Китайская государственная химическая корпорация ChemChina получила одобрение антимонопольного регулятора США на покупку швейцарского концерна Syngenta. Последняя сообщила, что это важный шаг на пути закрытия сделки, которое ожидается во втором квартале 2017 года. ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за $43 млрд еще в феврале 2016-го. Предполагается, что сделка станет крупнейшим в истории поглощением европейского бизнеса китайской корпорацией. После ее завершения будет создана компания с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере агрохимии.



Еврокомиссия должна рассмотреть условия сделки до 18 апреля. Регулятор изучает возможное снижение конкуренции на рынке средств защиты растений, поскольку Syngenta и ChemChina через свою дочернюю компанию Adama, являются сильными игроками в этом секторе. Ведомству необходимо «тщательно оценить, приведет ли предлагаемое слияние к росту цен или снижению возможностей выбора для аграриев», сообщала ранее пресс-служба Еврокомиссии.



Федеральная торговая комиссия США уже заявила, что компании должны прекратить производство трех видов пестицидов — параквата, абамектина и хлорталонила, это условие рассматривает и антимонопольная служба Китая. По сообщению комиссии, слияние ChemChina и Syngenta могло нанести вред прямой конкуренции на рынке страны и вызвать рост цен на эти пестициды. Такое решение вполне нормально, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин. «Если у них есть какие-то наработки по этим пестицидам, они должны будут их продать или просто прекратить производство. Так бывает при слиянии крупных игроков, чтобы не допустить доминирования на рынке, никаких проблем в этом нет», — говорит он.



Например, аналогичная ситуация сложилась у компании DuPont, которая в конце 2015 года объявила о равноценном слиянии с Dow Chemical. Европейская комиссия одобрила сделку стоимостью $77 млрд при соблюдении ряда условий, предполагающих продажу активов. В частности, регулятор настаивает на продаже большей части глобального бизнеса DuPont в сфере производства, а также разработки пестицидов. Dow должна отказаться от бизнеса кислотных сополимеров и иономеров.



Вчера DuPont объявила о заключении соглашения с FMC Corporation о продаже части бизнес-подразделения «Средства защиты растений», включая научно-исследовательские ресурсы, и о приобретении сегмента FMC «Здоровье и питание». В результате сделки DuPont получит $1,6 млрд — разницу в стоимости активов. Сделка по продаже удовлетворит требования, которые выдвинула Еврокомиссия в ходе регулятивного процесса одобрения сделки по слиянию с Dow, сообщила компания.



Глобальной консолидации рынка не будет

Какие-то эффекты от сделки ChemChina и Syngenta, безусловно, будут, поскольку у последней достаточно большой объем продаж средств защиты растений, в том числе и в России, однако взрывное увеличение объемов реализации маловероятно, считает Алгинин. «На мой взгляд, китайская компания покупает корпорацию Syngenta прежде всего с расчетом приобретения научных исследований, которые она проводит, — думает он. — Серьезные потрясения на рынке, особенно российском, из-за этой сделки вряд ли произойдут, у нас работает много компаний, в том числе и китайских».



Главным результатом сделки станет то, что у прежних конкурента теперь будут общие цели, скорее всего, Китай будет делать масштабные инвестиции в развитие бизнеса, а опыт швейцарского гиганта за их счет будет использован для дальнейшего продвижения на рынке, рассуждает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Вряд ли отечественные игроки почувствуют на себе это событие», — делает вывод он.



Эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев не рассматривает это слияние с точки зрения глобальной консолидации рынка агрохимии. «ChemChina — многопрофильный химический концерн, расширяющий сферы деятельности путем покупки соответствующих компаний. Таким образом государственная компания меняет инвестиции на передовые технологии, — рассказал он «Агроинвестору». — Так, приобретя в 2015 году итальянскую Pirelli, она стала одним из крупнейших производителей автомобильных шин. На агрохимическом рынке ChemChina заняла достойную нишу, когда в 2011 году купила израильскую компанию Makhteshim-Agan Industries Ltd. — шестого в мире производителя пестицидов».



Калачев тоже считает вероятной версию, что покупка Syngenta для ChemChina интересна не столько в плане увеличения доли на рынке средств защиты растений, сколько для получения доступа к новейшим разработкам и технологиям. В частности — получения генно-модифицированных семян, которыми занимается подразделение Syngenta в США. «Подобным образом ChemChina поступила, приобретя в 2011 году норвежскую Elkem AS и получив доступ к передовым технологиям производства кремния для солнечных батарей», — говорит он.



При этом слияние с Syngenta может помочь Китаю справиться с дефицитом зерна, значительную часть которого страна импортирует из-за границы, продолжает Калачев. «Генно-модифицированные семена имеют большую урожайность, а свыше 50% семян Китай импортирует. Благодаря приобретению Syngenta, ChemChina может стать экспортером семенного материала и занять важную нишу на растущем рынке», — предполагает он. Отставание в развитии российского семенного сектора ставит агропромышленный комплекс страны в определенную зависимость от импорта. Syngenta активно работает в России, имеет несколько лабораторий по контролю качества семян. «В этом смысле слияние с ChemChina имеет для нас определенный интерес. Но вряд ли после этой сделки что-то существенно изменится в деятельности компании, разве что можно ожидать расширения ее присутствия на российском рынке», — рассуждает эксперт.



В целом тренд слияний и поглощений характерен не только для агрохимической отрасли, обращает внимание Алгинин: в любом секторе у более крупных игроков больше возможностей вести научные исследования, влиять на рынок за счет объемов, расширять географию продаж. Однако в России в ближайшее время сделок M&A в секторе производства СЗР он не ожидает. «По сути, у нас каждая компания имеет свою нишу, продукция не очень сильно различается, поэтому синергия от объединения будет мизерной, даже наоборот — можно не приобрести, а потерять часть рынка, поскольку препараты идентичны», — отмечает эксперт.



Syngenta образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc. Холдинг работает более чем в 90 странах мира, предлагая семена ключевых агрокультур (подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, рапса) и средства защиты растений. В научно-исследовательские разработки ежегодно вкладывается $1,5 млрд. В России работают три научно-исследовательские площадки Syngenta— в Краснодаре, Липецке и Воронеже. В мае 2016 года в городе Михайловске Ставропольского края Syngenta открыла лабораторию по контролю качества семян.



СhemChina (China National Chemical Corp.) — крупнейшая государственная химическая компания Китая. Специализируется на производстве агрохимикатов, резиновых изделий, химических материалов и веществ, промышленного оборудования, а также на нефтехимической переработке. На рынке агрохимикатов СhemChina представлена через свои подразделения China National Agrochemical Corporation (CNAC) и Adama Agricultural Solutions — израильскую компанию, занимающуюся производством и продажей средств защиты растений. В России Adama Agricultural Solutions работает с 2007 года.

