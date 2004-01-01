Семенной завод «РЗ Агро», построенный компанией в прошлом году на базе одного из ростовских хозяйств («Донское»), в этом выйдет на плановую мощность — около 6 тыс. т элитных семян зерновых агрокультур за сезон. Инвестиции в предприятие превысили $1 млн.



Завод будет обеспечивать качественным семенным материалом два хозяйства кластера «Ростов-Юг» холдинга — «Донское» и «Конный завод имени Первой Конной Армии» (оба расположены в Зерноградском районе). Общая площадь их пашни составляет более 40 тыс. га. «В 2016 году на нашем предприятии элитой было засеяно менее 18% от общих посевов озимых зерновых агрокультур, в этом — уже около 60%. Цель — увеличить долю качественных семян до 90−95% в ближайшем будущем, — рассказывает гендиректор «Донского» Андрей Апанович. — Покупать такой объем — очень дорого, премия доходит до $100−110/т к стоимости товарного зерна».



В 2016 году на заводе произведено 3,3 тыс. т семян. Часть объемов была реализована сторонним агропредприятиям. «В прошлом году мы еще не ставили перед собой задачу начать продажи, налаживали производство и в первую очередь хотели обеспечить себя, но наши успехи — лучшая реклама», — говорит главный операционный директор «РЗ Агро» Роман Бондарев. Потребность двух хозяйств в семенах ежегодно составляет около 3,7 тыс. т, таким образом в перспективе до 40% производимой заводом продукции будет предложено для продажи на свободном рынке.



Семенной завод представляет собой полностью автоматизированное производство. Установлено как российское, так и импортное оборудование. Технология предполагает протравливание производимых семян и их фасовку. «Период работы такого предприятия очень короткий — 60−100 дней за сезон, поэтому мы постарались сделать его максимально надежным, чтобы в этот срок не приходилось останавливать рабочие процессы», — отмечает Бондарев. По его словам, из 100% материала, поставляемого на предприятие, как семенное проходит только 20% зерна.



«РЗ Агро» — один из крупнейших растениеводческих холдингов страны с общей площадью сельхозземель более 100 тыс. га в Ростовской области и Ставропольском крае. Представляет собой совместное предприятие членов семьи Луи Дрейфус и АФК «Система». Инвесторы объединили свои усилия в 2012 году. Стратегия развития компании предполагает расширение площади обрабатываемых земель до более чем 200 тыс. га.

