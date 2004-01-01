Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича (вторая в рейтинге крупнейших российских производителей свинины с долей рынка 6% и третья среди производителей сахара с долей рынка 14%) объявила о заморозке проекта строительства тепличного комплекса в Тамбовской области из-за недостаточного уровня господдержки. Как говорится в сообщении группы, «проект показал высокий уровень чувствительности к объему государственной поддержки, которого в 2017 году ожидается в недостаточном количестве».

«Бюджет Минсельхоза на 2017 год был снижен, в связи с этим есть значительные риски того, что проект не получит государственную поддержку в достаточном объеме», — пояснила «Агроинвестору» директор по инвестициям «Русагро» Светлана Кузнецова. По ее словам, компания может вернуться к проекту, если изменится ситуация с госсубсидированием.

Строительство мощностей по производству овощей защищенного грунта был одобрен советом директоров «Русагро» в марте 2016 года. Предполагалось строительство теплиц на площади 100 га для выращивания помидоров, огурцов и салата. Проект оценивался «Русагро» в 20 млрд руб. Всего в выращивание овощей группа планировала вложить порядка $1 млрд в течение пяти-шести лет, построить 300 га теплиц и стать крупнейшим в стране производителем тепличных овощей с долей рынка в 20%. Однако, как заявлял ранее Reuters глава компании Максим Басов, реализация проекта возможна только при получении субсидирования процентной ставки по инвестиционному кредиту и 20% возврата прямого капзатрат. По словам Кузнецовой, каких-либо значительных вложений в реализацию проекта группа на текущий момент не произвела: на месте только проведена подготовка земли и составлен общий предварительный план строительства.

Первоначально в федеральном бюджете на 2016 год было заложено 237 млрд руб. на реализацию программы развития российского АПК, позднее эта сумма была урезана до 214,8 млрд руб. В проекте бюджета на 2017 год расходы на эти цели запланированы в объеме 204,5 млрд руб. В то же время никаких официальных документов об отказе в госсубсидиях тепличному овощеводству пока нет и на 2017 год предусматривается выделение средств по поддержке тепличного комплекса, сказала «Агроинвестору» гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова. При этом, признала она, проекты строительства тепличных комплексов являются довольно дорогостоящими, поэтому господдержка здесь крайне важна. «Проекты без такой поддержки могут окупаться 10, 12, 15 и даже более лет. А при господдержке они окупаются в пределах 6−8 лет в зависимости от технологий, оборудования и т. д. », — сказала Рогова. По ее словам, те предприятия, которые были отобраны в прошлом году на организованной Минсельхозом комиссии в качестве инвестиционных проектов, в основном, госфинансирование получили. «Мы надеемся, что такая комиссия еще должна быть — по строящимся объектам 2016 и 2017 годов», — отметила она.

По данным Росстата, в 2015 году в России было введено в эксплуатацию 154 га теплиц. Согласно прогнозу Минсельхоза, по итогам 2016 года производство тепличных овощей в сельхозпредприятиях вырастет на 25% и достигнет 800 тыс. т. При этом для замещения импорта овощей необходимо увеличить производство тепличных помидоров и огурцов на 1 млн т к 2020 году, или на 200 тыс. т ежегодно, что потребует строительства и модернизации в течение пяти лет не менее 2 тыс. га тепличных комплексов, ранее заявлял глава министерства Александр Ткачев. В этом году планируется ввод не более 110−120 га теплиц, спрогнозировала Наталья Рогова.

«Русагро» создана в 1995 году, около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, 6,9% — гендиректору Максиму Басову. В рейтинге крупнейших латифундистов, составленном компанией BEFL на апрель 2016 года, «Русагро» делила с «Мираторгом» второе и третье место с земельным банком 594 тыс. га. Группа объединяет ряд аграрных компаний, шесть сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод. В январе-сентябре 2016 года чистая прибыль «Русагро» по МСФО составила 11,2 млрд руб., что на 38% меньше аналогичного периода прошлого года. Выручка за девять месяцев выросла на 10,4%, до 55,6 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 33%, до 11,5 млрд руб.