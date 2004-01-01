Президент России Владимир Путин запустил маслоэкстракционный завод (МЭЗ) в городе Белогорске Амурской области, который может стать первым в стране предприятием по глубокой переработке сои, сообщает РИА «Новости». МЭЗ «Амурский» располагается на территории опережающего развития «Белогорск», с весны он работал в режиме опытно-промышленной эксплуатации. По словам гендиректора завода Василия Галицина, за этот период произведено 55 тыс. т продукции — соевого шрота и соевого масла. «Продукция отгружалась нашим клиентам: шрот в основной массе отправлен на Урал и в Западно-Сибирский регион; масло — в КНР. Работать продолжаем дальше: сырья хватает до нового урожая», — сказал Галицин, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития. По итогам 2017 года предприятие планирует выпустить 120−140 тыс. т продукции, стоимость строительства первого этапа составила 1,5 млрд руб.



Глубокая переработка сои будет запущена после реализации второго этапа проекта, его запуск может состояться в конце 2018 года — начале 2019 года. Строительство второй очереди обойдется примерно в 2,2 млрд руб., ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор компании «Амурагроцентр» Александр Сарапкин. Суммарно же стоимость проекта может достичь 6 млрд руб., — в случае, если будет принято решение о реализации третьей и четвертой очередей. По данным пресс-службы Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока предоставил компании целевой заем в размере 2,1 млрд руб. Сообщалось, что он будет выдан сроком до 10 лет под 5% годовых.



Планируемая мощность предприятия — 240−270 тыс. т продукции в год. По завершении второго этапа завод, в частности, планирует выпускать изолят соевого белка в объеме до 10 тыс. т в год, пищевую клетчатку и олигосахариды. «Продукцию глубокой переработки сои пока никто в России не производит, поэтому амурский завод может стать первым», — сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. Сейчас изолят соевого белка в страну полностью импортируется, в основном, из Китая. «Поэтому есть интерес к импортозамещению поставок соевого изолята. Тем более что Дальний Восток — это традиционная территория производства сои. И на сегодняшний день соевый изолят — это один из способов получения добавочной стоимости по сое, которая сейчас экспортируется в виде бобов в тот же Китай, а потом возвращается к нам в виде соевого изолята», — заметил Мальцев. По словам Сарапкина, емкость российского рынка изолятов на данный момент составляет около 40−50 тыс. т в год.



В 2016 году в России было произведено 3,1 млн т соевых бобов, более 40% общероссийского сбора пришлось на Дальний Восток. При этом основную часть урожая — 0,9 млн т — дала Амурская область, занимающая среди российских регионов первое место по этому показателю. Ранее о намерении наладить глубокую переработку сои на Дальнем Востоке заявляли еще два инвестора. Так, «Юг Руси» еще в 2015 году говорил о планах построить в Приморском крае предприятие мощностью 3 тыс. т сутки, которое бы выпускало в том числе соевый изолят. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,7 млрд руб., однако сейчас проект заморожен. А в Еврейской автономной области завод по глубокой переработке соевых бобов и производству изолятов соевого белка мощностью до 30 тыс. т в год планирует возвести китайская компания Joybay Agricultural Holding Limited. По данным Минвостокразвития, российским партнером китайской компании станет «Содружество», ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Кроме того, предприятие по глубокой переработке сои (проектная мощность — 170 тыс. т продукции в год) может быть построено в Ставропольском крае, инвестором проекта выступает подмосковная компания «Соевые протеиновые продукты».



«Амурагроцентр» занимается переработкой сои с 2003 года. В настоящее время у компании есть завод по переработке зерновых агрокультур и сои в Благовещенске, предприятие производит гидратированное соевое масло, рафинированное дезодорированное соевое масло, пищевой и кормовой соевый шрот, экструдированную кормовую сою, комбикорма и премиксы. Мощность переработки завода — 400 т сои в сутки.

