В сезоне-2017/18 «Заинский сахар» (завод холдинга «Агросила») произвел более 170 тыс. т сахара, 49 тыс. т мелассы и 58 тыс. т гранулированного жома, переработав почти 1,3 млн т сахарной свеклы, что более чем на 300 тыс. т выше показателя годом ранее. Однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры сейчас реализовано лишь около 40% сахара, рассказала гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова, подводя итоги работы холдинга в 2017 году. Тем не менее, выручка «Заинского сахара» выросла по сравнению с 2016-м почти на 6% до 4,9 млрд руб., общая выручка «Агросилы» достигла 33,9 млрд руб. против 31 млрд руб. годом ранее.



Прошлый год был очень показательным для многих рынков — в частности, снизились цены на мясо птицы, молоко, сахар. Так, цены на последний резко упали в августе, с началом работы перерабатывающих предприятий в Краснодарском крае, отметила Барсукова. «В средней полосе России сахарные заводы начинают работать в сентябре, но мы с учетом нашей производственной программы начинаем сезон переработки в августе, почти как предприятия Кубани. Однако в прошлом году нам не удалось достичь того результата, на который мы рассчитывали», — обратила внимание Барсукова. По ее оценке, стоимость сахара упала примерно на 15%, сахарной свеклы — на 30%.



Негативная динамика цен — результат рекордного производства. По уточненным данным Росстата, валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году составил 51,9 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем в 2016-м. По прогнозу Союзароссахара, выпуск свекловичного сахара в сезоне-2017/18 ожидается на уровне 6,45 млн т (в 2016/17-м — 6,15 млн т). Еще не менее 100 тыс. т будет выработано из мелассы и сиропа, оценивает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В результате рекордного производства в последние два года образовались и рекордные товарные запасы сахара — на конец 2017 года они превышали 5 млн т. Это неизбежно привело к падению цен. Кроме того, поскольку сахар подешевел и в других странах, это также отрицательно сказалось на его стоимости в России.



Оценить потери компании из-за снижения цен на сахар и сахарную свеклу Барсукова затруднилась, поскольку, по ее словам, вертикально-интегрированным холдингам легче управлять издержками и себестоимостью. Кроме того, у компании есть склады для хранения продукции общей емкостью около 80 тыс. т, что позволяет отодвинуть реализацию на более поздний срок, когда на рынке появляется возможность продавать сахар дороже. «Когда мы планировали бюджет на 2017 год, то не рассчитывали на максимальную цену сахара в 38 руб./кг, какой она была, а закладывали среднюю за три года», — добавляет она.



В холдинге принята пятилетняя программа развития, в том числе будут обновляться мощности «Заинского сахара». В этом году инвестиции в модернизацию предприятия составят около 400 млн руб. «Будем менять оборудование: сушильные барабаны, жомосушильный комплекс. Это позволит улучшить качество гранулированного жома и понизить температуру производимого сахарного песка, благодаря чему его можно будет дольше хранить», — уточнила Барсукова. Сейчас очень важно работать над внутренними резервами компании и находить возможности быть более конкурентоспособными и рентабельными с учетом вызовов, которые поставил прошлый год, уверена она.



«Агросила» — один из крупнейших вертикально-интегрированных агрохолдингов Приволжья, в состав которого входят растениеводческие предприятия с общим земельным банком 324 тыс. га, предприятия по производству и переработке мяса птица, молока, сахара. Завод «Заинский сахар», по данным компании, занимает 51% рынка сахара в Татарстане. В 2015 году компания начала внедрять американскую технологию возделывания и хранения сахарной свеклы, которая позволяет на 24% увеличить темп уборки и снизить потери.

