За первые три месяца этого года производство молока во всех хозяйствах выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,41 млн т. Как говорится в сообщении Минсельхоза, в том числе валовой надой в сельхозорганизациях увеличился на 3,1% до 3,73 млн т.



По итогам 2016 года производство сырого молока в стране показало снижение на 0,2% до 30,7 млн т. И если производство в сельхозорганизациях в прошлом году в очередной раз стало больше (на 2,2% до 15 млн т), то в хозяйствах населения продолжилось падение (-3,7% до 13,5 млн т). Однако первый квартал 2017 года кроме роста товарного молока показал и увеличение производства в целом, в том числе в личных подсобных хозяйствах, отметил исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.



По его словам, положительной динамике способствовали два ключевых фактора — до сих пор ощущающийся дефицит сырого молока на рынке, а также хорошая рыночная конъюнктура. «В прошлом году цена на сырое молоко в некоторых регионах достигала 30 руб./кг, и даже превышала этот уровень по некоторым контрактам. Конечно, это стимулировало прирост производство молока и его продажу в том числе в ЛПХ», — сказал Белов «Агроинвестору». Однако этот тренд является временным, полагает он: высокая цена, которая была в прошлом году и дала прирост в первом квартале этого года, сейчас снижается в преддверии сезона большого молока. «Поэтому, скорее всего, позднее в этом году мы увидим совершенно другую тенденцию: я думаю, что во втором квартале не произойдет роста в ЛПХ, а в третьем квартале, скорее всего, вернется падение», — прогнозирует Белов.







Что касается производства товарного молока в России, то в результате введенных санкций и неплохих цен на сырье оно показывает рост все последнее время, увеличившись за четыре года на 8%, продолжает эксперт. В январе-марте 2017 года, по данным Минсельхоза, максимальный прирост показали предприятия Белгородской области, где производство увеличилось на 12,3%. Также положительную динамику показало промышленное производство молока в Воронежской (+8,7%), Кировской (+6,9%), Свердловской (+6,3%) областях и Удмуртии (+5,5%).



Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в крупных сельхозорганизациях составил в первом квартале текущего года 1399 кг молока, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольший прирост молочной продуктивности зафиксирован в Ингушетии (+56%), Крыму (+37%) и Приморском крае (+12%).



Тем не менее, поголовье крупного рогатого скота в стране, как и в прошлом году, в начале 2017 года продолжает падать. По расчетам Росстата, на конец февраля в хозяйствах всех сельхозпроизводителей находилось 18,9 млн КРС — на 1,3% меньше, чем к аналогичной дате предыдущего года, дойное стадо составляло 8,3 млн голов (на 1,5% меньше). В структуре стада 43% животных приходилось на хозяйства населения.

