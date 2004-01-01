По итогам 2016 года «Черкизово» увеличила продажи мясной продукции на 9% до 903 тыс. т, сообщает пресс-служба компании. Динамичнее всего — на 14% — рос сектор мясопереработки, свиноводство прибавило 9%, птицеводство — 6%.



Объем реализации птицеводческой продукции составил 500,3 тыс. т, что почти на 30 тыс. т больше, чем в 2015-м. Производство увеличилось благодаря запуску новых мощностей на птицефабрике «Моссельпром» и улучшению операционных показателей. Сегмент «Свиноводство» прибавил около 15 тыс. т до 184,8 тыс. т. Повышение показателя связано с реализацией программы по улучшению генетики родительского стада и статуса здоровья животных, что позволило улучшить сохранность и привесы животных, кроме того, холдинг запустил две новые площадки «отъема-откорма» в Воронежской области. Продажи продукции мясопереработки выросли почти на 27 тыс. т до 218 тыс. т.



«Компания завершила год с существенным опережением общероссийской динамики в сегментах птицеводства и мясопереработки. Объем реализации в птицеводстве вырос на 6%, а потребление в стране в целом (без учета производства ЛПХ) повысилось только на 1−2%, — прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Департамента стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. — Продажи компании в сегменте мясопереработки увеличились на 14%. Рост потребления колбас и полуфабрикатов в России прибавил также 1−2%. В свиноводстве показатели компании и рынка сопоставимы — около 9% в обоих случаях». Объемы реализации увеличиваются за счет оптимизации ассортимента, расширения географии поставок и освоения канала HoReCa, добавил он.



Кроме мясного бизнеса улучшились показатели «Черкизово» и в растениеводстве: продажи сегмента выросли на 27% до 338,8 тыс. т различных агрокультур. Позитивная динамика связана с увеличением урожая зерна на 41% до 467,9 тыс. т.



Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов считает, что в целом компания развивается вполне успешно. «Кроме традиционных сегментов птице- и свиноводства заметно расширились мясопереработка и растениеводство. Такая диверсификация бизнеса, несомненно, принесет позитивный эффект, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Основной проблемой всех российских сельскохозяйственных компаний, в том числе и «Черкизово», является сам характер их бизнеса: основные объемы продукции они реализуют в России и за рубли. При этом им приходится закупать иностранные семена, кормовые компоненты и другие средства производства». При ослаблении курса рубля и росте кредитных ставок у таких высокотехнологичных сельхозпроизводителей сильно ухудшаются финансовые показатели. Например, в 2015 году чистая прибыль «Черкизово» сократилась на 64% до 6 млрд руб., это привело к падению ее акций в 2016 году более чем на четверть, обращает внимание аналитик. «Впрочем, 2017 год может быть гораздо лучше. На фоне укрепившегося рубля, за первые три недели этого года котировки холдинга прибавили 6%. Операционные результаты могут поддержать тенденцию роста», — считает он.







По итогам 2015 года «Черкизово» заняла первое место в рейтинге «Агроинвестора» топ-20 крупнейших производителей мяса. Тогда отрыв лидера от ближайшего преследователя — холдинга «Приосколье» — составил более 75 тыс. т.



По данным Росстата, в 2016 году производство свиней на убой в России составило 4,3 млн т (здесь и далее — живой вес), что на 9,4% больше показателя 2015-го. В том числе в сельхозорганизациях производство прибавило 12,9%, достигнув почти 3,5 млн т. Птицеводство выросло на 2,1% до 6,1 млн т, в сельхозорганизациях динамика была немного выше — они увеличили объемы на 2,4% до 5,7 млн т. «Свинина стала драйвером продаж в мясном секторе», — комментировал ранее гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По предварительной оценке союза, среднее потребление всех видов мяса составило около 73,4 кг/чел., что на 1,8 кг/чел. больше, чем было в 2015-м. При этом потребление свинины возросло почти до 25 кг/чел.

