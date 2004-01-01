 Продажи Bayer Crop Science в 2017 году могут составить около 10 млрд евро — Агроинвестор
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Компании
Продажи Bayer Crop Science в 2017 году могут составить около 10 млрд евро
Инна Ганенко
Агроинвестор
ноябрь 2017
Сделка по продаже части активов BASF ждет одобрения регулирующих органов
Высокие результаты демонстрируют продажи инсектицидов
Фото: Pixabay

Международный концерн Bayer, специализирующийся в области здравоохранения и сельского хозяйства, отчитался о финансовых результатах по итогам трех кварталов. Как говорится в отчете, продажи сельскохозяйственного сегмента Crop Science за этот период составили 7,3 млрд евро. За третий квартал показатель увеличился на 2,7% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и превысил 2,03 млрд евро.

Значительный рост дивизион продемонстрировал в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Там продажи Crop Science (с учетом колебаний курсов валют) возросли на 9,8% и 7,4% соответственно. Продажи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке остались на уровне прошлого года. «К счастью, нам удалось сократить число возвратов продукции в Бразилии, что доказывает эффективность мер, направленных на нормализацию ситуации на этом рынке», — отметил председатель правления концерна Вернер Бауманн в ходе презентации отчета. Из-за не прогнозируемо больших объемов запасов продукции для защиты урожая в этой стране во втором квартале Bayer пришлось реализовать систему отчислений, пояснил он.

Продажи по сегментам бизнеса

Высокие результаты в дивизионе Crop Protection продемонстрировали продажи инсектицидов: их рост составил 13,2%. Снижение продаж наблюдалось по фунгицидам — на 6,3%, гербицидам — на 1,9%, и средствам обработки семян — на 1,1%. В свою очередь продажи подразделения Seeds & Traits значительно выросли — на 29,6% (все цифры — с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов).

Показатель EBITDA в третьем квартале 2017 года до учета особых статей в дивизионе Crop Science сократился на 3,5% — до 307 млн евро. Низкие рыночные цены и негативное влияние колебаний курсов валют в сумме порядка 20 млн евро сдержали рост операционной выручки и привели к сокращению стоимости продаваемых товаров и снижению продажных расходов, говорится в отчете. Учетные меры, принятые в Бразилии в прошлом квартале, положительно отразились на показателях прибыли в пределах среднего диапазона двузначных чисел, выраженных в миллионах.

Сделка по продаже отдельных направлений дивизиона Crop Sciences компании BASF за 5,9 млрд евро ждет одобрения регулирующих органов, сообщил Бауманн. Кроме того, результат этой сделки зависит от успешного завершения приобретения Monsanto концерном Bayer. «Это соглашение призвано развеять возможные опасения регулирующих органов в отношении запланированного приобретения Monsanto. Но вместе с тем мы ни в коем случае не пытаемся предвосхитить решения регулирующих органов», — подчеркнул он. Bayer продолжит сотрудничать с регулирующими органами по вопросу закрытия запланированной сделки с Monsanto к началу 2018 года.

По итогам 2017 года Bayer ожидает, что продажи Crop Science составят менее 10 млрд евро. Это соответствует прогнозируемому снижению продаж в пределах низкого диапазона одноразрядных чисел с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов. Предполагается снижение показателя EBITDA до учета особых статей в пределах среднего диапазона одноразрядных чисел.

Bayer — международный концерн, специализирующийся в области здравоохранения и сельского хозяйства. В 2016 финансовом году концерн обеспечил работой около 115,2 тыс. человек, а его продажи достигли 46,8 млрд евро. Капитальные затраты компании оцениваются в 2,6 млрд евро, расходы на научно-исследовательскую деятельность — в 4,7 млрд евро (показатели включают результаты деятельности направления высокотехнологичных полимерных материалов).

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