На фоне общего снижения стада коров в России наблюдается рост их молочной продуктивности. Если темпы увеличения надоев и сокращения поголовья сохранятся на нынешнем уровне, то существующий дефицит сырого молока для переработки в 8 млн т мы сможем восполнить через 20−25 лет, оценивают отраслевые эксперты.



В последние три года ежегодный прирост производства товарного молока составляет в среднем 2% или 320−400 тыс. т, при этом продуктивность коров увеличивается в среднем на 5−7% за год. Если такая тенденция сохранится, то дефицит молока в 8 млн т мы восполним через 25 лет, подсчитала эксперт по бизнес-планированию группы компаний «Агриконсалт» Юлия Никулина.



Схожие расчеты у исполнительного директора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова. Он согласен с тем, что продуктивность коров будет расти, валовой надой — тоже. Если сложится благоприятная ценовая конъюнктура, и объем государственной поддержки сохранится на уровне 2016 года, то прирост товарного молока на 2% в год будет хорошим результатом, рассуждает эксперт. Кроме того, в России будет замедляться темп сокращения стада, добавляет он. По оценке Белова, оно не превысит 2−4% в год. При таких условиях через 10 лет вполне реально произвести дополнительно 3−4 млн т молока, то есть выйти на показатель в 8 млн т удастся через 20 лет, прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным Росстата, продуктивность коров в сельхозорганизациях с 2006 по 2016 год выросла в 1,5 раза до 5370 кг, а их стадо сократилось на 17,6% или на 717,6 тыс. до 3,3 млн. Производство молока в секторе за это время увеличилось на 6,5%, в прошлом году составив 15 млн т. При этом дефицит сырого молока для переработки Минсельхоз оценивает в 8 млн т.







В топ-10 регионов, где в прошлом году средние надои составили 6,5 тыс. кг и более, вошли в основном регионы Центра и Северо-запада страны. Первой стала Ленинградская область: здесь средняя продуктивность коров в сельхозорганизациях достигла почти 8,2 тыс. кг. По словам Белова, регион -исторический лидер по показателю надоев. Молочное животноводство здесь поддерживают местные власти, в сектор привлекаются инвестиции, активно ведется ветеринарная работа. Например, это один из немногих регионов, остановивших распространение лейкоза среди коров, отмечает эксперт.



Но если Ленинградская область из года в год равномерно наращивает производство молока в сельхозорганизациях (с 2006 по 2016 годы оно выросло на 10% с 513,3 тыс. т до 566,6 тыс. т), то показатели других регионов увеличивались более динамично, правда, в ряде случаев за счет изначально низкой базы. Так, в Ингушетии производство молока в сельхозорганизациях за десять лет возросло в 12,2 раза, а средняя продуктивность коров — более чем в семь раз. Калининградская область нарастила производство молока в 1,6 раза, а средние надои — в 2,2 раза. Более чем на 70% увеличилась продуктивность коров в Кировской, Липецкой и Белгородской областях.



Высокие надои в Ингушетии, Калининградской области и Карелии — результат работы нескольких инвесторов, вложивших средства в строительство крупных молочных комплексов, рассказывает Белов. Например, в Ингушетии — это мясомолочный комплекс «Сагопшинский», который в 2016 году вышел на проектную мощность (6 тыс. т молока и 100 тыс. т мяса в год). А в Калининградской области — предприятие «Залесье-Агро», входящее в агропромышленный холдинг «ОВА». В прошлом году оно произвело 21,4 тыс. т молока, в среднем от одной коровы здесь получили по 9 тыс. кг молока. В Карелии в последние годы было реализовано несколько крупных проектов. Так, в «Племенном хозяйстве «Ильинское» был построен животноводческий комплекс на 800 коров, на предприятии «Маяк» возведен коровник на 400 животных. Каждый год «Маяк» производит около 3,1 тыс. т молока и 45 т мяса, а средняя продуктивность коров здесь превышает 6,8 тыс. кг. Эти предприятия обеспечивают основной прирост надоев, но в целом объемы производства молока в этих регионах невысоки, замечает Белов.



В России наблюдается и другая тенденция: регионы-лидеры по объемам производства молока не являются лидерами по продуктивности. Так, например, в топ-10 по показателям средних надоев в 2016 году не вошли Татарстан, где валовое производство молока превысило 1 млн т, а также Удмуртия (614 тыс. т) и Башкортостан (561 тыс. т).



В последнем более 60% молока производят личные подсобные хозяйства, говорит гендиректор компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. Их большая доля в структуре хозяйств региона объясняет средние показатели продуктивности (4,8 тыс. кг), поскольку высоких надоев обычно добиваются крупные модернизированные предприятия, обращает внимание она. С другой стороны, в Татарстане основные объемы молока (около 70%) производятся в сельхозорганизациях, но республика не вошла в число регионов-лидеров по продуктивности, так как в качестве приоритета выбрала для себя наращивание валового производства.

