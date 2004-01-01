Компания «Челны-Бройлер» (входит в холдинг «Агросила») подвела итоги эксперимента по использованию рыжикового масла в рационе цыплят-бройлеров. Его использование позволило снизить себестоимость кормления птиц и увеличить производственные показатели, сообщает пресс-служба группы.



Как ранее писал «Агроинвестор», в этом году «Агросила» впервые произвела масло из рыжика на своем рапсовом заводе, входящем в комплекс Набережночелнинского элеватора: из 37 т сырья по технологии холодного отжима получили 8,9 т масла и почти 28,2 т жмыха. Продукция поступила на птицефабрику «Челны-Бройлер», где разработали программу кормления, включающую шесть рецептур с этими ингредиентами. «Программа кормления разработана таким образом, чтобы снизить себестоимость, но при этом сохранить показатели привеса и сохранности цыплят-бройлеров», — пояснял тогда главный зоотехник «Челны-Бройлер» Виктор Гафуров.



Доля ввода рыжикового масла с восьми до 14 дней откорма составила 4,15%, с 15 до 28 дней — 3,5%, с 28 и до забоя — более 4%. Доля шрота в эти периоды составляла 2%, 3% и 5%. «Эксперимент проводили на 136,3 тыс. цыплят. Ввод жмыха и рыжикового масла начали производить с 8-дневного возраста, — рассказывает гендиректор «Челны-Бройлер» Айрат Гыйльфанов. — Результаты эксперимента показали, что рыжиковый жмых и масло в составе комбикормов положительно сказались на потреблении корма, а также на сохранности и интенсивности роста бройлеров». Также наблюдалось улучшение производственно-зоотехнических показателей. В частности, среднесуточный привес в контрольной группе увеличился на 4,4%. Кроме того, себестоимость на 1 кг привеса снизилась на 1,84%, а экономия в кормах составила 280 руб./т. При этом нетрадиционный корм никак не сказался на вкусовых качествах мяса, при дегустации продукции специалисты пришли к выводу, что никаких вкусовых отклонений не было. «Дополнительный эксперимент по включению рыжикового масла и жмыха в рацион цыплят-бройлеров будет повторен в начале 2018 года, чтобы определить наибольшую экономическую эффективность», — говорит Гыйльфанов.



Рыжиковое масло по химическому составу сходно с льняным. Их отличительная черта — высокое содержание линоленовой кислоты, относящейся к категории Омега-3. «Линоленовая жирная кислота не синтезируется в организме животных и птицы и должна поступать в организм вместе с кормом, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор компании FeedLand Group Петр Канардов. — Рыжиковое масло содержит большое количество каротиноидов (второе место после красного пальмового масла), витаминов и фосфолипидов, благодаря чему оно медленно окисляется и прогоркает». Также, по словам эксперта, в рыжиковом масле низкий уровень эруковой кислоты, обычно 1,5−4%, по сравнению 40% в масле из озимого рапса.



Эти положительные качества масла из рыжика предполагают, что оно будет более широко использоваться в пищевой промышленности, как диетическое средство. Тогда как его применение в комбикормовой отрасли, равно как и горчичного масла, будет ограниченным из-за недостаточного производства, хотя его введение в рационы обеспечивает повышение продуктивности животных и птицы, считает Канардов. «Рыжик очень долго был вне внимания селекционеров, поэтому по урожайности и выходу масла с гектара какое-то время он будет уступать более распространенным растительным маслам», — добавляет он.



Рыжик — одна из наиболее перспективных масличных агрокультур, к тому же он относительно неприхотлив, что позволяет получать хороший урожай независимо от погодных условий, отмечает «Агросила». В этом году в ее хозяйствах им было занято 6,8 тыс. га. В целом по России агрокультура была засеяна лишь на 94,2 тыс. га против 141,3 тыс. га в 2016-м. Больше всего — 21,2 тыс. га — под рыжик отвели аграрии Волгоградской области, 17,4 тыс. га — в Ростовской области, 10,5 тыс. га — в Саратовской. Татарстан занимает четвертое место по площади посевов рыжика с 9,7 тыс. га.



«Агросила» — ведущий сельхозпроизводитель в Поволжье. Вертикально-интегрированный холдинг включает растениеводческие хозяйства, предприятия по производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. Птицефабрика «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане, «Заинский сахар» — 51% рынка сахара. Семенной завод производит семена не только для компании, но и других агрофирм Татарстана, комбикормовый завод снабжает продукцией мясные и молочные предприятия региона. Рапсовый завод способен перерабатывать 45 т маслосемян в сутки по технологии холодного отжима. По итогам 2016 года холдинг занял 14-е место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов и 15-е — в топ-25 производителей мяса.

