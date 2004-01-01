Китайская химическая корпорация ChemChina и швейцарский производитель семян и средств защиты растений Syngenta направили в Еврокомиссию предложения по своему планируемому слиянию. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке, компании согласились пойти на небольшие уступки для снятия претензий ведомства. По словам одного из источников, речь идет о предложениях по «отдельным видам продукции с низким уровнем конкуренции».



ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за $43 млрд еще в феврале 2016 года. Еврокомиссия в настоящее время проводит углубленную проверку сделки, которая продлится до 12 апреля. Европейский регулятор намерен изучить возможное снижение конкуренции на рынке химикатов и средств защиты растений. «Корпорации Syngenta и ChemChina, через Adama (дочерняя структура ChemChina — «Агроинвестор»), являются сильными игроками на рынке средств защиты растений, в том числе гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и регуляторов роста растений. Эта продукция используется при выращивании некоторых ключевых агрокультур в Европе, в том числе зерновых, хлопка, фруктов и овощей, сои, сахарной свеклы и подсолнечника», — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Таким образом, ведомству необходимо «тщательно оценить, приведет ли предлагаемое слияние к росту цен или снижению возможностей выбора для аграриев».



В случае одобрения сделка станет крупнейшим за всю историю поглощением европейской компании китайской корпорацией. После ее завершения будет создана корпорация с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере химикатов для сельского хозяйства. Ранее слияние уже было одобрено комитетом по иностранным инвестициям США. Совет директоров швейцарской компании также рекомендовал своим акционерам его утвердить.



«Я крайне уверен, что мы закроем сделку. Мы достигли большого прогресса», — сказал главный исполнительный директор Syngenta Эрик Фирвальд в интервью CNBC, сообщает Reuters. «Мы сейчас успешно работаем с американским и европейским регуляторами для того, чтобы получить их одобрение, и ожидаем, что эта работа будет завершена в не слишком далеком будущем», — добавил топ-менеджер.



Syngenta образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. Холдинг работает более чем в 90 странах мира, предлагая семена ключевых агрокультур (подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, рапса) и средств защиты растений. Объем продаж в 2015 году превысил $12 млрд, в научно-исследовательские разработки ежегодно вкладывается $1,5 млрд. В России работают три научно-исследовательские площадки Syngenta— в Краснодаре, Липецке и Воронеже. В мае 2016 года в городе Михайловске Ставропольского края Syngenta открыла лабораторию по контролю качества семян.



СhemChina (China National Chemical Corp.) является китайской государственной корпорацией, производящей химикаты, резинотехнические изделия, продукты нефтехимической переработки. На рынке агрохимикатов СhemChina представлена через свои подразделения China National Agrochemical Corporation (CNAC) и Adama Agricultural Solutions — израильскую компанию, занимающуюся производством и продажей средств защиты растений. В России Adama Agricultural Solutions работает с 2007 года.

