 Вадим Дымов может продать 30% бизнеса — Агроинвестор
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Компании
Вадим Дымов может продать 30% бизнеса
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Компания намерена развивать собственное животноводство
Группа «Дымов» занимает 4% российского рынка мясопереработки
Фото: «Дымов»

Основной владелец группы «Дымов» Вадим Дымов рассматривает вариант привлечения инвестора или проведения IPO для развития компании. Как сообщил он в интервью РБК, акционеры готовы продать до 30% бизнеса.

«Контроль у нас и так есть, и я думаю, что привлечь какого-то инвестора было бы неплохо. Мы рассматриваем этот стратегический маневр для того, чтобы привлечь деньги на следующий этап развития компании», — рассказал Дымов. При этом он отметил, что сначала нужно обеспечить рост и «иметь четкую стратегию», а уже потом анонсировать ее инвестору. «Какой это будет вариант — IPO, или крупный фонд, или инвестор, я пока не знаю. Но в целом для меня это непринципиально. Мне принципиально — кто даст больше денег и принесет большую пользу бизнесу», — добавил Дымов.

Бизнесмен сказал, что компания намерена развивать животноводство, увеличив долю собственного сырья с нынешних 30% до 70%. В частности он подтвердил планы группы по расширению молочного хозяйства «Тарбаево», приобретенного в Суздальском районе Владимирской области ранее в этом году. Летом представитель группы «Дымов» уточняла «Агроинвестору», что хозяйство планируется «модернизировать и развивать», увеличить поголовье КРС и создать свиноводческую ферму. Как говорил Дымов, сейчас ферма рассчитана на 1 тыс. голов молочного стада и есть договоренность с одним из банков по ее расширению до 2,4 тыс. животных. «Затем в течение трех лет мы планируем довести поголовье до 5 тыс. коров. Кроме того, у нас есть соглашение по строительству там же, под Суздалем, современной свиноводческой фермы. Планируем завершить строительство к началу 2019 года», — рассказал Дымов. По его словам, есть идеи и по открытию молокоперерабатывающего производства, в том числе выпуску йогуртов и сыров.

«Дымов» является примером растущей компании, которая может быть интересна инвесторам, и при проведении IPO может получить оценку, исходя из высоких мультипликаторов, полагает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «"Дымов» — непубличная компания, и она раскрывает относительно мало информации. Тем не менее, сейчас можно сделать вывод, что это один из крупнейших игроков рынка, который растет опережающими темпами по сравнению с конкурентами, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру», — прокомментировал он «Агроинвестору». Так, по словам Нигматуллина, в то время как рынок в последние годы сокращается в пределах 10%, группа наращивает объемы производства: в 2017 году ожидается рост на 12%. «Компания занимает 4% российского рынка промышленной мясопереработки и владеет крупными активами на молочном и зерновом рынке», — напомнил аналитик. Он добавил, что если сейчас группа начнет интенсивную подготовку к IPO, то сможет успеть к осеннему «окну возможностей» 2018 года.

Группа «Дымов» основана в 2001 году, Вадиму Дымову принадлежит 88,4%, еще 10,5% — его брату Егору Дуде и 1,1% — Зинаиде Долгобородовой. В состав холдинга входят три мясоперерабатывающих завода в Москве, Красноярске и Дмитрове, выпускающие около 300 наименований продукции под торговыми марками «Дымов», «Высокая кухня», «Пиколини». Помимо молочной фермы во Владимирской области у группы есть еще два животноводческих комплекса — в Краснодарском крае и Красноярске. По словам Дымова, в 2017 году компания произведет около 50 тыс. т мясной продукции, 26 тыс. т молока и 24 тыс. т зерна. Выручка группы в 2017 году превысит 15 млрд руб., компания нацелена увеличивать этот показатель на 10−12% в год.

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