Вадим Дымов, основной владелец крупного производителя колбас и мясных деликатесов «Дымов», приобрел 90% молочного хозяйства «Тарбаево». Как следует из базы kartoteka.ru, изменение в данных ЕГРЮЛ произошло 27 апреля. Остальные 10% предприятия принадлежат его гендиректору Тимуру Рамазанову.



«Тарбаево» располагается в Суздальском районе Владимирской области и ведет свою деятельность с 1965 года. Как указано на его сайте, площадь сельхозугодий хозяйства — 2,7 тыс. га, из которых 2,3 тыс. га отданы под пашню. Поголовье КРС насчитывает 883 животных, в том числе 475 дойных коров. В 2016 году предприятие произвело 3,6 тыс. т молока, валовой надой на одну фуражную корову составил 7623 кг. Прибыль «Тарбаево» в прошлом году — 18,3 млн руб.



На базе «Тарбаево» будет создано свиноводческое хозяйство и комплекс КРС, рассказала «Агроинвестору» представитель группы «Дымов». «Предприятие планируется модернизировать и развивать, поголовье будет расширено», — уточнила она. По словам Вадима Дымова, сделка связана с желанием создать современное молочное предприятие. Как рассказал бизнесмен «Коммерсанту», в течение полутора лет в рамках модернизации «Тарбаево» планируется построить новые корпуса и на первом этапе увеличить дойное стадо примерно до 1,2 тыс. коров. Сумму сделки, а также планируемые инвестиции в проект предприниматель не называет. Гендиректор Тимур Рамазанов во вторник был недоступен для комментариев.



В настоящее время у группы «Дымов» есть еще два животноводческих комплекса — в Краснодарском крае и Красноярске, указано на сайте компании. На Кубани предприятие занимается свиноводством, в Красноярске — производством молока и растениеводством. Площадь красноярского комплекса — около 30 тыс. га, сообщила представитель «Дымова», к концу 2018 года дойное стадо планируется расширить до 4,2 тыс. животных.



Группа компаний «Дымов» основана в 2001 году и является одним из крупнейших российских предприятий по производству колбас и мясных деликатесов. Согласно данным kartoteka.ru, Вадим Дымов владеет 88,37% «Дымовского колбасного производства», еще 10,46% принадлежит гендиректору компании Егору Дуде. В составе группы — три завода в Москве, Красноярске и Дмитрове, выпускающие около 300 наименований продукции под торговыми марками «Дымов», «Высокая Кухня», «Пиколини». Выручка «Дымовского колбасного производства» в 2015 году составила 7,6 млрд руб., чистая прибыль — 44 млн руб.

