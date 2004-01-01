Фото: Агентство инвестиционного развития Ростовской области
«Луис Дрейфус» открыла экспортный зерновой терминал в Азове Ростовской области
Как говорится в сообщении компании, объект располагается на 20 га на берегу реки Дон и включает два причала и десять емкостей для хранения зерна вместимостью 50 тыс. тАгроинвестор, июнь 2017
Первоначальная мощность терминала составляет 800 тыс. т зерновых в год, в будущем объем перевалки планируется нарастить до 1 млн т. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб., в финансировании принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
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