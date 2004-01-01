Вьетнамская компания TH True Milk (входит в ТН Group) намерена построить в Приморском крае несколько молочных ферм на 6 тыс. дойных коров каждая и молокозавод проектной мощностью 300 тыс. т молока в год. Об этом сообщила председатель правления корпорации Тхай Хыонг на встрече с губернатором региона Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба краевой администрации.



Вьетнамская делегация приехала в Приморье, чтобы осмотреть потенциальные площадки для реализации инвестпроекта. В частности, компания рассматривает для размещения производства участки в Яковлевском районе. «Площадь должна быть большая. На территории планируется построить несколько молочных ферм ориентировочно на 6 тыс. дойных коров, молокозавод проектной мощностью 300 тыс. т молока в год, а также объекты для производства молочных продуктов, например, масла и сыра, и даже органических удобрений», — отметила Тхай Хыонг. Губернатор, в свою очередь, предложил разместить проект на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский», где уже реализуется ряд сельхозпроектов, в том числе группой «Русагро». В то же время, если TH True Milk все же решит реализовывать проект на территории Яковлевского района, то приморские власти могут обратиться в правительство России с просьбой включить муниципалитет в действующую ТОР «Михайловский».



Ранее сообщалось, что TH True Milk намерена вложить в молочное животноводство на Дальнем Востоке более $1,5 млрд. В настоящее время компания уже строит молочные комплексы в Московской и Калужской областях. Соглашение о создании молочного кластера в Подмосковье было подписано с губернатором региона Андреем Воробьевым в октябре 2015 года. Первый камень нового комплекса был заложен в мае 2016-го и, как тогда заявлялось, к середине 2017 года первая молочная продукция TH True Milk появится на прилавках. Под первую очередь подмосковного проекта выделено 3 тыс. га в Волоколамском районе и около 7 тыс. га в Лотошинском районе, где планируется построить пять ферм на 12 тыс. КРС, молокозавод и предприятие по производству кормов. Всего анонсировано возведение трех животноводческих блоков на 45 тыс. коров. Договоренность о строительстве животноводческого комплекса в Калужской области была достигнута в мае 2016 года, а в октябре состоялась закладка первого камня. Как и в Подмосковье, первая очередь предусматривает формирование дойного стада из 12 тыс. коров с последующим возможным увеличением до 45 тыс. животных. Как заявляла Тхай Хыонг, всего компания намерена вложить в предприятия в России $2,7 млрд, из которых $1 млрд придется на Калужскую и Московскую области, а оставшиеся средства «достанутся Дальнему Востоку».



Молочную продукцию в Приморье TH True Milk намерена производить с ориентацией на экспорт. В частности, компания планирует поставлять ее в Китай, Японию, Корею и Вьетнам, где не хватает натурального молока.



Дефицит собственного молока есть и в Приморском крае: регион обеспечивает себя лишь на 40%. По данным Росстата, в 2016 году все хозяйств региона произвели 124,7 тыс. т молока, что на 1% выше показателя 2015-го. Из этого объема на сельхозорганизации пришлось лишь чуть более четверти — 35,4 тыс. т, причем в течение прошлого года выпуск молока предприятиями сократился на 0,3%. Снижение произошло и в хозяйствах населения, на которые в крае сейчас приходится основная часть производства, — здесь выпуск уменьшился на 4,3% до 64,8 тыс. т.



В случае реализации своих проектов TH True Milk может стать крупнейшим инвестором в российское молочное животноводство. В то же время, как ранее отмечал «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов, пока рано говорить, будут ли на 100% реализованы эти планы. Как пояснял эксперт, инвестор наверняка запустит пилотные проекты, но вряд ли вложит сразу все заявленные деньги и построит производства на десятки тысяч КРС. «Сначала нужно понять экономику, почувствовать реалии рынка, в том числе взаимоотношений производителей молока с государством, а потом уже принимать окончательные решения», — пояснял Белов.



TH Group выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. На долю ключевого бренда компании — TH True Milk — приходится более половины вьетнамского рынка в категории белого молока.

