимость проекта — €120 млн евро, из которых 35% — собственные средства компании. Плановая мощность первой очереди — 100 тыс. т готовой продукции в год при объеме переработки около 200 тыс. т сырья. Экспертный совет особой экономической зоны в конце прошлого года утвердил изменение бизнес-плана инвестора, увеличив его земельный участок для расширения технологических возможностей. Запуск предприятия намечен на ноябрь-декабрь этого года, в январе-феврале 2018-го оно начнет эксплуатироваться. На первом этапе основным потребителем продукции завода будет сеть McDonald’s.



Четыре года в ожидании строительства

По словам председателя наблюдательного совета «Белой Дачи» Виктора Семенова, компания планирует построить картофелехранилища, которые изначально не были запланированы, кроме того, в перспективе возможно расширение и самого завода. «Думаю, что будет и вторая, и третья очереди — место теперь есть — но пока мы их еще не просчитывали, — рассказывает он. — Завод спроектирован таким образом, что к нему легко можно добавлять дополнительные производственные модули».



По данным на третью декаду января, были возведены почти все конструкции, продолжался монтаж кровли и стен завода, был построен первый этаж офисного центра, также шла работа над очистными сооружениями и роботизированным складом готовой продукции. «Можно сказать, что мы находимся на продвинутой стадии, сделано уже примерно 40%, а с учетом сырьевой базы — 50%", — оценивал тогда Семенов.



Проект «Белой Дачи» был анонсирован еще в 2012 году, тогда ее партнерами были голландская компания Farm Frites. В том же году строительство завода одобрил экспертный совет при Минэкономразвития, однако работа затягивалась. «Проект идет тяжело, потому что в Европе очень напряженная экономическая ситуация, и у нашего партнера серьезные убытки на этом рынке, — рассказывал Семенов «Агроинвестору» в мае 2014 года. — В частности, стоит вопрос финансовых гарантий с его стороны, но мы договорились решить его до июля. Если все будет благополучно, то начнем проектировать предприятие». Однако после введения санкций ЕС против России и ответных мер зарубежные партнеры вышли из проекта. Возобновить его «Белая Дача» смогла только в 2015-м.



«Найти новых партнеров было очень непросто, учитывая ситуацию на международной арене, — делится Семенов. — Мы, конечно, могли бы построить завод сами, но изначально решили, что, поскольку мы не профессионалы в переработке картофеля, нужен партнер — носитель технологии, опытный игрок». В результате партнером стала компания Lamb Weston Meijer — № 2 на мировом рынке картофеля фри и лидер в США. Компания не побоялась заключить сделку, несмотря на непростую политическую обстановку, и выполняет все взятые обязательства, говорит Семенов. По его словам, стратегия компании уже приносит плоды: например, вовремя были внесены коррективы в дизайн проекта с применением опыта и наработок партнера.



У «Белой Дачи» появился сильный партнер с большим опытом в отрасли, понимающий требования и специфику работы с McDonald’s, комментирует партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. «Lamb Weston частично финансирует проект, с российской стороны его кредитует Сбербанк по относительно низкой ставке, — знает эксперт. — Также Lamb Weston обеспечит проект всеми современными технологиями и поможет выстроить производственные процессы».



Большим плюсом для проекта стала возможность его реализации в особой экономической зоне, причем «Белая Дача» — единственная компания, предприятия которой будут работать сразу в двух ОЭЗ (в «Алабуге» действует завод по производству салатов). Кроме льгот, здесь очень комфортная обстановка для инвесторов, подчеркивает Семенов. «Внимательное отношение региональных властей, никакого намека на коррупцию, — акцентирует он. — Мы получаем землю в аренду с правом выкупа по символической цене, со всеми подведенными к участку коммуникациями, с великолепной подъездной дорогой — это идеальные условия».



Треть сырья — собственного производства

Сейчас у «Белой Дачи» есть около 2,1 тыс. га земли в Тамбовской области, где выращивается картофель для будущего предприятия. Изначально, когда партнером компании еще была Farm Frites, предполагалось, что на заводе будет переработан урожай 2016 года, но в итоге его заложили на хранение: в сентябре было введено в эксплуатацию хранилище на 7,5 тыс. т с возможностью расширения до 15 тыс. т. В перспективе мощности хранения сырья составят 45 тыс. т.



«За год нам удалось реанимировать заброшенную, зараставшую деревьями землю и получить хороший урожай картофеля, ячменя, кукурузы и горчицы, — перечисляет Семенов. — Также будем выращивать на этих землях салаты: они тоже являются прекрасным предшественником для картофеля, и это неплохая синергия наших бизнесов». В планах холдинга — увеличить земельный банк в регионе до 4 тыс. га, чтобы 1 тыс. га занимать картофелем. Цель — обеспечить завод собственным сырьем на 30%, остальной объем будет закупаться у других производителей. «Белая Дача» уже более четырех лет работает с фермерами, учит их выращивать картофель с заданными качественными характеристиками. Также налажено производство семенного материала. «Треть сырья мы хотим производить сами, чтобы держать руку на пульсе изменения технологий, быть лидером в них, а кроме того, чтобы быть профессионалами в вопросах ценообразования и обезопасить себя от возможностей ценового сговора поставщиков», — поясняет Семенов.



Вопрос сырья, пожалуй, самая сложная часть проекта, считает Тихомиров. «Все будет определяться качеством поставляемого картофеля, и главное — насколько компания сможет обеспечить его постоянно высокий уровень, особенно от сторонних производителей», — комментирует эксперт.



