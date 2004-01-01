«Черкизово», крупнейший в стране производитель мяса, объявила о предстоящем приобретении агрохолдинга НАПКО, который объединяет непубличные активы семьи основателя «Черкизово» Игоря Бабаева. Компания получит 147 тыс. га земель в стратегически важных для нее Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также всю сопутствующую производственную инфраструктуру для возделывания и хранения зерновых агрокультур. В результате сделки земельный банк «Черкизово» увеличится до 287 тыс. га. Компания заплатит 5 млрд руб. за чистый капитал НАПКО и возьмет на себя ее долг, который на 31 марта 2017 года составлял 751 млн руб. Данная сделка и обслуживание долга не нарушат кредитных обязательств «Черкизово», уточняет группа. Все приобретаемые активы будут интегрированы в ее растениеводческий сегмент. Ожидается, что сделка завершится в ближайшие 30−60 дней.



«Ориентируясь на органический рост, мы всегда стремимся использовать интересные возможности для укрепления вертикальной интеграции, цепочки поставок и развития бизнеса в целом благодаря стратегическим M&A сделкам, — цитирует пресс-служба «Черкизово» ее гендиректора Сергея Михайлова. — Расширяя земельный банк, мы нацелены на увеличение самообеспеченности зерном и повышение эффективности от синергии для снижения себестоимости производства в сегменте растениеводства». Компания рассчитывает, что в результате покупки НАПКО самообеспеченность зерном вырастет с 30% на конец 2016 года до 60%. В прошлом году НАПКО произвела 250 тыс. т зерна. На протяжении нескольких лет «Черкизово» ежегодно закупает у компании около 9−11% всего потребляемого объема зерна. Покупка снизит зависимость от волатильности рынка, в частности от возможного дефицита зерна, слабого курса рубля и изменения цен у поставщиков, рассчитывает холдинг.



Бизнес в секторе АПК считается высокорисковым из-за невозможности прогнозирования погодных условий, а также значительной волатильности цен на продукцию, соглашается аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин. «Чтобы снизить риски, компании активно инвестируют в вертикальную интеграцию. Судя по всему, покупка земли связана с необходимостью развивать сегмент растениеводства вслед за наращиванием мощностей в животноводстве и птицеводстве, — предполагает он. — Учитывая обширный опыт компании в сделках M&A, я не ожидаю каких-либо сложностей с интеграцией новых активов в основной бизнес». Для оценки экономической целесообразности сделки данных недостаточно, однако представленные цифры по ее стоимости не вызывают ощущения, что компания сильно переплатила за актив, уточнил он «Агроинвестору».



Аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко тоже думает, что цена в 5 млрд руб. скорее всего близка к реальной стоимости чистого капитала НАПКО, то есть вряд ли можно говорить о переоцененности. «Черкизово» фактически просто переводит собственный же актив в иную плоскость, добавляет он. «Объединение сельхозземель НАПКО и «Черкизово» может быть связано как с желанием группы развивать производство зерна для экспорта, так и для увеличения производства комбикормов под растущие нужды животноводческих мощностей, солидарен он с Нигматуллиным. — Увеличение земельного банка, конечно, не пропускает холдинг в первые ряды лидеров-латифундистов России, но точно обеспечивает ему место в первой десятке».



Консалтинговая компания BEFL год назад в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель оценивала совместный размер угодий «Черкизово» и НАПКО, поскольку компании управляются и контролируются одной группой бенефициаров. Тогда они заняли десятое место с показателем 340 тыс. га.



Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов (первые места в рейтингах «Агроинвестора» по итогам 2015 года). У холдинга восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов. В 2016 году компания произвела 903 тыс. т мясной продукции. Консолидированная выручка по итогам 2016 года составила 82,4 млрд руб., чистая прибыль составила 1,9 млрд руб. против 6 млрд руб. в 2015 году.

