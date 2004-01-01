Агрохолдинг «Мираторг» (второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей комбикормов в 2016 году и третье место в топ-20 производителей мяса по итогам 2015 года) объявил о намерении запустить вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов. Как говорится в пресс-релизе холдинга, в планах компании войти в топ-5 российских производителей этой продукции.



На начальном этапе «Мираторг» планирует открыть одну молочную ферму на 5 тыс. коров, а в перспективе компания может построить несколько молочных ферм в Центральном округе России с поголовьем до 20 тыс. животных, сообщает компания. Также холдинг намерен запустить глубокую переработку сырья и начать выпуск сыров. Окончательно с планами по развитию молочного бизнеса руководство компании определится в ближайшие три-четыре месяца, никаких более точных сроков представитель «Мираторга» назвать «Агроинвестору» не смог.



Общий объем инвестиций в новые направления может составить до $400 млн, сообщил президент холдинга Виктор Линник в интервью телеканалу РБК. По его словам, наиболее вероятными регионами размещения собственных ферм являются Калужская и Тульская области. Однако список возможных регионов для размещения проекта ими не ограничивается, уточнил представитель «Мираторга». «Окончательное решение будет приниматься с учетом трех факторов: близость ферм к рынкам сбыта, прежде всего, Москве и Московской области, инвестиционный климат и готовность региона поддержать проект, а также наличие земельных угодий, необходимых для производства качественных кормов. Мы понимаем, что проект приносит региону ощутимую пользу: вовлечение в оборот новых земель, создание рабочих мест, организация высокотехнологичного производства, налоги в местный бюджет. Поэтому уже сейчас видим существенный интерес к размещению молочных ферм со стороны ряда регионов, включая Тульскую и Калужскую области, где уже работают фермы «Мираторга» по выращиванию КРС мясных пород», — пояснил представитель компании.



Несмотря на текущую конъюнктуру, сейчас достаточно удачное время для инвестиций в молочное производство, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «На рынке продолжает ощущаться нехватка молока, доля импортного молока на рынке составляет около 20−25%. С другой стороны, в перспективе спрос на молочную категорию в любом случае будет расти, и в течение 10 лет увеличение может составить до 30% к текущему моменту. Поэтому возможности для появления новых игроков очень неплохие», — сказал он. В случае, если проект «Мираторга» на 20 тыс. коров действительно будет реализован, холдинг сможет занять серьезные позиции на рынке, войдя в топ-5 или топ-7 ведущих производителей сырья, не исключает Белов. По данным «Союзмолоко», в 2016 году крупнейшими производителями сырого молока стали компания «ЭкоНива» Штефана Дюрра и связанный с семьей главы Минсельхоза «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, производящие порядка 700 т молока/сутки. В мае 2017 года «ЭкоНива» объявила о преодолении планки в 800 т/сутки, по данным на конец марта, общее поголовье холдинга составляло 64,7 тыс. КРС, в том числе 32,1 тыс. — фуражные коровы.



Реализовывать планы по производству сырого молока «Мираторг» начал еще в 2014 году. В качестве пилотного проекта была приобретена ферма «Благодатенская» в Курской области на 2,2 тыс. КРС. В феврале 2017 года холдинг запустил инфраструктурный проект по откорму шлейфа молочного скота и производству «розовой телятины» мощностью 30 тыс. животных в год. Первая ферма была открыта в Курской области 21 февраля, инвестиции в проект составили 2,7 млрд руб. На возведение первого комплекса «Мираторгу» была одобрена из субсидия в 708 млн руб. по возмещению части капитальных затрат из бюджетных денег, предусмотренных на развитие молочного животноводства. Как говорил ранее «Агроинвестору» председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко, компенсация «Мираторгу» составила примерно 20% от общей суммы проектов молочной отрасли, одобренных комиссией Минсельхоза в начале этого года.



АПХ «Мираторг» основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. По данным группы, продажи компании в 2016 году составили 683 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17%. Входящий в структуру «Мираторга» «Брянский бройлер» по итогам 2016 года увеличил выпуск мяса цыплят-бройлеров на 37% до 102,2 тыс. т. Производство свинины в живом весе на убой выросло на 6,2% до 409 тыс. т, говядины — почти в полтора раза до 62,1 тыс. т. В 2017 году «Мираторг» планирует произвести 75 тыс. т говядины и 119 тыс. т мяса птицы. Выпуск мясных полуфабрикатов и готовых блюд в прошлом году увеличился на 27% до 43 тыс. т. По итогам года выручка «Мираторга» выросла на 25% к уровню 2015-го до 120 млрд руб.

