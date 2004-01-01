В 2016 году чистая прибыль «Черкизово» (лидер составленного «Агроинвестором» рейтинга крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года) по МСФО сократилась на 68% и составила 1,9 млрд руб. против 6 млрд руб. в 2015 году, сообщила компания. При этом выручка группы выросла на 7% до 82,4 млрд руб. «Объемы продаж показали значительный рост, но низкие цены в начале года сказались на результатах», — говорится в сообщении.

Таким образом, рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в объеме продаж) сократилась до 2,3% в сравнении с 7,8% годом ранее. Как говорится в пресс-релизе, одной из причин стало «списание невозвратных субсидий на 1,3 млрд руб.». Представитель «Черкизово» пояснил «Агроинвестору», что речь идет о части субсидий, на которые группа рассчитывала, но считает, что получить их не удастся. «С 2017 года государство изменило правила господдержки и, учитывая неопределенность в получении субсидий, руководство решило списать то, что, как мы считаем, мы не получим», — отметил он.

Компания решила признать только те субсидии по кредитам, которые были одобрены Минсельхозом. В течение прошлого года «Черкизово» получила 1,4 млрд руб. субсидий в сравнении с 2 млрд руб. в 2015 году, говорится в пресс-релизе. За 2016-й группа начислила субсидии на возмещение процентных расходов в размере 0,7 млрд руб. (2015 — 2,6 млрд руб.).

Кроме того, на падении чистой прибыли сказались вспышки африканской чумы свиней (АЧС), ликвидация последствий которых оценена группой в 0,3 млрд руб. По словам представителя «Черкизово», речь идет о распространении вируса на предприятиях в Орловской и Воронежской областях в конце 2014 — начале 2015 годов, когда было забито около 30 тыс. свиней. В ноябре 2016 года компания подала иск к управлению ветеринарии Орловской области с требованием компенсировать 324 млн руб. за уничтоженное поголовье. Тем временем осенью 2016 года еще одна вспышка произошла на свинокомплексе «Черкизово» в Липецкой области, в результате были уничтожены 15 тыс. животных, а работа предприятия остановлена на полгода.

После публикации отчетности по МСФО акции «Черкизово» подорожали примерно на 1%, что совпадает с повышением индекса ММВБ, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. «Можно сказать, что инвесторы нейтрально восприняли годовую отчетность компании по МСФО, несмотря на трехкратное снижение чистой прибыли в 2016 году», — сказал он. По мнению Лукашова, такая достаточно спокойная реакция объясняется тем, что «Черкизово» продемонстрировала существенный рост производства во всех сегментах и приступила к экспорту своей продукции. В 2016 году группа начала экспортировать куриное мясо в Египет, Танзанию и Анголу, в планах — выход на другие рынки Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. Кроме этого, добавляет Лукашов, достаточно неплохо смотрится рост скорректированной EBITDA в четвертом квартале прошлого года на 89%. «Судя по реакции фондового рынка, инвесторы полагают, что увеличение затрат в 2016 году носило разовый характер и вряд ли повторится в текущем году», — добавил аналитик.

Продажи растут, цены падают

Объем продаж птицеводческой продукции «Черкизово» за 12 месяцев 2016 года вырос на 6% до 500,3 тыс. т готовой продукции. Увеличение производства достигнуто за счет запуска новых мощностей на птицефабрике «Моссельпром» и улучшения производственных показателей. При этом средняя цена реализации продукции осталась на уровне 2015 года и составила 94,94 руб./кг. В результате валовая прибыль сегмента в отчетном периоде снизилась на 12% до 7,4 млрд руб. из-за повышения себестоимости компонентов кормов, инкубационных яиц и ветеринарных препаратов, цены на которые номинированы в иностранной валюте, отмечается в сообщении компании.

Объем продаж продукции свиноводства в прошлом году увеличился на 9% до 184,8 тыс. т. «Увеличение объемов во многом связано с реализацией программы по улучшению генетики родительского поголовья и статуса здоровья животных, а также запуском двух новых площадок «отъема-откорма» в Воронежской области», — говорится в пресс-релизе. Средняя цена реализации живка в отчетном периоде снизилась на 10% до 88,28 руб./кг, что в «Черкизово» объясняют снижением потребительского спроса населения и увеличением объема предложения на рынке. Выручка от продаж в сегменте снизилась на 4% до 15,9 млрд руб.

Продажи в сегменте мясопереработки возросли на 14% до 218,1 тыс. т при снижении средней цены на 3% до 167,84 руб./кг. Выручка от продаж продукции мясопереработки выросла на 9% до 31,7 млрд руб. Объем продаж растениеводческой продукции в прошлом году прибавили 27% до 338,8 тыс. т за счет увеличения урожайности и роста пашни. Средняя цена на продукцию растениеводства группы также снизилась на 6% до 8,83 руб./кг «благодаря рекордному урожаю в целом по стране».

Капитальные вложения группы в 2016 году составили 9,9 млрд руб., что на 12% ниже 2015 года. Из совокупного объема вложений 2,9 млрд руб. было инвестировано в птицеводство (в том числе в строительство инкубатория и зернового элеватора в Липецкой области), 3,8 млрд руб. — в свиноводство (приобретение оборудования для площадок откорма в Воронежской области и возведение новых площадок откорма в Липецкой области), 1,5 млрд руб. — в мясопереработку (строительство нового завода в Кашире) и 1,2 млрд руб. — в растениеводство (создание нового комплекса по сушке зерна). Еще 1,1 млрд руб. за отчетный период направили в проект «Тамбовская индейка».