«Луис Дрейфус» открыла экспортный зерновой терминал в Азове Ростовской области

Как говорится в сообщении компании, объект располагается на 20 га на берегу реки Дон и включает два причала и десять емкостей для хранения зерна вместимостью 50 тыс. т