Чтобы выйти на самообеспеченность по молоку, к 2020 году необходимо построить более 800 молочных ферм, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на всероссийском совещании по совершенствованию племенной базы в молочном скотоводстве. При этом средняя продуктивность в сельскохозяйственных организациях должна быть на уровне не менее 6 тыс. кг в год, а перед Минсельхозом стоит задача привлекать инвестиции в молочное скотоводство, отметил он. Сейчас страна занимает пятое место в мире по производству молока.



Как отметил чиновник, по итогам прошлого года объемы производства в молочном скотоводстве стабилизировались. В 2016-м было произведено 30,7 млн т молока. При этом в 46 регионах наблюдался рост показателей, а в 38 произошел спад. «Рост объемов производства молока достигается за счет сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, где производство за последний год увеличилось на 2,2% и 6,1% соответственно», — добавил директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов. По его словам, наблюдается рост молочной продуктивности за счет совершенствования продуктивных качеств и создания условий для максимальной реализации генетического потенциала животных путем совершенствования технологии содержания, в том числе организации полноценного кормления. Среди сдерживающих развитие сектора факторов — высокая доля личных подсобных хозяйств (до 44%), в которых используются экстенсивные технологии и наблюдается сокращение поголовья коров. В КФХ, напротив, зафиксировано увеличение поголовья коров, которому способствует реализация программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы», отметил Амерханов.



По данным Минсельхоза, на территории России сформирована конкурентоспособная племенная база молочного скота по 21 породе. Наиболее высокопродуктивные породы сегодня обладают продуктивностью свыше 10−11 тыс. кг молока на голову. Между тем, по информации Росстата, средняя продуктивность коров в сельхозорганизациях сейчас составляет менее 5,5 тыс. кг/год. При этом за последние 10 лет этот показатель увеличился в 1,7 раз. По мнению экспертов, в условиях постоянного сокращения поголовья коров (на 1−3% в год), именно рост надоя с одной коровы является основным фактором увеличения общего производства молока.



Сохраняющийся дефицит молока для промпереработки отражается на объемах импорта: ввоз по большинству позиций увеличивается. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 мая 2017 года импорт сухого обезжиренного молока составил 10,3 тыс. т (в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2016-го), сухого цельного молока — 6,7 тыс. т (в 2,7 раза больше), масла сливочного — 10,6 тыс. т (в 2,2 раза больше). Уменьшение наблюдается по поставкам сыра и творога — 8,2 тыс. т (на 6,7% меньше, чем годом ранее). Кроме того, снизился совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира. В физическом объеме ввоз составил 307,4 тыс. т (на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

