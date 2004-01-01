Валовая прибыль группы «Черкизово» (первое место в рейтингах «Агроинвестора» крупнейших российских производителей мяса и комбикормов) в январе-марте 2017 года выросла на 83% до 5,6 млрд руб., чистая прибыль составила 1,9 млрд руб. против убытка в 0,4 млрд руб. в первом квартале 2016 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании о финансовых результатах по МСФО за первый квартал. Выручка группы за отчетный период выросла на 13% до 21 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — более чем в пять раз до 3,7 млрд руб.



Гендиректор группы Сергей Михайлов объясняет хорошие результаты сочетанием целого ряда факторов, в том числе развитием производственной базы, ростом цен, укреплением рубля, стабилизацией спроса, продолжающимся повышением операционной эффективности и снижением затрат. «Благодаря нашей стратегии, нацеленной на увеличение доли брендированной продукции и продукции глубокой переработки, а также снижению стоимости затрат путем вертикально интегрированной цепочки поставок, все сегменты продемонстрировали положительную динамику производства. При этом нам удалось удержать расходы на уровне 2016 года», — отметил Михайлов. Операционные расходы компании в первом квартале этого года, согласно отчету, составили 3,2 млрд руб. против 3,1 млрд руб. годом ранее.



«Почти двукратный рост валовой прибыли при относительно скромном увеличении выручки обеспечило значительное снижение себестоимости продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Он напомнил, что если в первом квартале 2016 года средний курс доллара составлял 74,6 руб., то за тот же периоде текущего года он опустился почти на 22%. «Это существенно сократило расходы «Черкизово» на импортные корма и другую необходимую продукцию. Вероятно, кроме благоприятного движения валютного курса позитивным фактором стал и продолжающийся процесс импортозамещения», — отметил Лукашов.



Кроме снижения расходов на корма на прибыль повлиял рост выручки в сегментах птицеводства и свиноводства из-за увеличения средней цены продукции на 5% и 10%, отмечает «Черкизово». Объем продаж в свиноводстве за три месяца вырос на 12% почти до 45 тыс. т готовой продукции, в том числе благодаря запуску новых площадок отъема-откорма в Воронежской области осенью 2016 года. А вот продажи в птицеводстве снизились на 2% до 125,5 тыс. т. Как говорится в пресс-релизе «Черкизово», это связано с «решением минимизировать складские остатки в первом квартале 2016 года на фоне общей нестабильной рыночной ситуации». Операционная прибыль в сегменте птицеводства составила 1,4 млрд руб. против убытка 0,3 млрд руб. в первом квартале 2016 года, а в свиноводстве — выросла в два раза до 1,2 млрд руб. в сравнении с 0,6 млрд руб. в прошлом году. Объем продаж в сегменте «мясопереработка» увеличился на 4% до 50,5 тыс. т, рост произошел благодаря увеличению предложения продукции в современных форматах продовольственной розницы, а также выходу на рынки Уральского и Северо-Западного регионов.



В группу «Черкизово» входит восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель (14-е место в рейтинге BEFL крупнейших землевладельцев). В 2016 году компания произвела 903 тыс. т мясной продукции. Консолидированная выручка по итогам 2016 года составила 82,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Общий долг «Черкизово» к 31 марта составил 40,4 млрд руб., что на 5% выше показателя на конец 2016-го.

