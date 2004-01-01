За первые четыре месяца этого года производство молока во всех хозяйствах увеличилось на 1,3% относительно аналогичного периода 2016-го и составило 9 млн т, сообщает Минсельхоз. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях вырос на 5,3% или 104 кг до 2056 кг. При этом стадо скота продолжает сокращаться: по данным на 1 мая во всех хозяйствах было 19,5 млн КРС, что на 1,5% меньше, чем год назад, в том числе поголовье коров составило 8,3 млн (минус 1,4%).



Несмотря на позитивную динамику в этом году, по итогам 2016-го план производства молока не был выполнен, говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подготовленном Минсельхозом. Валовой надой во всех хозяйствах составил 30,7 млн т, что на 0,2% ниже показателя 2015-го, и составляет 89,4% от плана (34,35 млн т). При этом в сельхозорганизациях производство увеличилось на 2,2% до 15 млн т, а средний надой молока на одну корову вырос на 3,6% и составил 5908 кг.



По словам исполнительного директора ассоциации «Союзмолоко» Артема Белова, еще в 2012-м году, когда разрабатывалась госпрограмма, было понятно, что планы производства 38 млн т молока к 2020 году были «мифическими». В ближайшие четыре года достичь такого уровня невозможно. Эксперт добавляет, что в последней редакции госпрограммы показатель скорректирован до 33 млн т молока, что более реалистично. Темп прироста в 2−2,5% в год в промышленном секторе, который отрасль демонстрирует в последние годы, — нормальная, комфортная динамика, прокомментировал он «Агроинвестору».



В хозяйствах населения надои молока в прошлом году продолжили падать и составили 13,5 млн т, что на 3,7% меньше, чем в 2015-м и на 15,7% ниже показателя 2010-го. Тем не менее, доля ЛПХ в структуре производства остается высокой — 44% от общего объема. При этом на личных подворьях содержится 3,7 млн коров, тогда как в сельхозорганизациях — около 3,3 млн. В целом стадо скота в прошлом году продолжило сокращаться: во всех хозяйствах коров стало на 1,9% меньше, чем в 2015 году — 8,25 млн. В том числе в ЛПХ поголовье уменьшилось значительнее всего — на 4%, в сельхозорганизациях сокращение было менее существенным — на 0,9%. Зато КФХ увеличили стадо коров на 2,5% почти до 1,2 млн.



В 2016 году было построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию 236 новых молочных ферм. За счет этого удалось получить дополнительно 232,1 тыс. т молока, подсчитал Минсельхоз. Всего с начала реализации госпрограммы было запущено 932 новых и модернизированных комплекса. В прошлом году Комиссия Минсельхоза отобрала 542 инвестпроекта в молочном скотоводстве на общую сумму кредитов в 29,3 млрд руб. В том числе было отобрано и профинансировано 66 проектов создания и модернизации ферм общей мощностью 72,3 тыс. скотомест. Годом ранее было отобрано только семь таких проектов на 8,4 тыс. скотомест. Артем Белов обращает внимание, что объем господдержки отрасли в 2015 году (13 млрд руб.) был в три раза ниже, чем в 2013-м (около 26 млрд руб.), а в прошлом восстановился до этого уровня. Для многих инвесторов это стало поводом вложить средства в новые молочные проекты, комментирует он. При этом субсидии на 1 кг реализованного или отгруженного на собственную переработку молока в прошлом году составили почти 12,7 млрд руб., что почти вдвое больше уровня 2015-го.



В целом Белов оценивает результаты работы отрасли в прошлом году не так пессимистично, как Минсельхоз. «Формально Нацдоклад показывает стагнацию в секторе. Но если мы будем разбираться в деталях, то увидим, что устойчиво прибавляет производство товарного молока — за последние четыре года оно увеличилось примерно на 7−8%, — поясняет он. — Рост около 10% в переработке молока (прежде всего, увеличение выпуска сыров и сырных продуктов, а также сливочного масла) был обеспечен как раз за счет прироста производства товарного молока».

