Валовое производство молока в «Русской молочной компании» на 1 января 2017 года достигнет 57,5 тыс. т. Поголовье КРС на начало декабря в целом по холдингу составило 15,5 тыс. Холдинг повел итоги работы за год, сообщила пресс-служба компании.

Для обеспечения поголовья дойного стада ремонтным молодняком «Русмолко» заканчивает строительство комплекса по направленному выращиванию ремонтного молодняка на 5,2 тыс. голов в Кузнецком районе Пензенской области. На сегодняшний день там уже содержится более 3,6 тыс. телок и нетелей. 2,5 тыс. нетелей, выращенных на комплексе, были поставлены на молочные фермы компании в этом году. Холдинг планирует вводить в оборот стада не менее 2,7 тыс. нетелей в год, отказавшись от их завоза из-за границы. После полной комплектации собственных ферм, компания планирует начать реализацию нетелей другим хозяйствам области.

Положительная динамика отмечена также в растениеводческом блоке «Русмолко». Планы по заготовке кормов выполнены в полном объеме, растущее поголовье скота обеспечено собственными кормами. В частности, заготовлено 98 тыс. т сенажа, 21 тыс. т силоса, 14 тыс. т корнажа. Кроме того, собрано 122 тыс. т зерновых и зернобобовых агрокультур при средней урожайности 51 ц/га. Валовый сбор сахарной свеклы составил 113,5 тыс. т, технических агрокультур — 25,4 тыс. т. Урожайность сои достигла 16,2 ц/га, подсолнечника — 24,6 ц/га.

Весь урожай прошел послеуборочную обработку на собственном элеваторе, окончательный ввод которого намечен на 2017 год. В 2016-м была также построена семенная линия в Башмаковском районе, что позволит полностью обеспечить собственную потребность в семенах и даст возможность подготавливать семена для сторонних предприятий, рассчитывают в компании.

Гендиректор российского холдинга Суманта Кумар Де отметил, что за последние несколько лет компания показывает стабильно высокие результаты по всем производственным показателям. «Мы будем продолжать инвестировать в развитие сельского хозяйства. На данный момент мы работаем над расширением земельного банка, увеличиваем мощности животноводства путем строительства дополнительных коровников в Аршиновке и Наровчате для 1,2 тыс. голов».

«Русская молочная компания» («Русмолко») входит в число крупнейших производителей молока России, с 2012 года реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской Olam International. В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии «Русмолко» параллельно развивает два равноценных направления — молочное животноводство и растениеводство. Производственные мощности компании расположены в Пензенской области. Земельный банк составляет 136 тыс. га.