Потенциальные сложности связаны с технологическими особенностями производства, а также сырьевой базой, соглашается руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Одна из основных причин преобладания импортной продукции на рынке — ее более высокое качество по сравнению с российскими аналогами и невозможность отечественных производителей выпускать необходимые объемы. «Если сырье — специальный гибридный картофель, закупаемое у аграриев, окажется хуже нормативного, а также если конечная продукция будет уступать импортной, то есть риск, что главный покупатель переключится на других поставщиков», — говорит эксперт.



Переработчики — драйверы картофельного рынка, уверен исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Ряд ведущих картофелеводческих предприятий работает исключительно для загрузки мощностей перерабатывающих заводов, но их пока недостаточно, поэтому отрасль ждет запуска предприятия «Белой Дачи».



Рекордные урожаи картофеля в 2015 и 2016 годах негативно сказываются на рыночной конъюнктуре: из-за перепроизводства цена на продукцию не увеличивается в зимний период, хотя раньше уже в ноябре картофель начинал дорожать. «Два сезона мы этого не видим, поэтому ряд производителей — прежде всего мелких, у которых не хватает хранилищ — начинают выходить из бизнеса, — рассказывает эксперт. — За счет переработки можно было бы снимать излишки сырья с рынка, по крайней мере в ЦФО».



По данным союза, в стране перерабатывается около 1 млн т картофеля, если сравнивать с общим объемом производства во всех хозяйствах (31 млн т в 2016 году), то это очень мало. Если говорить только о товарном секторе (7 млн т), то доля переработки тоже невелика — около 14%. «В принципе, это неплохо, но в Европе перерабатывается каждая вторая тонна картофеля, — обращает внимание Красильников. — Например, в Германии — 50%, в Бельгии доля переработки достигает 70% от объема производства». По данным Росстата, производство переработанного и консервированного картофеля в стране не достигает и 200 тыс. т в год.







Будет качество — будет и спрос

Часть выпускаемого картофеля фри завод будет поставлять в McDonald’s, с которым заключен долгосрочный договор, в перспективе могут добавиться контракты и с другими предприятиями общепита. Кроме того, замороженный картофель фри будет реализовываться в рознице, но возможную долю таких продаж компания пока не оценивает. Поскольку у предприятия будет стабильный потребитель готовой продукции — будет стабильный спрос и выручка в долгосрочном периоде, а также понятная экономика продаж, уверен Тихомиров. Также есть потенциал со стороны сетей Burger King и KFC, если им будет эффективнее закупать картофель у «Белой Дачи». «Таким образом, заводу нужно сконцентрироваться именно на сегменте HoReCa», — полагает он.



McDonald’s приветствует создание совместного предприятия Lamb Weston и «Белой Дачи», поскольку станет одним из основных потребителей его продукции. «"Белая Дача», с которой мы сотрудничаем уже более 20 лет, и Lamb Weston являются нашими многолетними надежными партнерами, — комментирует представитель McDonald’s. — Сейчас наши рестораны в России получают более 85% продукции от примерно 160 местных поставщиков».



На сегодняшний день в России нет крупных производителей картофеля фри, которые бы могли полностью покрыть потребности рынка в разных сегментах. «Можно выделить двух крупных игроков: «Байсад» и промышленную группу «Кунцево», их общая мощность по выпуску картофеля фри составляет около 15 тыс. т, — рассказывает Михалева. — В 2015 году Россия импортировала примерно 98 тыс. т картофеля фри, или 94% от объема рынка». Поэтому с точки зрения потенциала реализации продукции проект изначально является успешным, уверена она.



McDonald’s ежегодно импортирует 50−60 тыс. т картофеля фри, общий объем ввоза в Россию составляет около 70 тыс. т в год, оценивает Красильников. «Завод полностью обеспечит потребности сети, часть объема останется для других потребителей, — говорит он. — Поскольку переработка картофеля в России находится на низком уровне, мы возлагаем большие надежды на предприятие».







С точки зрения дальнейшего развития проекта наиболее перспективной выглядит стратегия диверсификации производства за счет расширения продуктовой линейки (картофельные дольки, ломтики, твистеры и прочее), чтобы занять различные ниши на рынке, комментирует аналитик практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Елена Коростиева.



Успех проекта практически предрешен, считает финансовый аналитик группы «Финам» Тимур Нигматуллин. «Россия закупает за рубежом (преимущественно в Польше) практически весь картофель фри, который потребляют сети (около 110−120 тыс. т в год), а это очень невыгодно из-за слабого рубля, — комментирует он. — Дело в том, что отечественные производители пока не могут предложить качественную продукцию в достаточном объеме и с высокой ритмичностью поставок». Таким образом, завод покроет потребности большей части рынка, что делает вложения «Белой Дачи» и ее партнеров низкорискованными. Срок окупаемости завода он оценивает в пять-шесть лет.



По мнению Коростиевой, проект может окупиться быстрее — за четыре-пять лет и даже раньше с учетом стабильного спроса на продукцию. Однако существует и ряд рисков, способных негативно повлиять на показатели, обращает внимание она. В частности, риск переключения на импортную продукцию, если качество и цены российского картофеля не будут стабильными, смещение сроков ввода предприятия, например из-за накладок с поставкой оборудования. Также нужно учитывать валютные риски и возможную отрицательную динамику цен на картофель фри из-за увеличения предложения внутри страны или роста ввоза, перечисляет эксперт.

