Группа ВТБ намерена продать свою долю в агрокомпании IrriCo, следует из финансовой отчетности госбанка по МСФО за 2016 год. Как говорится в отчете, руководство группы приняло решение включить актив в список отчуждаемых, с намерением найти покупателя «в ближайшем будущем, в течение одного года».



«Для группы ВТБ вложения в IrriCo являются финансовой инвестицией, и, безусловно, наша стратегия подразумевает выход из данного актива в определенной перспективе», — пояснил «Агроинвестору» представитель пресс-службы ВТБ. Однако, указал он, «на текущий момент говорить о каких-либо конкретных договоренностях по реализации доли преждевременно».



В течение 2016 года ВТБ увеличил свою долю в агрокомпании с 34,15% до 65,8%. Согласно сообщению госбанка, пакет в 31,65% был приобретен в ноябре прошлого года. По данным IrriCo, продавцом выступила «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК), сумма сделки — 800 млн руб. «С 1 ноября КРСК официально перестала входить в список акционеров группы компаний IrriCo, успешно реализовав свою миссию развития проекта интенсивного земледелия в Ставропольском крае на первоначальных этапах», — сообщала ранее агрокомпания. Сейчас на ее сайте указано, что основными акционерами являются"ВТБ Капитал" и гонконгский фонд ADM Capital.



Очевидно, что агрокомпанию активно готовят к продаже, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик инвестхолдинга «Финам» Тимур Нигматуллин. «ВТБ собрал мажоритарный пакет, чтобы было проще найти покупателя. К тому же такой пакет стоит дороже, потому что включает так называемую премию за контроль. То есть, купив миноритарный пакет, ВТБ по сути увеличил и стоимость уже имеющейся у него доли. Не исключено, что банк сможет консолидировать еще больше акций, вплоть до 100%, тогда его будет еще легче найти покупателя», — отметил он.



Стоимость актива Нигматуллин оценил примерно в 2,5 млрд руб., однако с учетом премии за контроль сумма может дойти до 3 млрд руб. «Подобные активы пользуются спросом у отдельных игроков рынка. В частности, АФК «Система» сейчас собирает сельхозактивы. Может, и «Русагро» заинтересуется», — предположил он.



Группа предприятий IrriCo была создана «ВТБ Капиталом» в 2012 году для развития интенсивного растениеводства в Ставропольском крае, КРСК (100%-ная «дочка» Внешэкономбанка) выступила соинвестором проекта. В 2013 году $30 млн в развитие компании также вложил фонд ADM Capital. Как сообщалось тогда, IrriCo должна была стать самой крупной в новейшей истории России инвестицией в орошение сельхозземель с площадью сельхозугодий в 60 тыс. га.



В настоящее время, говорится на сайте агрокомпании, под ее контролем находится 21 тыс. га земель, в том числе 6,5 тыс. га на орошении. Выращиваемые агрокультуры — кукуруза, подсолнечник, лен, пшеница, соя, горох, картофель и лук. В 2016 году было произведено 122 тыс. т сельхозпродукции, выручка составила более 1 млрд руб. В начале февраля IrriCo объявила о строительстве овощехранилища мощностью свыше 20 тыс. т: к июню 2017 года предполагается сдать в эксплуатацию первую очередь на 7 тыс. т овощей, а в третьем квартале 2017-го выйти на проектную мощность.

